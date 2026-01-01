A pocos días se recibir el primer fin semana del 2026, el paisaje de Nueva York podría experimentar un cambio invernal que afectará considerablemente a los ciudadanos que residen en diversos sectores. Las propias autoridades meteorológicas han emitido alertas para zonas específicas ante la posibilidad de acumulaciones de nieve . De residir en este estado, presta atención a qué localidades serían afectadas con el propósito de que tomes las precauciones del caso.

Los recientes reportes meteorológicos señalaron que, durante la primera mañana del 2026, el área triestatal (Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut) presentaron algunas rondas de nieve, especialmente antes del amanecer.

Según CBS News , distintos lugares que conforman esta zona estuvieron cubiertos de nieve por hasta 2,5 centímetros. Sin embargo, en los suburbios del noreste y en el este de Long Island registraron acumulaciones que oscilan entre los 2,5 y 7,6 centímetros.

En qué zonas de Nueva York se espera nieve en el primer fin de semana del 2026

Es importante mencionarte que la ciudad de Nueva York no registrará nevadas para este fin de semana; a comparación de otras zonas que conforman el estado debido a los impactos de la nieve por efecto lago y una tormenta clipper.

Según información del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se prevé que una nevada de hasta 7 pulgadas esté presente en el norte del condado de Onondaga, incluyendo las ciudades de Brewerton, Cicero y Lysander.

Por esa razón, la agencia emitió una alerta con el propósito de que sus residentes tomen las precauciones necesarias. La advertencia estará vigente desde las 7:00 a.m. del viernes 2 hasta las 7:00 a.m. del sábado 3 de diciembre.

El condado de Oswego también presenta pronósticos alarmantes: el NWS prevé entre 24 y 36 pulgadas de nieve entre este jueves 1 hasta el 2 de diciembre del presente año. Por esa razón, esta área también está bajo advertencia de tormenta invernal.

Respecto a la zona sur y el centro de Nueva York, la nieve será mucho más ligera, según los recientes pronósticos. Por ejemplo, Syracuse podría registrar acumulaciones entre 1 y 3 pulgadas de nieve para el inicio del fin de semana.

