Si disfrutaste de un Día de San Valentín más cálido de lo esperado en Nueva York, prepárate: el fin de semana podría terminar con copos de nieve. Aunque la Gran Manzana vivió un día agradable, con temperaturas que superaron el promedio por primera vez desde el 22 de enero, los pronósticos advierten algunos cambios que llaman la atención de los residentes. La nevada que se avecina traerá un toque invernal justo cuando muchos creían que el clima se mantendría suave. Sin embargo, aún hay incertidumbre sobre cuánto y dónde caerá realmente la nieve, lo que mantiene a los neoyorquinos atentos al cielo.

Temperaturas sobre el promedio en Nueva York

La noche del viernes y madrugada del sábado trajeron ligeras nevadas, con acumulaciones de hasta 1 pulgada en la mayoría de los lugares.

Las zonas más altas de los Catskills registraron un poco más de nieve.

El sábado amaneció soleado a nublado, con máximas entre 45 y 48 °F (7-9 °C), marcando un Día de San Valentín templado y agradable.

Los pronósticos del clima en Nueva York indican temperaturas sobre el promedio antes de la nevada. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Nieve probable para el domingo en Nueva York

Los modelos meteorológicos, como el GRAF, han mostrado grandes diferencias en los totales de nieve; inicialmente se estimaban hasta 2 pies, pero ahora las cifras son mucho menores.

Al inicio, podría mezclarse con lluvia, ya que las temperaturas diurnas se mantendrán cerca o por encima de los 40 °F (4-5 °C).

Cantidad estimada de nieve por zonas

Sur y este de Nueva York: 2-4 pulgadas.

Norte y oeste de la ciudad: 1-2 pulgadas.

Los detalles finales se ajustarán conforme avance el fin de semana, pero la nevada parece inevitable.

Mantente atento al clima en Nueva York, ya que las acumulaciones de nieve aún son inciertas. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Qué esperar

Si bien el Día de San Valentín fue templado y agradable, los neoyorquinos deberán prepararse para un cierre de fin de semana con ambiente invernal.

La nieve hará su entrada justo a tiempo para recordarnos que el invierno aún no ha terminado.

Mantente pendiente de las actualizaciones meteorológicas, porque los cambios pueden ser rápidos y sorprendentes.

