Coachella 2026 inicia el viernes 10 de abril con una programación muy variada que reúne a artistas de distintos géneros. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")
Coachella 2026 inicia el viernes 10 de abril con una programación muy variada que reúne a artistas de distintos géneros. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")
Jorge Villanes
Jorge Villanes

El viernes 10 de abril marca el esperado inicio de con una jornada cargada de música en múltiples escenarios. Desde primeras horas de la tarde, el festival activa su programación con artistas de distintos géneros, en una agenda que se extiende hasta la madrugada en el Empire Polo Club de Indio, California.

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Como es habitual, los shows se desarrollan de forma simultánea, lo que obliga a los asistentes a organizar su recorrido para no perderse a sus artistas favoritos.

El line-up combina grandes nombres y artistas emergentes, ofreciendo una experiencia diversa que va del pop y el indie hasta la música urbana y electrónica.

Los escenarios de Coachella ofrecen shows simultáneos que van del pop y el indie a la electrónica. (Foto: ARTURO HOLMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)
Los escenarios de Coachella ofrecen shows simultáneos que van del pop y el indie a la electrónica. (Foto: ARTURO HOLMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

A continuación, la programación completa del viernes con todos los escenarios, artistas y horarios detallados:

Coachella Stage

  • 12:00 | Anyma
  • 9:05 – 10:35 | Sabrina Carpenter
  • 7:00 – 7:55 | The xx
  • 5:30 – 6:20 | Teddy Swims
  • 4:15 – 5:20 | Record Safari
  • 2:50 – 3:50 | Tiffany Tyson

Outdoor Theatre

  • 10:35 – 11:50 | Disclosure
  • 8:05 – 9:00 | Turnstile
  • 6:40 – 7:30 | Dijon
  • 5:20 – 6:10 | Lykke Li
  • 4:00 – 4:50 | Dabeull

Sonora

  • 11:50 – 12:50 | Not For Radio
  • 10:00 – 10:45 | Hot Mulligan
  • 8:25 – 9:05 | Cachirula & Loojan
  • 7:10 – 8:00 | Ninajirachi
  • 6:00 – 6:40 | The Two Lips
  • 4:50 – 5:30 | Fleshwater
  • 3:40 – 4:20 | Wednesday
  • 2:35 – 3:15 | Carolina Durante
  • 1:40 – 2:10 | February
  • 1:00 – 1:40 | Doom Dave

Gobi

  • 11:05 – 11:55 | Creepy Nuts
  • 9:50 – 10:35 | Joost
  • 8:25 – 9:10 | Holly Humberstone
  • 7:20 – 8:00 | fakemink
  • 6:15 – 6:55 | CMAT
  • 5:10 – 5:50 | Joyce Manor
  • 4:00 – 4:40 | NewDad
  • 2:55 – 3:35 | Bob Baker Marionettes (con Cahuilla Bird Singers and Dancers)
  • 2:15 – 2:45 | Cahuilla Bird Singers and Dancers

Mojave

  • 11:55 – 12:45 | Blood Orange
  • 10:35 – 11:25 | Ethel Cain
  • 8:10 – 9:00 | Moby
  • 6:45 – 7:40 | Devo
  • 5:30 – 6:15 | Central Cee
  • 4:15 – 5:00 | BINI
  • 3:00 – 3:45 | Slayyyter
  • 2:00 – 2:50 | Novasoul

Sahara

  • 12:05 – 12:55 | Sexyy Red
  • 10:50 – 11:40 | Swae Lee
  • 9:15 – 10:20 | Levity
  • 8:00 – 8:45 | KATSEYE
  • 6:15 – 7:15 | Marlon Hoffstadt
  • 4:50 – 5:50 | HUGEL
  • 3:45 – 4:35 | Youna
  • 2:30 – 3:35 | MASSIO

Yuma

  • 11:15 – 12:55 | Gordo
  • 9:45 – 11:15 | Max Styler
  • 8:30 – 9:45 | Max Dean x Luke Dean
  • 7:15 – 8:30 | Prospa
  • 6:00 – 7:15 | Kettama
  • 4:45 – 6:00 | Rossi. x Chloé Caillet
  • 3:45 – 4:45 | Groove Armada
  • 2:45 – 3:45 | Arodes
  • 1:45 – 2:45 | Jessica Brankka
  • 1:00 – 1:45 | Sahar Z

Quasar

  • 9:00 – 11:00 | PAWSA
  • 7:00 – 9:00 | Deep Dish
  • 5:00 – 7:00 | Tiga
Coachella 2026 en California hoy, 10 de abril: line-up y horarios para el festival. (Foto: Coachella)
Coachella 2026 en California hoy, 10 de abril: line-up y horarios para el festival. (Foto: Coachella)

Recuerda que las puertas abren a la 1:00 p.m. y desde ese momento los escenarios comienzan a activarse progresivamente.

Dónde ver en vivo Coachella 2025 hoy, 10 de abril

Para ver el festival Coachella 2026 en vivo, solo necesitas entrar al . La transmisión es totalmente gratuita y cubre los siete escenarios principales.

Este año, la plataforma mejoró la experiencia permitiendo ver hasta cuatro escenarios simultáneamente con la función Multiview y ofreciendo transmisiones en resolución 4K por primera vez para los escenarios principales.

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