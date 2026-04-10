El esperado Coachella 2026 ya está en marcha y este 11 de abril promete ser una jornada intensa para los amantes de la música en California. Desde primeras horas de la tarde hasta bien entrada la noche, el festival reúne a grandes estrellas internacionales y artistas emergentes que se distribuyen en múltiples escenarios, ofreciendo propuestas para todos los gustos.

Con un line-up diverso que mezcla pop, rock, electrónica y sonidos alternativos, miles de asistentes se preparan para vivir una experiencia única marcada por la energía, el espectáculo y la emoción de ver a sus artistas favoritos en vivo. Si estás siguiendo el evento o planeas no perderte ningún show clave, aquí encontrarás los horarios y detalles más importantes de la jornada.

Coachella 2026 arranca con una agenda cargada de fiestas y eventos en el desierto de California. | Crédito: ARTURO HOLMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Line-up de Coachella 2026 en California hoy, 11 de abril

A continuación, el cronograma completo del viernes 11 de abril con todos los escenarios, artistas y horarios especificados:

Coachella Stage

11:25 | Justin Bieber

09:00–10:10 | The Strokes

07:00–07:50 | Giveon

05:30–06:20 | Addison Rae

04:15–05:20 | Jaqck Glam

Outdoor Theatre

10:20–11:20 | David Byrne

08:30–09:25 | Labrinth

07:05–07:55 | SOMBR

05:10–06:00 | Alex G

03:55–04:45 | Los Hermanos Flores

02:40–03:25 | Blondshell

Sonora

09:45–10:35 | Mind Enterprises

07:50–08:30 | 54 Ultra

06:40–07:20 | rusowsky

05:30–06:10 | Ceremony

04:20–05:00 | Ecca Vandal

03:10–03:50 | Freak Slug

02:00–02:40 | Die Spitz

01:00–02:00 | Triste Juventud

Gobi

10:10–11:00 | Morat

09:00–09:45 | BIA

07:50–08:35 | Davido

06:15–07:00 | Geese

05:10–05:50 | Luísa Sonza

04:05–04:45 | WHATMORE

02:05–02:50 | Noga Erez

Mojave

10:15–11:15 | Interpol

08:55–09:45 | PinkPantheress

07:30–08:20 | Taemin

05:50–06:35 | Royel Otis

04:30–05:20 | Fujii Kaze

03:00–03:45 | Jack White

Sahara

11:55–12:55 | Worship

10:30–11:25 | Adriatique

09:10–10:05 | REZZ

08:00–08:45 | Nine Inch Nails

06:15–07:10 | Yousuke Yukimatsu

05:00–05:55 | Hamdi

04:00–04:50 | ZULAN

02:50–03:50 | TEED0

2:00–02:45 | Seek-One

Yuma

11:00–12:55 | Armin van Buuren x Adam Beyer

09:45–11:00 | Boys Noize

08:15–09:45 | Bedouin

06:45–08:15 | SOSA

05:30–06:45 | Ben Sterling

04:15–05:30 | Mahmut Orhan

03:00–04:15 | Riordan

02:00–03:00 | GENESI

01:00–02:00 | Yamaguchi

Quasar

09:00–11:00 | David Guetta

07:00–09:00 | Afrojack x Shimza

05:00–07:00 | Joezi

Coachella 2026 en California hoy, 11 de abril: line-up y horarios para el festival. | Crédito: Coachella

Ten en cuenta que el acceso inicia a la 1:00 p.m., y a partir de esa hora los escenarios se van encendiendo de forma gradual.

Cómo ver en vivo Coachella 2026 hoy, 11 de abril

Si quieres seguir el Coachella 2026 en directo, basta con ingresar al canal oficial del festival en YouTube. La transmisión es gratuita y abarca los siete escenarios principales.

En esta edición, la experiencia mejora con la opción Multiview, que permite ver hasta cuatro escenarios al mismo tiempo, además de incluir por primera vez emisiones en calidad 4K en los escenarios principales.

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