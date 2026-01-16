El viernes 16 de enero de 2026 en Texas se perfila como un día estable, mayormente seco y con ambiente fresco a templado, con máximas cercanas a 57–64 °F (14–18 °C) en gran parte del estado. El escenario dominante será de cielos soleados o con algunas nubes, viento moderado y muy baja probabilidad de lluvia o fenómenos severos.​

El patrón sinótico para el tiempo en Texas viernes 16 de enero de 2026 viene marcado por una circulación invernal típica, con aire relativamente frío pero sin irrupciones extremas ligadas a vórtices polares en esa fecha concreta. Los valores medios para enero en Texas sitúan las máximas en torno a 55–60 °F (13–16 °C) y las mínimas entre 40–45 °F (4–7 °C) , lo que encaja con las previsiones regionales para el día 16.​

Las distintas salidas de modelos y resúmenes climáticos apuntan a un viernes tranquilo, con un ligero gradiente térmico norte‑sur: más fresco hacia el Panhandle y más suave hacia el golfo. De manera práctica, el día será de chaqueta ligera en el centro y sur del estado y algo más de abrigo en el norte, especialmente al amanecer y por la noche.​​

Pronóstico del clima en Texas este viernes 16 de enero de 2026: las 10 ciudades principales

A continuación, un resumen orientativo del tiempo en Texas viernes 16 de enero de 2026 por horas clave (08:00–20:00 h) en las diez ciudades más importantes del estado, integrando rangos térmicos y estado del cielo a partir de datos climáticos diarios y horarios.

Ciudad (Texas) 08:00 h 11:00 h 14:00 h 17:00 h 20:00 h Houston 48 °F, parcialmente nublado, 5% lluvia 55 °F, nubes y claros, 5% lluvia

​ 62 °F, intervalos de sol, 10% lluvia

​ 58 °F, nublado parcial, 10% lluvia​ 52 °F, nubes dispersas, 10% lluvia​ San Antonio 46 °F, despejado, 0% lluvia 55 °F, soleado, 0% lluvia 65 °F, cielo claro, 0% lluvia 60 °F, soleado, 0% lluvia​ 52 °F, despejado, 0% lluvia​ Dallas 42 °F, frío y parcialmente nublado, 0–5% lluvia 50 °F, sol y nubes, 0–5% lluvia 58 °F, sol con algunas nubes, 0–5% lluvia 54 °F, cielo poco nuboso, 0% lluvia​ 46 °F, fresco y despejado, 0% lluvia​ Austin 44 °F, algo nublado, 0% lluvia 54 °F, mayormente soleado, 0% lluvia​ 62 °F, soleado, 0% lluvia​ 58 °F, cielo claro, 0% lluvia​ 50 °F, fresco y despejado, 0% lluvia​ Fort Worth 40 °F, frío y algo nublado, 0–5% lluvia 50 °F, nubes y claros, 0–5% lluvia​ 57 °F, sol y nubes altas, 0–5% lluvia​ 53 °F, despejado, 0% lluvia​ 45 °F, frío y despejado, 0% lluvia​ El Paso 38 °F, despejado, 0% lluvia 50 °F, soleado y seco, 0% lluvia 60 °F, cielo claro, 0% lluvia​ 54 °F, despejado, 0% lluvia​ 46 °F, fresco y muy seco, 0% lluvia​ Arlington 41 °F, parcialmente nublado, 0–5% lluvia 50 °F, sol y nubes, 0–5% lluvia​ 58 °F, cielo poco nuboso, 0–5% lluvia​ 54 °F, despejado, 0% lluvia​ 46 °F, fresco y despejado, 0% lluvia​ Corpus Christi 50 °F, nubes dispersas, 5% lluvia 58 °F, parcialmente nublado, 5% lluvia​ 64 °F, nubes y claros, 10% lluvia​ 60 °F, nuboso parcial, 10% lluvia​ 54 °F, nubes dispersas, 10% lluvia​ Plano 40 °F, algo nublado, 0–5% lluvia 49 °F, sol y nubes, 0–5% lluvia​ 57 °F, cielo poco nuboso, 0–5% lluvia​ 53 °F, despejado, 0% lluvia​ 45 °F, frío y despejado, 0% lluvia​ Lubbock 34 °F, muy fresco y despejado, 0% lluvia 45 °F, soleado, 0% lluvia​ 52 °F, sol y ambiente seco, 0% lluvia​ 48 °F, cielo claro, 0% lluvia​ 39 °F, frío y despejado, 0% lluvia​

Preguntas frecuentes sobre el tiempo en Texas el viernes 16 de enero de 2026

¿Va a hacer mucho frío en Texas ese viernes?

No se espera un frío extremo generalizado, aunque el norte y el Panhandle amanecerán cerca o ligeramente por debajo de los 32–36 °F. En el centro y sur el ambiente será fresco por la mañana y suave al mediodía, con máximas cerca de 60–65 °F.​

¿Habrá tormentas fuertes o tiempo severo?

Los modelos señalan un escenario estable, sin ingredientes claros para tormentas severas o tornados durante el viernes. Lo más probable es un día seco, con sol o nubes dispersas, y probabilidad de lluvia muy baja en casi todo el estado.​

¿Es buen día para viajar por carretera o volar dentro de Texas?

Las previsiones apuntan a buena visibilidad, ausencia de nieve o hielo y viento moderado, condiciones en general favorables para viajar. Solo pueden darse ligeros retrasos puntuales en aeropuertos grandes por tráfico, no por causas meteorológicas directas ligadas a ese día concreto.​

¿Dónde consultar el pronóstico más preciso el mismo 16 de enero?

Para el público que vive en Texas se recomiendan fuentes oficiales y especializadas como AccuWeather, Weather.com, ElTiempo.es y WeatherShogun, que actualizan el pronóstico por horas y emiten avisos locales de forma continua.