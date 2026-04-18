El segundo fin de semana de Coachella 2026 continúa este 18 de abril en California, reuniendo a miles de fans que llegan desde distintas partes del mundo para vivir uno de los festivales más icónicos de la música. Con una cartelera que mezcla grandes estrellas, artistas emergentes y propuestas de distintos géneros, la jornada promete momentos inolvidables en cada escenario. Si planeas seguir el evento o asistir, aquí te compartimos el line-up completo y los horarios de hoy para que no te pierdas a tus artistas favoritos.

El plato fuerte de la jornada llega con presentaciones que prometen encender el ambiente: Justin Bieber y The Strokes encabezan el line-up de este sábado, convirtiéndose en los shows más esperados por el público. Ambos artistas, con estilos muy distintos pero igual de influyentes, marcan el ritmo de una noche que apunta a ser una de las más memorables del festival.

Justin Bieber encabeza el line-up de Coachella 2026 de este sábado 18 de abril. | Crédito: Coachella / YouTube

Line-up de Coachella 2026 en California hoy, 18 de abril

A continuación, el cronograma completo del sábado 18 de abril con todos los escenarios, artistas y horarios especificados:

Coachella Stage

Justin Bieber — 11:25

The Strokes — 9:00–10:10

Giveon — 7:00–7:50

Addison Rae — 5:25–6:20

Record Safari — 4:10–5:15

Outdoor Theatre

David Byrne — 10:25–11:25

Labrinth — 8:30–9:25

SOMBR — 7:05–7:55

Alex G — 5:10–6:00

Los Hermanos Flores — 3:55–4:45

Blondshell — 2:40–3:25

Sonora

Mind Enterprises — 9:45–10:35

54 Ultra — 7:50–8:30

rusowsky — 6:40–7:20

Ceremony — 5:30–6:10

Ecca Vandal — 4:20–5:00

Freak Slug — 3:10–3:50

Die Spitz — 2:00–2:40

Buster Jarvis — 1:00–2:00

Gobi

Morat — 10:10–11:00

BIA — 9:00–9:45

Davido — 7:50–8:35

Geese — 6:15–7:00

Luísa Sonza — 5:10–5:50

WHATMORE — 4:00–4:40

Noga Erez — 2:05–2:50

Mojave

Interpol — 10:15–11:15

PinkPantheress — 8:55–9:45

Taemin — 7:30–8:20

Royel Otis — 5:50–6:35

Fujii Kaze — 4:30–5:20

Kacey Musgraves — 3:00–3:50

Sahara

Worship — 10:35–11:35

Adriatique — 9:15–10:10

Nine Inch Nails — 8:00–8:45

YŌSUKE YUKIMATSU — 6:15–7:10

Hamdi — 5:00–5:55

ZULAN — 4:00–4:50

TEED — 2:50–3:50

Fundido — 2:00–2:45

Yuma

Armin van Buuren x Adam Beyer — 11:00–12:55

Boys Noize — 9:45–11:00

Bedouin — 8:15–9:45

SOSA — 6:45–8:15

Ben Sterling — 5:30–6:45

Mahmut Orhan — 4:15–5:30

Riordan — 3:00–4:15

GENESI — 2:00–3:00

Yamaguchi — 1:00–2:00

Quasar

DJ Snake x Knock2 — 9:45–11:00

DJ Snake x RL Grime x Flosstradamus — 8:15–9:45

Madeon — 7:00–8:15

Devault — 5:00–7:00

Coachella 2026 en California hoy, 18 de abril: line-up y horarios para el festival. | Crédito: Coachella

Ten en cuenta que el acceso inicia a la 1:00 p.m., y a partir de esa hora los escenarios se van encendiendo de forma gradual.

Cómo ver en vivo Coachella 2026 hoy, 12 de abril

Si quieres seguir el Coachella 2026 en vivo y en directo, basta con ingresar al canal oficial del festival en YouTube. La transmisión es gratuita y abarca los siete escenarios principales.

En esta edición, la experiencia mejora con la opción Multiview, que permite ver hasta cuatro escenarios al mismo tiempo, además de incluir por primera vez emisiones en calidad 4K en los escenarios principales.

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