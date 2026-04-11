El esperado Coachella 2026 ya está en marcha y este 12 de abril promete ser una jornada intensa para los amantes de la música en California. Desde primeras horas de la tarde hasta bien entrada la noche, el festival reúne a grandes estrellas internacionales y artistas emergentes que se distribuyen en múltiples escenarios, ofreciendo propuestas para todos los gustos.

Con un line-up diverso que mezcla pop, rock, electrónica y sonidos alternativos, miles de asistentes se preparan para vivir una experiencia única marcada por la energía, el espectáculo y la emoción de ver a sus artistas favoritos en vivo. Si estás siguiendo el evento o planeas no perderte ningún show clave, aquí encontrarás los horarios y detalles más importantes de la jornada.

Coachella 2026 arranca con una agenda cargada de fiestas y eventos en el desierto de California. | Crédito: ARTURO HOLMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Line-up de Coachella 2026 en California hoy, 12 de abril

A continuación, el cronograma completo del viernes 12 de abril con todos los escenarios, artistas y horarios especificados:

Coachella Stage

2:45 | Gabe Real

3:40 | Tijuana Panthers

4:45 | Wet Leg

6:10 | Major Lazer

7:50 | Young Thug

9:55 | Karol G

Outdoor Theatre

2:45 | Juicweon

4:00 | Gigi Perez

5:15 | CLIPSE

6:45 | Foster the People

8:40 | Laufey

10:30 | BIGBANG

Sonora

1:00 | Panda & Chok

2:00 | Glitterer

3:10 | Model/Actriz

4:20 | Jane Remover

5:30 | Los Retros

6:40 | RØZ

8:00 | DRAIN

9:10 | French Police

Gobi

2:05 | flowerovlove

3:00 | The Chats

4:00 | COBRAH

5:15 | Oklou

6:30 | Black Flag

7:45 | TOMORA

9:05 | The Rapture

Mojave

2:30 | wyldeflower

3:15 | Samia

4:25 | Little Simz

5:35 | Suicidal Tendencies

7:10 | Iggy Pop

8:45 | FKA twigs

Sahara

3:35 | Girl Math (VNSSA x NALA)

4:45 | BUNT.

6:10 | Duke Dumont

7:25 | Mochakk

9:05 | Subtronics

10:45 | Kaskade

Yuma

1:00 | LE YORA

2:00 | AZZECCA

3:00 | &friends

4:15 | Mëstiza

5:30 | Carlita x Josh Baker

7:00 | Röyksopp

8:30 | WhoMadeWho

10:00 | Green Velvet x AYYBO

Quasar

4:00 | Jazzy

6:30 | JOY (Anonymous)

8:00 | Fatboy Slim

Coachella 2026 en California hoy, 12 de abril: line-up y horarios para el festival. | Crédito: Coachella

Ten en cuenta que el acceso inicia a la 1:00 p.m., y a partir de esa hora los escenarios se van encendiendo de forma gradual.

Cómo ver en vivo Coachella 2026 hoy, 12 de abril

Si quieres seguir el Coachella 2026 en directo, basta con ingresar al canal oficial del festival en YouTube. La transmisión es gratuita y abarca los siete escenarios principales.

En esta edición, la experiencia mejora con la opción Multiview, que permite ver hasta cuatro escenarios al mismo tiempo, además de incluir por primera vez emisiones en calidad 4K en los escenarios principales.

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