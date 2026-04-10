El viernes 10 de abril marca el esperado inicio de Coachella 2026 con una jornada cargada de música en múltiples escenarios. Desde primeras horas de la tarde, el festival activa su programación con artistas de distintos géneros, en una agenda que se extiende hasta la madrugada en el Empire Polo Club de Indio, California.
Como es habitual, los shows se desarrollan de forma simultánea, lo que obliga a los asistentes a organizar su recorrido para no perderse a sus artistas favoritos.
El line-up combina grandes nombres y artistas emergentes, ofreciendo una experiencia diversa que va del pop y el indie hasta la música urbana y electrónica.
A continuación, la programación completa del viernes con todos los escenarios, artistas y horarios detallados:
Coachella Stage
- 12:00 | Anyma
- 9:05 – 10:35 | Sabrina Carpenter
- 7:00 – 7:55 | The xx
- 5:30 – 6:20 | Teddy Swims
- 4:15 – 5:20 | Record Safari
- 2:50 – 3:50 | Tiffany Tyson
Outdoor Theatre
- 10:35 – 11:50 | Disclosure
- 8:05 – 9:00 | Turnstile
- 6:40 – 7:30 | Dijon
- 5:20 – 6:10 | Lykke Li
- 4:00 – 4:50 | Dabeull
Sonora
- 11:50 – 12:50 | Not For Radio
- 10:00 – 10:45 | Hot Mulligan
- 8:25 – 9:05 | Cachirula & Loojan
- 7:10 – 8:00 | Ninajirachi
- 6:00 – 6:40 | The Two Lips
- 4:50 – 5:30 | Fleshwater
- 3:40 – 4:20 | Wednesday
- 2:35 – 3:15 | Carolina Durante
- 1:40 – 2:10 | February
- 1:00 – 1:40 | Doom Dave
Gobi
- 11:05 – 11:55 | Creepy Nuts
- 9:50 – 10:35 | Joost
- 8:25 – 9:10 | Holly Humberstone
- 7:20 – 8:00 | fakemink
- 6:15 – 6:55 | CMAT
- 5:10 – 5:50 | Joyce Manor
- 4:00 – 4:40 | NewDad
- 2:55 – 3:35 | Bob Baker Marionettes (con Cahuilla Bird Singers and Dancers)
- 2:15 – 2:45 | Cahuilla Bird Singers and Dancers
Mojave
- 11:55 – 12:45 | Blood Orange
- 10:35 – 11:25 | Ethel Cain
- 8:10 – 9:00 | Moby
- 6:45 – 7:40 | Devo
- 5:30 – 6:15 | Central Cee
- 4:15 – 5:00 | BINI
- 3:00 – 3:45 | Slayyyter
- 2:00 – 2:50 | Novasoul
Sahara
- 12:05 – 12:55 | Sexyy Red
- 10:50 – 11:40 | Swae Lee
- 9:15 – 10:20 | Levity
- 8:00 – 8:45 | KATSEYE
- 6:15 – 7:15 | Marlon Hoffstadt
- 4:50 – 5:50 | HUGEL
- 3:45 – 4:35 | Youna
- 2:30 – 3:35 | MASSIO
Yuma
- 11:15 – 12:55 | Gordo
- 9:45 – 11:15 | Max Styler
- 8:30 – 9:45 | Max Dean x Luke Dean
- 7:15 – 8:30 | Prospa
- 6:00 – 7:15 | Kettama
- 4:45 – 6:00 | Rossi. x Chloé Caillet
- 3:45 – 4:45 | Groove Armada
- 2:45 – 3:45 | Arodes
- 1:45 – 2:45 | Jessica Brankka
- 1:00 – 1:45 | Sahar Z
Quasar
- 9:00 – 11:00 | PAWSA
- 7:00 – 9:00 | Deep Dish
- 5:00 – 7:00 | Tiga
Recuerda que las puertas abren a la 1:00 p.m. y desde ese momento los escenarios comienzan a activarse progresivamente.
Dónde ver en vivo Coachella 2025 hoy, 10 de abril
Para ver el festival Coachella 2026 en vivo, solo necesitas entrar al canal oficial de YouTube de Coachella. La transmisión es totalmente gratuita y cubre los siete escenarios principales.
Este año, la plataforma mejoró la experiencia permitiendo ver hasta cuatro escenarios simultáneamente con la función Multiview y ofreciendo transmisiones en resolución 4K por primera vez para los escenarios principales.
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