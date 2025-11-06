Hoy, jueves 6 de noviembre de 2025, el clima en Nueva York marca la verdadera llegada del ambiente otoñal avanzado. Se espera una temperatura máxima alrededor de 59 °F (15 °C) y una mínima aproximada de 43 °F (7 °C) . El cielo permanecerá parcialmente nublado durante casi toda la jornada, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando no olvides un buen abrigo por la sensación térmica fresca, especialmente en la mañana y al anochecer. La humedad se mantendrá en torno al 51%, el viento soplará del noroeste entre 10 y 15 km/h, y no hay previsión de precipitaciones significativas, por lo que podrás dejar el paraguas en casa.

Clima general en Nueva York hoy

La Ciudad de Nueva York amanece con máximas de 54 °F (12 °C) y mínimas de 43 °F (6 °C). El cielo se presenta mayormente nublado pero seco, con picos de viento que alcanzan ráfagas de 24 km/h y sensación térmica en torno a 8 °C al inicio y final del día. La humedad ronda el 38–60%, lo que agrava la percepción de frío en espacios abiertos.​

Otros puntos relevantes:

Ausencia de lluvias, aunque se prevé nubosidad constante.​

Viento predominante del noreste y noroeste, especialmente en zonas costeras, con mayor protagonismo en la mañana.

Salida del sol: 06:32 h. Puesta: 16:47 h. Aproximadamente 10 horas de luz natural.​

Tendencias meteorológicas por región

Nueva York es climáticamente heterogéneo: mientras la ciudad y el sur disfrutan mayor estabilidad y temperaturas suaves, el norte y la zona central (Albany, Buffalo, Syracuse) enfrentan mañanas más frías y, ocasionalmente, lluvias débiles o neblinas aisladas.​

Las temperaturas centrales y norteñas pueden descender hasta los 3-5 °C en las primeras horas.

Zonas como Ithaca y Rochester experimentan brisas ligeras y temperaturas bajas, con cielos parcialmente despejados.​

Las zonas rurales y montañosas tienen mayor riesgo de heladas matinales, particularmente hacia la región de los Finger Lakes.Tabla de pronóstico por ciudades principales

