Coachella 2026 llega con todo y promete convertir el desierto de California en el epicentro de la música, la moda y las fiestas. Durante el primer fin de semana, del 10 al 12 de abril, una serie de eventos exclusivos y abiertos al público elevarán la energía del festival al máximo. Las celebraciones se desarrollarán en distintas zonas del área de Greater Palm Springs, especialmente en Indio, Palm Springs y Thermal. Los asistentes podrán disfrutar de experiencias únicas que acompañan los conciertos principales del festival.

Según People, entre los eventos más esperados que regresan este año destacan Revolve Festival, Neon Carnival, NYLON House y Desert Nights. Muchas de estas fiestas son solo por invitación y reúnen a celebridades, influencers y figuras del entretenimiento.

En ediciones anteriores, se ha visto a estrellas como Taylor Swift, Travis Kelce, Justin y Hailey Bieber, Rihanna y Leonardo DiCaprio.

Durante el primer fin de semana, marcas, artistas y celebridades protagonizan experiencias únicas dentro y fuera del festival. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

En cuanto a la música, el festival contará con grandes artistas tanto dentro como fuera del escenario principal. Los headliners incluyen a Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, mientras que DJs como Diplo, David Guetta y Afrojack animarán las fiestas paralelas.

El jueves 9 de abril marcará el inicio con eventos como:

YSL Beauty x Drive-Thru Experience: una experiencia interactiva que se transforma en fiesta nocturna con cócteles y presentaciones sorpresa

Celebración de CARAVANA: evento privado con temática inspirada en la cultura mexicana, moda y música

El viernes 10 de abril llega cargado de actividades destacadas:

Sabrina’s Pit Stop, una experiencia creada junto a Airbnb inspirada en la artista

Desert Nights x PATRÓN, con DJs internacionales y ambiente exclusivo

NYLON House, con temática nocturna y música en vivo

Heineken House y Absolut Heat Haus, con bebidas, DJs y experiencias interactivas

“Este es un momento de cierre de círculo para mí. No estaría aquí sin mis fans, así que quería crear algo especial solo para ellos. No es la típica parada en boxes; quería que se sintiera como mi tierra de fantasía surrealista”, dijo Sabrina Carpenter.

Coachella 2026 combina música, moda y entretenimiento, consolidándose como uno de los festivales más importantes del mundo. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

El sábado 11 de abril será uno de los días más intensos, con eventos como:

Revolve Festival, con música, moda y presentaciones en vivo

Neon Carnival, una de las fiestas más exclusivas con juegos, DJs y celebridades

Fiesta de Interscope & Capitol Records

Activaciones de marcas como Rhode y Camp Poosh de Kourtney Kardashian

El domingo 12 de abril, aunque marca el cierre, mantiene la energía con eventos como Goldenvoice Surf Club y la última jornada de Desert Nights x PATRÓN, que seguirá reuniendo a grandes artistas y figuras del espectáculo.

Coachella 2026 no solo será un festival de música, sino una experiencia completa que combina entretenimiento, cultura y exclusividad en uno de los eventos más importantes del año.

Artistas destacados que se presentarán el primer fin de semana en Coachella 2026

Viernes 10 de abril

Headliners: Sabrina Carpenter y el debut del proyecto audiovisual Anyma presents ÆDEN .

y el debut del proyecto audiovisual . Destacados: The xx, Disclosure, Turnstile, Teddy Swims, Ethel Cain, Moby, Devo y Central Cee.

The xx, Disclosure, Turnstile, Teddy Swims, Ethel Cain, Moby, Devo y Central Cee. Artistas emergentes y otros: KATSEYE, Bini, Slayyyter y Sexyy Red.

Sábado 11 de abril

Headliner: Justin Bieber .

. Destacados: The Strokes, Nine Inch Noize (colaboración especial de Nine Inch Nails y Boys Noize), Addison Rae, GIVEON, David Byrne e Interpol.

The Strokes, Nine Inch Noize (colaboración especial de Nine Inch Nails y Boys Noize), Addison Rae, GIVEON, David Byrne e Interpol. Artistas emergentes y otros: Royel Otis, Labrinth, PinkPantheress, Taemin, Fujii Kaze y Jack White (como invitado sorpresa).

Domingo 12 de abril

Headliner: Karol G (haciendo historia como la primera latina en encabezar el festival).

(haciendo historia como la primera latina en encabezar el festival). Destacados: Young Thug, FKA twigs, Wet Leg, Major Lazer, Fatboy Slim, Little Simz e Iggy Pop.

Young Thug, FKA twigs, Wet Leg, Major Lazer, Fatboy Slim, Little Simz e Iggy Pop. Artistas emergentes y otros: Kaskade, Clipse, Suicidal Tendencies, Duke Dumont, Mochakk y Subtronics.

El primer fin de semana de Coachella 2026 estará encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G. (Foto: Coachella)

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