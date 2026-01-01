El 2026 comienza con un escenario climático que no da tregua y marca el pulso de la primera semana del año en Estados Unidos, especialmente para quienes retoman el trabajo o las clases tras los festejos. Una seguidilla de sistemas invernales, impulsados por aire gélido que desciende desde Canadá, mantiene condiciones adversas con frío persistente y episodios de nieve que afectan la movilidad diaria. Viajeros, conductores y autoridades enfrentan un arranque de año exigente, mientras el invierno deja claro que seguirá siendo protagonista en estos primeros días de enero.

Pronóstico para la primera semana del 2026

Tras una primera tormenta que dejó nieve desde el norte del país hasta la costa este durante Año Nuevo, un nuevo sistema comenzó a avanzar el 1 de enero, reactivando las nevadas. Con el paso de las horas, la intensidad tiende a disminuir, pero lo suficiente como para dejar una capa fresca sobre calles y autopistas, complicando la circulación en varios puntos del centro y noreste del país, según el pronóstico de AccuWeather.

Las condiciones climáticas complican los traslados y el regreso a la rutina en varias zonas de EE.UU. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A este episodio se suma el efecto de los Grandes Lagos, que vuelve a intensificar las nevadas en zonas cercanas a sus orillas. Este fenómeno, conocido como “efecto lago”, obliga a los departamentos de carreteras y a contratistas privados a trabajar sin pausa para mantener las vías despejadas, ya que en algunas áreas la nieve se repite cada 24 horas o incluso en menos tiempo.

“Para el jueves 1 de enero la ciudad de Nueva York pudiera estar empezando el año con algunos copos de nieve y también algunas nevadas se esperan en Boston y en partes de Nueva Inglaterra. En Chicago se espera poca nieve, mientras que en Boston de 1 a 2 pulgadas son posibles”, indicó Joeseph Martínez, meteorólogo de Telemundo Washington D.C.

Mientras que el sábado llega otro sistema rápido, con nieve ligera pero extendida, que continuará durante la noche y parte del domingo. En la mayoría de los casos se esperan acumulaciones modestas, aunque en puntos específicos la humedad adicional proveniente de los lagos podría traducirse en varios centímetros extra, especialmente cerca de las costas de estos cuerpos de agua.

Autoridades en EE.UU. piden precaución ante nieve, frío y posibles superficies resbaladizas. | Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP / KAMIL KRZACZYNSKI

Hacia el domingo por la tarde y el lunes, un sistema algo más amplio cerrará esta racha antes de un cambio en el patrón climático. Además de nieve, existe la posibilidad de lluvia congelante en sectores del norte del Medio Oeste y, más adelante, en partes del este, lo que podría generar superficies vidriosas, retrasos escolares e incluso cancelaciones puntuales.

Mirando más allá de los primeros días de la semana, el chorro polar que ha empujado estas masas de aire ártico comenzará a retirarse hacia Canadá. Esto permitirá la entrada de aire más templado desde el Pacífico, con temperaturas cercanas o incluso por encima del promedio histórico. Sin embargo, los expertos advierten que el deshielo diurno seguido de heladas nocturnas puede seguir representando un riesgo para peatones y conductores, por lo que será clave mantener el tratamiento diario de aceras, estacionamientos y carreteras.

