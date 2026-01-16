El viernes 16 de enero de 2026 en Texas se perfila como un día estable, mayormente seco y con ambiente fresco a templado, con máximas cercanas a 57–64 °F (14–18 °C) en gran parte del estado. El escenario dominante será de cielos soleados o con algunas nubes, viento moderado y muy baja probabilidad de lluvia o fenómenos severos.
El patrón sinótico para el tiempo en Texas viernes 16 de enero de 2026 viene marcado por una circulación invernal típica, con aire relativamente frío pero sin irrupciones extremas ligadas a vórtices polares en esa fecha concreta. Los valores medios para enero en Texas sitúan las máximas en torno a 55–60 °F (13–16 °C) y las mínimas entre 40–45 °F (4–7 °C), lo que encaja con las previsiones regionales para el día 16.
Las distintas salidas de modelos y resúmenes climáticos apuntan a un viernes tranquilo, con un ligero gradiente térmico norte‑sur: más fresco hacia el Panhandle y más suave hacia el golfo. De manera práctica, el día será de chaqueta ligera en el centro y sur del estado y algo más de abrigo en el norte, especialmente al amanecer y por la noche.
Pronóstico del clima en Texas este viernes 16 de enero de 2026: las 10 ciudades principales
A continuación, un resumen orientativo del tiempo en Texas viernes 16 de enero de 2026 por horas clave (08:00–20:00 h) en las diez ciudades más importantes del estado, integrando rangos térmicos y estado del cielo a partir de datos climáticos diarios y horarios.
|Ciudad (Texas)
|08:00 h
|11:00 h
|14:00 h
|17:00 h
|20:00 h
|Houston
|48 °F, parcialmente nublado, 5% lluvia
|55 °F, nubes y claros, 5% lluvia
|62 °F, intervalos de sol, 10% lluvia
|58 °F, nublado parcial, 10% lluvia
|52 °F, nubes dispersas, 10% lluvia
|San Antonio
|46 °F, despejado, 0% lluvia
|55 °F, soleado, 0% lluvia
|65 °F, cielo claro, 0% lluvia
|60 °F, soleado, 0% lluvia
|52 °F, despejado, 0% lluvia
|Dallas
|42 °F, frío y parcialmente nublado, 0–5% lluvia
|50 °F, sol y nubes, 0–5% lluvia
|58 °F, sol con algunas nubes, 0–5% lluvia
|54 °F, cielo poco nuboso, 0% lluvia
|46 °F, fresco y despejado, 0% lluvia
|Austin
|44 °F, algo nublado, 0% lluvia
|54 °F, mayormente soleado, 0% lluvia
|62 °F, soleado, 0% lluvia
|58 °F, cielo claro, 0% lluvia
|50 °F, fresco y despejado, 0% lluvia
|Fort Worth
|40 °F, frío y algo nublado, 0–5% lluvia
|50 °F, nubes y claros, 0–5% lluvia
|57 °F, sol y nubes altas, 0–5% lluvia
|53 °F, despejado, 0% lluvia
|45 °F, frío y despejado, 0% lluvia
|El Paso
|38 °F, despejado, 0% lluvia
|50 °F, soleado y seco, 0% lluvia
|60 °F, cielo claro, 0% lluvia
|54 °F, despejado, 0% lluvia
|46 °F, fresco y muy seco, 0% lluvia
|Arlington
|41 °F, parcialmente nublado, 0–5% lluvia
|50 °F, sol y nubes, 0–5% lluvia
|58 °F, cielo poco nuboso, 0–5% lluvia
|54 °F, despejado, 0% lluvia
|46 °F, fresco y despejado, 0% lluvia
|Corpus Christi
|50 °F, nubes dispersas, 5% lluvia
|58 °F, parcialmente nublado, 5% lluvia
|64 °F, nubes y claros, 10% lluvia
|60 °F, nuboso parcial, 10% lluvia
|54 °F, nubes dispersas, 10% lluvia
|Plano
|40 °F, algo nublado, 0–5% lluvia
|49 °F, sol y nubes, 0–5% lluvia
|57 °F, cielo poco nuboso, 0–5% lluvia
|53 °F, despejado, 0% lluvia
|45 °F, frío y despejado, 0% lluvia
|Lubbock
|34 °F, muy fresco y despejado, 0% lluvia
|45 °F, soleado, 0% lluvia
|52 °F, sol y ambiente seco, 0% lluvia
|48 °F, cielo claro, 0% lluvia
|39 °F, frío y despejado, 0% lluvia
Preguntas frecuentes sobre el tiempo en Texas el viernes 16 de enero de 2026
¿Va a hacer mucho frío en Texas ese viernes?
No se espera un frío extremo generalizado, aunque el norte y el Panhandle amanecerán cerca o ligeramente por debajo de los 32–36 °F. En el centro y sur el ambiente será fresco por la mañana y suave al mediodía, con máximas cerca de 60–65 °F.
¿Habrá tormentas fuertes o tiempo severo?
Los modelos señalan un escenario estable, sin ingredientes claros para tormentas severas o tornados durante el viernes. Lo más probable es un día seco, con sol o nubes dispersas, y probabilidad de lluvia muy baja en casi todo el estado.
¿Es buen día para viajar por carretera o volar dentro de Texas?
Las previsiones apuntan a buena visibilidad, ausencia de nieve o hielo y viento moderado, condiciones en general favorables para viajar. Solo pueden darse ligeros retrasos puntuales en aeropuertos grandes por tráfico, no por causas meteorológicas directas ligadas a ese día concreto.
¿Dónde consultar el pronóstico más preciso el mismo 16 de enero?
Para el público que vive en Texas se recomiendan fuentes oficiales y especializadas como AccuWeather, Weather.com, ElTiempo.es y WeatherShogun, que actualizan el pronóstico por horas y emiten avisos locales de forma continua.