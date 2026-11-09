Los habitantes de Nueva York tendrán una semana con cambios en las condiciones meteorológicas durante la segunda semana de noviembre. Según el pronóstico de The Weather Channel, los primeros días estarán acompañados de temperaturas relativamente agradables, pero el panorama cambiará a partir del jueves 12, cuando aumentará la posibilidad de precipitaciones y comenzará un descenso térmico. El viernes será la jornada con los registros más bajos de la semana, mientras que el sábado y domingo se espera una disminución considerable de las probabilidades de lluvia.

El martes 10 y miércoles 11 serán los días más templados del período, con temperaturas máximas de 66 °F (18,9 °C) y 65 °F (18,3 °C), respectivamente. Las mínimas se ubicarán entre 50 °F y 52 °F (10 °C y 11,1 °C), por lo que las condiciones serán relativamente moderadas; sin embargo, el jueves 12 aumentará la posibilidad de lluvia al 61%, con una máxima de 58 °F (14,4 °C) y una mínima de 49 °F (9,4 °C).

Un nor’easter detrás del cambio: lluvia para la ciudad y nieve en el norte

El responsable de este giro en el clima es un nor’easter en desarrollo que avanzará hacia la región a finales de la semana. Según FOX Weather, este sistema traerá la primera nieve de la temporada a gran parte del Noreste, pero para las principales ciudades del corredor de la Interestatal 95 (incluida Nueva York) el impacto será muy diferente: se esperan lluvias generalizadas y un frío intenso, en lugar de nevadas.

Las temperaturas cálidas del suelo y la falta de aire gélido en las capas bajas impedirán que la nieve se acumule en la ciudad. Aunque podría haber una breve transición de lluvia a nieve cuando la tormenta se retire, la acumulación es muy poco probable. Si un sistema de baja presión secundario se desarrolla cerca de la costa, Nueva York podría experimentar períodos de lluvia más intensa y ráfagas de viento más fuertes.

Las nevadas significativas se concentrarán en zonas de mayor altitud, como el norte del estado de Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine, además de áreas montañosas de los Apalaches. Independientemente de la trayectoria exacta de la tormenta, el sistema arrastrará una gran masa de aire frío canadiense hacia el este de Estados Unidos durante el fin de semana, con temperaturas máximas que apenas superarán los 30 y 40 °F y mínimas nocturnas que caerán en los 20 °F.

¿Qué días lloverá y cuándo llegará el mayor descenso de temperatura?

El viernes 13 podría ser el día más frío de la semana en Nueva York. El pronóstico contempla una probabilidad de precipitaciones del 51%, una temperatura máxima de 50 °F (10 °C) y una mínima de 42 °F (5,6 °C). En cambio, para el sábado 14 la posibilidad de lluvia bajará al 6%, aunque las temperaturas continuarán frescas, con valores de entre 41 °F y 50 °F (5 °C y 10 °C).

El domingo 15 se mantendría un panorama relativamente estable, con apenas un 4% de probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima alcanzaría los 52 °F (11,1 °C), mientras que la mínima rondaría los 41 °F (5 °C).

A continuación, el detalle de las temperaturas y probabilidades de lluvia previstas para cada jornada: