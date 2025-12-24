California tendrá una Navidad atípica y con diversas alertas activas. Mientras en el norte del estado se presentan condiciones húmedas y ventosas, el sur se enfrenta a una poderosa tormenta invernal alimentada por un segundo río atmosférico que trae lluvias extremas, vientos peligrosos y riesgo máximo de inundaciones a esta parte de Estados Unidos; sin embargo, ahí no acaban las condiciones climáticas severas. El Servicio Meteorológico Nacional agregó tornados a la lista de posibilidades climatológicas. Si vives en esta zona o estás planeando visitar a tus familiares en esta Nochebuena, es importante que conozcas los pronósticos y recuerdes que esto puede afectar los viajes por carretera y avión y que lo más importante es mantenerte a salvo y seguro.

Y es que se han emitido advertencias de evacuación para las áreas afectadas por incendios, incluidas las residencias cerca de las zonas de incendios de Palisades y Eaton en el condado de Los Ángelesy otras partes también tienen avisos de precaución, por lo que se ha recomendado estar atentos a los reportes del tiempo.

Las zonas de California con posible pronóstico de tornado en Nochebuena

Según el NWS, los tornados podrían azotar el centro de California antes de fin de año. La Oficina de Hanford anunció el martes 23 la posibilidad de este fenómeno meteorológico en Nochebuena, extendiéndose desde Hanford hasta el valle norte. La zona afectada también incluye la costa y las regiones montañosas donde no suele haber este fenómeno, como Mariposa y Oakhurst; sin embargo, horas después señalaron que la posibilidad era del 2% al 4%.

Si bien el riesgo de tornado es bajo, quienes se encuentren en la zona de Merced, Madera, Mariposa, Oakhurst y las ciudades circundantes pueden esperar experimentar vientos fuertes y ráfagas de hasta 50 mph hasta el día de Navidad.

Vale indicar que este miércoles en la mañana se emitió una rara advertencia de tornado y luego expiró para partes del Valle de San Gabriel del condado de Los Ángeles, según reportan desde NBC Los Ángeles.

California enfrenta una de las tormentas más peligrosas de la temporada justo antes de Navidad, con riesgo elevado de inundaciones y deslizamientos. | Crédito: JOSH EDELSON / AFP

Cuál es el pronóstico navideño para el norte de California

Esta zona de Estados Unidos, en especial Sacramento, se enfrentará a vientos y tormentas eléctricas en el valle y fuertes nevadas en la Sierra hasta el día de Navidad. Por lo pronto, el clima estará bastante difícil y no hay opción de huracán, según detallan desde ABC10.

El viento y la lluvia aumentarán, por lo que se recomienda cargar teléfonos y dispositivos para estar preparados ante posibles cortes de electricidad ya que en la Nochebuena y Navidad se presentarán múltiples riesgos meteorológicos, como tormentas eléctricas, fuertes vientos y lluvias torrenciales en el valle. A esto se suma fuertes nevadas en las zonas altas con posibles ventiscas. Aquí el pronóstico:

Las ráfagas de viento más fuertes se sentirán durante la noche del martes y miércoles, y nuevamente desde el miércoles por la noche hasta el jueves a la hora del almuerzo.

Fuertes lluvias en el valle durante la noche del martes y miércoles, con un receso a primera hora de la tarde del miércoles. Se esperan tormentas eléctricas en el valle durante la tarde y noche del miércoles, y nuevamente antes del amanecer del jueves. La probabilidad de tormentas eléctricas dispersas se mantiene durante todo el jueves.

La nieve comienza a caer durante la noche del martes/miércoles y continuará hasta el jueves.

Ante el mal tiempo que se pronostica en el sur de California, autoridades del condado de Los Ángeles presentaron un plan de alerta que contempla posibles inundaciones y órdenes de evacuación. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Qué hacer saber durante una alerta de tornado en California

Desde NBC Los Ángeles indican que la preparación es clave para mantenerse a salvo durante un tornado. Si se emite una alerta de tornado, haz lo siguiente:

Busca refugio de inmediato: el lugar más seguro es un refugio subterráneo contra tormentas o un sótano. Si no están disponibles, anda a una habitación pequeña sin ventanas, como un armario o un pasillo, en el piso más bajo.

el lugar más seguro es un refugio subterráneo contra tormentas o un sótano. Si no están disponibles, anda a una habitación pequeña sin ventanas, como un armario o un pasillo, en el piso más bajo. Evita las ventanas: los escombros que salen volando pueden convertir los vidrios rotos en proyectiles peligrosos.

los escombros que salen volando pueden convertir los vidrios rotos en proyectiles peligrosos. Usa una cubierta resistente: colócate debajo de una mesa pesada, un banco de trabajo o incluso una bañera, y cúbrete con un colchón o mantas gruesas para protegerse.

colócate debajo de una mesa pesada, un banco de trabajo o incluso una bañera, y cúbrete con un colchón o mantas gruesas para protegerse. Si te encuentra en una casa móvil, evacúa: las casas móviles son especialmente vulnerables. Trasládate a una estructura más resistente lo antes posible.

las casas móviles son especialmente vulnerables. Trasládate a una estructura más resistente lo antes posible. ¿Te sorprendió afuera? Actúa con rapidez: si no hay ningún edificio cerca, sube a un vehículo y conduce hasta el refugio más cercano. Si los escombros que salen volando te impiden conducir, estaciónese, manténte abrochado el cinturón de seguridad y cúbrete la cabeza. Si puedes salir del vehículo con seguridad y refúgiate en una zanja o zona baja.

Si bien los tornados en el sur de California son inusuales, incluso un tornado débil y de corta duración puede causar daños.

