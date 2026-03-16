Una serie de tormentas de finales de invierno está afectando a varias regiones de Estados Unidos, con riesgos de inundaciones, fuertes vientos e incluso tornados. Mientras el noreste enfrenta lluvias intensas, otras partes del país viven condiciones climáticas muy diferentes, como una posible ola de calor récord en el suroeste. En el área de Nueva York, las autoridades meteorológicas advirtieron sobre tormentas eléctricas acompañadas de ráfagas de viento y lluvias fuertes que podrían provocar acumulaciones de hasta dos pulgadas de agua. Estas precipitaciones intensas podrían generar problemas de inundaciones, especialmente en zonas urbanas donde el drenaje suele ser limitado.

El meteorólogo jefe de AccuWeather, Jonathan Porter, explicó que las lluvias podrían caer con gran intensidad durante cortos periodos de tiempo.

“Puede haber ráfagas de lluvia relativamente breves pero bastante intensas, y eso puede provocar problemas de inundaciones, especialmente en áreas con mal drenaje y en lugares que suelen inundarse en entornos urbanos”, señaló el experto en conversación con el New York Post.

En Washington D. C., el panorama también genera preocupación. Según Porter, algunas tormentas podrían producir ráfagas extremadamente fuertes.

En ciudades como Nueva York existe riesgo de inundaciones por precipitaciones intensas en poco tiempo. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

“No se pueden descartar ráfagas de hasta 100 millas por hora en las tormentas más intensas”, advirtió el experto, quien además indicó que existe la posibilidad de que se formen tornados en ciertas zonas.

Mientras tanto, el frío seguirá presente en el noreste. En Nueva York, por ejemplo, se espera que las temperaturas se mantengan bajas, con máximas cercanas a los 41 grados Fahrenheit.

En otras regiones del país, como el Medio Oeste, ya se han registrado fuertes nevadas en los últimos días, con acumulaciones que superan los dos pies de nieve en algunas localidades.

Aunque podrían seguir registrándose lluvias o nevadas en partes de la región de los Grandes Lagos y el noreste interior durante los próximos días, Porter cree que el patrón climático podría volverse menos activo en general.

El suroeste del país podría registrar una ola de calor temprana con temperaturas récord para esta temporada. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

“Puede haber algunas zonas incluso más adelante esta semana donde haya lluvias o nieve en los Grandes Lagos y partes del noreste interior, pero en general parece un patrón menos activo en gran parte del país”, explicó.

Sin embargo, el suroeste vivirá una situación completamente opuesta. Allí se espera una ola de calor inusual para esta época del año, con temperaturas que podrían superar los 100 grados Fahrenheit en ciudades como Phoenix, Las Vegas o incluso el centro de Los Ángeles.

“Podrían registrarse varios récords diarios de temperatura máxima e incluso algunos récords mensuales en partes del suroeste de Estados Unidos con una ola de calor temprana muy impresionante y poco habitual”, concluyó Porter.

Pronóstico semanal en Nueva York

Según los pronósticos de AccuWeather, la semana en Nueva York comienza con condiciones climáticas inestables. Para hoy lunes 16 de marzo, se esperan chubascos y tormentas eléctricas constantes, con una probabilidad de precipitación del 98%. Aunque la temperatura alcanzará una máxima de 15°C, el ambiente se tornará hostil hacia la noche cuando el termómetro baje hasta el punto de congelación.

A partir de mañana martes 17 de marzo, la ciudad experimentará un descenso drástico en la temperatura. Se espera un día marcado por el frío intenso y ráfagas de viento temprano, con una máxima de apenas 5°C que caerá hasta los -3°C durante la noche. El miércoles seguirá una línea similar, manteniéndose como el día más gélido de la semana con tan solo 3°C de máxima.

Hacia el final de la semana laboral, el clima dará un respiro. El jueves comenzará a nublarse pero con una recuperación en los termómetros, mientras que el viernes 20 de marzo será el día más agradable con una máxima de 12°C y un ambiente cálido, aunque podrían presentarse algunos chubascos ligeros al caer la tarde.

El próximo fin de semana será de contrastes. El sábado se perfila como el mejor día para actividades al aire libre con cielos parcialmente soleados y 14°C de temperatura; sin embargo, el domingo 22 de marzo regresará la inestabilidad con lluvias y lloviznas que se intensificarán hacia el final del día, cerrando la semana nuevamente bajo el agua.

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