El viernes 10 de abril marca el esperado inicio de Coachella 2026 con una jornada cargada de música en múltiples escenarios. Desde primeras horas de la tarde, el festival activa su programación con artistas de distintos géneros, en una agenda que se extiende hasta la madrugada en el Empire Polo Club de Indio, California.

Como es habitual, los shows se desarrollan de forma simultánea, lo que obliga a los asistentes a organizar su recorrido para no perderse a sus artistas favoritos.

El line-up combina grandes nombres y artistas emergentes, ofreciendo una experiencia diversa que va del pop y el indie hasta la música urbana y electrónica.

Los escenarios de Coachella ofrecen shows simultáneos que van del pop y el indie a la electrónica. (Foto: ARTURO HOLMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

A continuación, la programación completa del viernes con todos los escenarios, artistas y horarios detallados:

Coachella Stage

12:00 | Anyma

9:05 – 10:35 | Sabrina Carpenter

7:00 – 7:55 | The xx

5:30 – 6:20 | Teddy Swims

4:15 – 5:20 | Record Safari

2:50 – 3:50 | Tiffany Tyson

Outdoor Theatre

10:35 – 11:50 | Disclosure

8:05 – 9:00 | Turnstile

6:40 – 7:30 | Dijon

5:20 – 6:10 | Lykke Li

4:00 – 4:50 | Dabeull

Sonora

11:50 – 12:50 | Not For Radio

10:00 – 10:45 | Hot Mulligan

8:25 – 9:05 | Cachirula & Loojan

7:10 – 8:00 | Ninajirachi

6:00 – 6:40 | The Two Lips

4:50 – 5:30 | Fleshwater

3:40 – 4:20 | Wednesday

2:35 – 3:15 | Carolina Durante

1:40 – 2:10 | February

1:00 – 1:40 | Doom Dave

Gobi

11:05 – 11:55 | Creepy Nuts

9:50 – 10:35 | Joost

8:25 – 9:10 | Holly Humberstone

7:20 – 8:00 | fakemink

6:15 – 6:55 | CMAT

5:10 – 5:50 | Joyce Manor

4:00 – 4:40 | NewDad

2:55 – 3:35 | Bob Baker Marionettes (con Cahuilla Bird Singers and Dancers)

2:15 – 2:45 | Cahuilla Bird Singers and Dancers

Mojave

11:55 – 12:45 | Blood Orange

10:35 – 11:25 | Ethel Cain

8:10 – 9:00 | Moby

6:45 – 7:40 | Devo

5:30 – 6:15 | Central Cee

4:15 – 5:00 | BINI

3:00 – 3:45 | Slayyyter

2:00 – 2:50 | Novasoul

Sahara

12:05 – 12:55 | Sexyy Red

10:50 – 11:40 | Swae Lee

9:15 – 10:20 | Levity

8:00 – 8:45 | KATSEYE

6:15 – 7:15 | Marlon Hoffstadt

4:50 – 5:50 | HUGEL

3:45 – 4:35 | Youna

2:30 – 3:35 | MASSIO

Yuma

11:15 – 12:55 | Gordo

9:45 – 11:15 | Max Styler

8:30 – 9:45 | Max Dean x Luke Dean

7:15 – 8:30 | Prospa

6:00 – 7:15 | Kettama

4:45 – 6:00 | Rossi. x Chloé Caillet

3:45 – 4:45 | Groove Armada

2:45 – 3:45 | Arodes

1:45 – 2:45 | Jessica Brankka

1:00 – 1:45 | Sahar Z

Quasar

9:00 – 11:00 | PAWSA

7:00 – 9:00 | Deep Dish

5:00 – 7:00 | Tiga

Coachella 2026 en California hoy, 10 de abril: line-up y horarios para el festival. (Foto: Coachella)

Recuerda que las puertas abren a la 1:00 p.m. y desde ese momento los escenarios comienzan a activarse progresivamente.

Dónde ver en vivo Coachella 2025 hoy, 10 de abril

Para ver el festival Coachella 2026 en vivo, solo necesitas entrar al canal oficial de YouTube de Coachella. La transmisión es totalmente gratuita y cubre los siete escenarios principales.

Este año, la plataforma mejoró la experiencia permitiendo ver hasta cuatro escenarios simultáneamente con la función Multiview y ofreciendo transmisiones en resolución 4K por primera vez para los escenarios principales.

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