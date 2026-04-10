El esperado Coachella 2026 ya está en marcha y este 11 de abril promete ser una jornada intensa para los amantes de la música en California. Desde primeras horas de la tarde hasta bien entrada la noche, el festival reúne a grandes estrellas internacionales y artistas emergentes que se distribuyen en múltiples escenarios, ofreciendo propuestas para todos los gustos.
Con un line-up diverso que mezcla pop, rock, electrónica y sonidos alternativos, miles de asistentes se preparan para vivir una experiencia única marcada por la energía, el espectáculo y la emoción de ver a sus artistas favoritos en vivo. Si estás siguiendo el evento o planeas no perderte ningún show clave, aquí encontrarás los horarios y detalles más importantes de la jornada.
Line-up de Coachella 2026 en California hoy, 11 de abril
A continuación, el cronograma completo del viernes 11 de abril con todos los escenarios, artistas y horarios especificados:
Coachella Stage
- 11:25 | Justin Bieber
- 09:00–10:10 | The Strokes
- 07:00–07:50 | Giveon
- 05:30–06:20 | Addison Rae
- 04:15–05:20 | Jaqck Glam
Outdoor Theatre
- 10:20–11:20 | David Byrne
- 08:30–09:25 | Labrinth
- 07:05–07:55 | SOMBR
- 05:10–06:00 | Alex G
- 03:55–04:45 | Los Hermanos Flores
- 02:40–03:25 | Blondshell
Sonora
- 09:45–10:35 | Mind Enterprises
- 07:50–08:30 | 54 Ultra
- 06:40–07:20 | rusowsky
- 05:30–06:10 | Ceremony
- 04:20–05:00 | Ecca Vandal
- 03:10–03:50 | Freak Slug
- 02:00–02:40 | Die Spitz
- 01:00–02:00 | Triste Juventud
Gobi
- 10:10–11:00 | Morat
- 09:00–09:45 | BIA
- 07:50–08:35 | Davido
- 06:15–07:00 | Geese
- 05:10–05:50 | Luísa Sonza
- 04:05–04:45 | WHATMORE
- 02:05–02:50 | Noga Erez
Mojave
- 10:15–11:15 | Interpol
- 08:55–09:45 | PinkPantheress
- 07:30–08:20 | Taemin
- 05:50–06:35 | Royel Otis
- 04:30–05:20 | Fujii Kaze
- 03:00–03:45 | Jack White
Sahara
- 11:55–12:55 | Worship
- 10:30–11:25 | Adriatique
- 09:10–10:05 | REZZ
- 08:00–08:45 | Nine Inch Nails
- 06:15–07:10 | Yousuke Yukimatsu
- 05:00–05:55 | Hamdi
- 04:00–04:50 | ZULAN
- 02:50–03:50 | TEED0
- 2:00–02:45 | Seek-One
Yuma
- 11:00–12:55 | Armin van Buuren x Adam Beyer
- 09:45–11:00 | Boys Noize
- 08:15–09:45 | Bedouin
- 06:45–08:15 | SOSA
- 05:30–06:45 | Ben Sterling
- 04:15–05:30 | Mahmut Orhan
- 03:00–04:15 | Riordan
- 02:00–03:00 | GENESI
- 01:00–02:00 | Yamaguchi
Quasar
- 09:00–11:00 | David Guetta
- 07:00–09:00 | Afrojack x Shimza
- 05:00–07:00 | Joezi
Ten en cuenta que el acceso inicia a la 1:00 p.m., y a partir de esa hora los escenarios se van encendiendo de forma gradual.
Cómo ver en vivo Coachella 2026 hoy, 11 de abril
Si quieres seguir el Coachella 2026 en directo, basta con ingresar al canal oficial del festival en YouTube. La transmisión es gratuita y abarca los siete escenarios principales.
En esta edición, la experiencia mejora con la opción Multiview, que permite ver hasta cuatro escenarios al mismo tiempo, además de incluir por primera vez emisiones en calidad 4K en los escenarios principales.
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