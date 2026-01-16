Conoce el reporte oficial del clima en Texas y sus principales ciudades, como Dallas, San Antonio, Houston y otras para este viernes 16 de enero del 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de ChatGPT)
Conoce el reporte oficial del clima en Texas y sus principales ciudades, como Dallas, San Antonio, Houston y otras para este viernes 16 de enero del 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de ChatGPT)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El viernes 16 de enero de 2026 en Texas se perfila como un día estable, mayormente seco y con ambiente fresco a templado, con máximas cercanas a 57–64 °F (14–18 °C) en gran parte del estado. El escenario dominante será de cielos soleados o con algunas nubes, viento moderado y muy baja probabilidad de lluvia o fenómenos severos.​

El patrón sinótico para el tiempo en Texas viernes 16 de enero de 2026 viene marcado por una circulación invernal típica, con aire relativamente frío pero sin irrupciones extremas ligadas a vórtices polares en esa fecha concreta. Los valores medios para enero en Texas sitúan las máximas en torno a 55–60 °F (13–16 °C) y las mínimas entre 40–45 °F (4–7 °C), lo que encaja con las previsiones regionales para el día 16.​

Las distintas salidas de modelos y resúmenes climáticos apuntan a un viernes tranquilo, con un ligero gradiente térmico norte‑sur: más fresco hacia el Panhandle y más suave hacia el golfo. De manera práctica, el día será de chaqueta ligera en el centro y sur del estado y algo más de abrigo en el norte, especialmente al amanecer y por la noche.​​

Pronóstico del clima en Texas este viernes 16 de enero de 2026: las 10 ciudades principales

A continuación, un resumen orientativo del tiempo en Texas viernes 16 de enero de 2026 por horas clave (08:00–20:00 h) en las diez ciudades más importantes del estado, integrando rangos térmicos y estado del cielo a partir de datos climáticos diarios y horarios.

Ciudad (Texas)08:00 h11:00 h14:00 h17:00 h20:00 h
Houston48 °F, parcialmente nublado, 5% lluvia55 °F, nubes y claros, 5% lluvia
62 °F, intervalos de sol, 10% lluvia
58 °F, nublado parcial, 10% lluvia​52 °F, nubes dispersas, 10% lluvia​
San Antonio46 °F, despejado, 0% lluvia55 °F, soleado, 0% lluvia65 °F, cielo claro, 0% lluvia60 °F, soleado, 0% lluvia​52 °F, despejado, 0% lluvia​
Dallas42 °F, frío y parcialmente nublado, 0–5% lluvia50 °F, sol y nubes, 0–5% lluvia58 °F, sol con algunas nubes, 0–5% lluvia54 °F, cielo poco nuboso, 0% lluvia​46 °F, fresco y despejado, 0% lluvia​
Austin44 °F, algo nublado, 0% lluvia54 °F, mayormente soleado, 0% lluvia​62 °F, soleado, 0% lluvia​58 °F, cielo claro, 0% lluvia​50 °F, fresco y despejado, 0% lluvia​
Fort Worth40 °F, frío y algo nublado, 0–5% lluvia50 °F, nubes y claros, 0–5% lluvia​57 °F, sol y nubes altas, 0–5% lluvia​53 °F, despejado, 0% lluvia​45 °F, frío y despejado, 0% lluvia​
El Paso38 °F, despejado, 0% lluvia50 °F, soleado y seco, 0% lluvia60 °F, cielo claro, 0% lluvia​54 °F, despejado, 0% lluvia​46 °F, fresco y muy seco, 0% lluvia​
Arlington41 °F, parcialmente nublado, 0–5% lluvia50 °F, sol y nubes, 0–5% lluvia​58 °F, cielo poco nuboso, 0–5% lluvia​54 °F, despejado, 0% lluvia​46 °F, fresco y despejado, 0% lluvia​
Corpus Christi50 °F, nubes dispersas, 5% lluvia58 °F, parcialmente nublado, 5% lluvia​64 °F, nubes y claros, 10% lluvia​60 °F, nuboso parcial, 10% lluvia​54 °F, nubes dispersas, 10% lluvia​
Plano40 °F, algo nublado, 0–5% lluvia49 °F, sol y nubes, 0–5% lluvia​57 °F, cielo poco nuboso, 0–5% lluvia​53 °F, despejado, 0% lluvia​45 °F, frío y despejado, 0% lluvia​
Lubbock34 °F, muy fresco y despejado, 0% lluvia45 °F, soleado, 0% lluvia​52 °F, sol y ambiente seco, 0% lluvia​48 °F, cielo claro, 0% lluvia​39 °F, frío y despejado, 0% lluvia​

Preguntas frecuentes sobre el tiempo en Texas el viernes 16 de enero de 2026

¿Va a hacer mucho frío en Texas ese viernes?

No se espera un frío extremo generalizado, aunque el norte y el Panhandle amanecerán cerca o ligeramente por debajo de los 32–36 °F. En el centro y sur el ambiente será fresco por la mañana y suave al mediodía, con máximas cerca de 60–65 °F.​

¿Habrá tormentas fuertes o tiempo severo?

Los modelos señalan un escenario estable, sin ingredientes claros para tormentas severas o tornados durante el viernes. Lo más probable es un día seco, con sol o nubes dispersas, y probabilidad de lluvia muy baja en casi todo el estado.​

¿Es buen día para viajar por carretera o volar dentro de Texas?

Las previsiones apuntan a buena visibilidad, ausencia de nieve o hielo y viento moderado, condiciones en general favorables para viajar. Solo pueden darse ligeros retrasos puntuales en aeropuertos grandes por tráfico, no por causas meteorológicas directas ligadas a ese día concreto.​

¿Dónde consultar el pronóstico más preciso el mismo 16 de enero?

Para el público que vive en Texas se recomiendan fuentes oficiales y especializadas como AccuWeather, Weather.com, ElTiempo.es y WeatherShogun, que actualizan el pronóstico por horas y emiten avisos locales de forma continua.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC