Este 12 de abril, Coachella 2026 reúne a grandes artistas con un line-up imperdible y horarios clave para disfrutar cada presentación. | Crédito: Freepik
Este 12 de abril, Coachella 2026 reúne a grandes artistas con un line-up imperdible y horarios clave para disfrutar cada presentación. | Crédito: Freepik
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

El esperado ya está en marcha y este 12 de abril promete ser una jornada intensa para los amantes de la música en California. Desde primeras horas de la tarde hasta bien entrada la noche, el festival reúne a grandes estrellas internacionales y artistas emergentes que se distribuyen en múltiples escenarios, ofreciendo propuestas para todos los gustos.

MIRA TAMBIÉN:

Con un line-up diverso que mezcla pop, rock, electrónica y sonidos alternativos, miles de asistentes se preparan para vivir una experiencia única marcada por la energía, el espectáculo y la emoción de ver a sus artistas favoritos en vivo. Si estás siguiendo el evento o planeas no perderte ningún show clave, aquí encontrarás los horarios y detalles más importantes de la jornada.

Coachella 2026 arranca con una agenda cargada de fiestas y eventos en el desierto de California. | Crédito: ARTURO HOLMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
Coachella 2026 arranca con una agenda cargada de fiestas y eventos en el desierto de California. | Crédito: ARTURO HOLMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Line-up de Coachella 2026 en California hoy, 12 de abril

A continuación, el cronograma completo del viernes 12 de abril con todos los escenarios, artistas y horarios especificados:

Coachella Stage

  • 2:45 | Gabe Real
  • 3:40 | Tijuana Panthers
  • 4:45 | Wet Leg
  • 6:10 | Major Lazer
  • 7:50 | Young Thug
  • 9:55 | Karol G

Outdoor Theatre

  • 2:45 | Juicweon
  • 4:00 | Gigi Perez
  • 5:15 | CLIPSE
  • 6:45 | Foster the People
  • 8:40 | Laufey
  • 10:30 | BIGBANG

Sonora

  • 1:00 | Panda & Chok
  • 2:00 | Glitterer
  • 3:10 | Model/Actriz
  • 4:20 | Jane Remover
  • 5:30 | Los Retros
  • 6:40 | RØZ
  • 8:00 | DRAIN
  • 9:10 | French Police

Gobi

  • 2:05 | flowerovlove
  • 3:00 | The Chats
  • 4:00 | COBRAH
  • 5:15 | Oklou
  • 6:30 | Black Flag
  • 7:45 | TOMORA
  • 9:05 | The Rapture

Mojave

  • 2:30 | wyldeflower
  • 3:15 | Samia
  • 4:25 | Little Simz
  • 5:35 | Suicidal Tendencies
  • 7:10 | Iggy Pop
  • 8:45 | FKA twigs

Sahara

  • 3:35 | Girl Math (VNSSA x NALA)
  • 4:45 | BUNT.
  • 6:10 | Duke Dumont
  • 7:25 | Mochakk
  • 9:05 | Subtronics
  • 10:45 | Kaskade

Yuma

  • 1:00 | LE YORA
  • 2:00 | AZZECCA
  • 3:00 | &friends
  • 4:15 | Mëstiza
  • 5:30 | Carlita x Josh Baker
  • 7:00 | Röyksopp
  • 8:30 | WhoMadeWho
  • 10:00 | Green Velvet x AYYBO

Quasar

  • 4:00 | Jazzy
  • 6:30 | JOY (Anonymous)
  • 8:00 | Fatboy Slim
Coachella 2026 en California hoy, 12 de abril: line-up y horarios para el festival. | Crédito: Coachella
Coachella 2026 en California hoy, 12 de abril: line-up y horarios para el festival. | Crédito: Coachella

Ten en cuenta que el acceso inicia a la 1:00 p.m., y a partir de esa hora los escenarios se van encendiendo de forma gradual.

Cómo ver en vivo Coachella 2026 hoy, 12 de abril

Si quieres seguir el Coachella 2026 en directo, basta con ingresar al en YouTube. La transmisión es gratuita y abarca los siete escenarios principales.

En esta edición, la experiencia mejora con la opción Multiview, que permite ver hasta cuatro escenarios al mismo tiempo, además de incluir por primera vez emisiones en calidad 4K en los escenarios principales.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC