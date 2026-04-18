El festival Coachella 2026 llega hoy, 19 de abril, a su gran cierre en el desierto de California, marcando la última jornada de uno de los eventos musicales más esperados del año. Tras dos fines de semana llenos de energía, el domingo pone el broche final con un line-up cargado de estrellas y presentaciones que prometen momentos inolvidables. Miles de asistentes se preparan para despedir esta edición con shows de alto nivel, donde la mezcla de géneros y grandes nombres convierten el cierre en una auténtica celebración. Aquí te compartimos los horarios y artistas para que no te pierdas nada en el último día del festival.

El plato fuerte de la jornada llega con presentaciones que prometen encender el ambiente: Karol G y Young Thug encabezan el line-up de este domingo, convirtiéndose en los shows más esperados por el público. Ambos artistas, con estilos muy distintos pero igual de influyentes, marcan el ritmo de una noche que apunta a ser una de las más memorables del festival.

Karol G encabeza el line-up de Coachella 2026 de este sábado 19 de abril. | Crédito: Marroquin / Airbnb

Line-up de Coachella 2026 en California hoy, 19 de abril

A continuación, el cronograma completo del domingo 19 de abril con todos los escenarios, artistas y horarios especificados:

🎤 Coachella Stage

Gabe Real — 2:45–3:30

Tijuana Panthers — 3:40–4:15

Wet Leg — 4:45–5:30

Major Lazer — 6:10–7:10

Young Thug — 7:50–8:40

Karol G — 10:10

🌄 Outdoor Theatre

Juicewon — 3:00–3:50

Gigi Perez — 4:00–4:45

CLIPSE — 5:15–6:10

Foster the People — 6:45–7:40

Laufey — 8:45–9:45

BIGBANG — 10:30–11:30

🎶 Sonora

Bullethallet — 1:00–2:00

Glitterer — 2:00–2:40

Model/Actriz — 3:10–3:50

Jane Remover — 4:20–5:00

Los Retros — 5:30–6:10

RØZ — 6:40–7:30

DRAIN — 8:00–8:40

French Police — 9:10–10:00

🏜️ Gobi

flowerovlove — 2:05–2:35

The Chats — 3:00–3:40

COBRAH — 4:05–4:50

Oklou — 5:15–6:00

Black Flag — 6:30–7:05

TOMORA — 7:45–8:35

The Rapture — 9:05–9:55

🌵 Mojave

Megatone — 2:30–3:10

Samia — 3:15–3:55

Little Simz — 4:25–5:10

Suicidal Tendencies — 5:35–6:25

Iggy Pop — 7:10–8:10

FKA twigs — 8:45–10:00

🔊 Sahara

GINGEE — 2:30–3:30

Girl Math (VNSSA x NALA) — 3:35–4:35

BUNT. — 4:45–5:45

Duke Dumont — 6:10–7:10

Mochakk — 7:25–8:25

Subtronics — 9:05–10:05

Kaskade — 10:50–11:55

🎧 Yuma

LE YORA — 1:00–2:00

AZZECCA — 2:00–3:00

&friends — 3:00–4:15

MËSTIZA — 4:15–5:30

Carlita x Josh Baker — 5:30–7:00

Röyksopp — 7:00–8:30

WhoMadeWho — 8:30–10:00

Green Velvet x AYYBO — 10:00–11:55

🌀 Quasar

Linska — 4:00–6:00

LP Giobbi — 6:00–8:00

Sara Landry’s Blood Oath — 8:00–10:00

Coachella 2026 en California hoy, 19 de abril: line-up y horarios para el festival. | Crédito: Coachella

Ten en cuenta que el acceso inicia a la 1:00 p.m., y a partir de esa hora los escenarios se van encendiendo de forma gradual.

Cómo ver en vivo Coachella 2026 hoy, 19 de abril

Si quieres seguir el Coachella 2026 en vivo, basta con ingresar al canal oficial del festival en YouTube. La transmisión es gratuita y abarca los siete escenarios principales.

En esta edición, la experiencia mejora con la opción Multiview, que permite ver hasta cuatro escenarios al mismo tiempo, además de incluir por primera vez emisiones en calidad 4K en los escenarios principales.

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