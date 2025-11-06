Hoy, jueves 6 de noviembre de 2025, el clima en Nueva York marca la verdadera llegada del ambiente otoñal avanzado. Se espera una temperatura máxima alrededor de 59 °F (15 °C) y una mínima aproximada de 43 °F (7 °C). El cielo permanecerá parcialmente nublado durante casi toda la jornada, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando no olvides un buen abrigo por la sensación térmica fresca, especialmente en la mañana y al anochecer. La humedad se mantendrá en torno al 51%, el viento soplará del noroeste entre 10 y 15 km/h, y no hay previsión de precipitaciones significativas, por lo que podrás dejar el paraguas en casa.
Clima general en Nueva York hoy
La Ciudad de Nueva York amanece con máximas de 54 °F (12 °C) y mínimas de 43 °F (6 °C). El cielo se presenta mayormente nublado pero seco, con picos de viento que alcanzan ráfagas de 24 km/h y sensación térmica en torno a 8 °C al inicio y final del día. La humedad ronda el 38–60%, lo que agrava la percepción de frío en espacios abiertos.
Otros puntos relevantes:
Tendencias meteorológicas por región
Nueva York es climáticamente heterogéneo: mientras la ciudad y el sur disfrutan mayor estabilidad y temperaturas suaves, el norte y la zona central (Albany, Buffalo, Syracuse) enfrentan mañanas más frías y, ocasionalmente, lluvias débiles o neblinas aisladas.