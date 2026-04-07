Coachella vuelve a tomar el desierto de California con una propuesta que va mucho más allá de la música. Cada edición confirma lo mismo: no se trata solo de ver a figuras como Justin Bieber o Karol G, sino de vivir una experiencia completa donde la comida juega un papel clave. Esto es algo que es casi un hecho, pues entre tantas horas de diversión, pérdida de energía y más, es importantísimo llenar el tanque y recargar baterías para seguir gozando de uno de los festivales más famosos del mundo. No importa si llegas desde Nueva York, Miami, Orlando, San Antonio, Texas o de alguna ciudad de California, alimentarse es crucial.

Y este 2026 no es la excepción. De hecho, si algo llama la atención este año es la enorme variedad gastronómica. Comer bien no es un lujo, es parte del plan. Entre concierto y concierto, elegir qué probar puede ser tan importante como decidir a qué escenario ir.

Coachella es uno de los festivales más famosos del mundo, provocando que California se convierta en el centro de atención (Foto: AFP)

EXPERIENCIAS EXCLUSIVAS Y ESPACIOS VIP

Antes de ir con la lista completa, vale la pena detenerse en las zonas premium. En el área VIP de Coachella hay conceptos que elevan la experiencia:

Block Party

Love Hour

Nobu (dentro del Red Bull Mirage)

Tiki Bar (en Lake Medjool)

Además, este año aparece el enigmático Golden Hour, un bar con acceso secreto que ya está generando expectativa entre los asistentes. Por otro lado, la experiencia Outstanding in the Field reúne a chefs reconocidos que cocinan en vivo en el Rose Garden para un grupo reducido:

Weekend 1

Michael Beckman

Alan Sanz

Jonathan Harris

Weekend 2

Charles Namba

Donnie Masterton & Christian Herrera

Nico de Leon

OPCIONES PARA CAMPERS: COMIDA A CUALQUIER HORA

Si te quedas en el camping, hay opciones pensadas para sobrevivir a jornadas largas:

Handles Coffee

Valley Fusion Sushi

Dave’s Hot Chicken

Drip Daddy

Son, sin exagerar, los salvavidas para desayunos tempranos o antojos de madrugada.

LISTA COMPLETA DE PUESTOS DE COMIDA EN COACHELLA 2026

Ahora sí, aquí tienes todos los puestos confirmados, organizados para que puedas ubicarlos rápido:

Comida rápida y comfort food

Fat Sal’s

Irv’s Burgers

Oh My Burger

Softies Burger

Marathon Burger

Daddy’s Dogs

Sumo Dog

Wing Me Up

House of Wings LA

Rokstar Chicken

Charles Pan-Fried Chicken

Chick Next Door

Sabores latinos y mexicanos

Birria San Marcos

Birrieria Michi

Tacos 1986

Villas Tacos

Mixteca

Delmy’s Pupusas

Café La Vecindad

Cocina asiática y fusión

Bang Bang Noodles

Farmhouse Kitchen Thai Cuisine

Kazunori

Kogi

Lovebite Dumplings

My Lai

Miya

Shake Ramen

Shlap Muan

Sandoitchi

Gokoku

Laomazing Eats

Pizza, pan y especialidades

Prince St. Pizza

San Matteo Pizzeria

Spicy Pie

Forever Pie

New School Quality Grilled Cheese (by Chef Eric Greenspan)

Opciones saludables y veganas

Backyard Bowls

Bonito Poke

Sweetfin

Unreal Poke

Oakberry Açaí

Maneatingplant

Cena Vegan

Postres, café y dulces

Afters Ice Cream

McConnell’s

Happy Ice

Snocorner

Gabino’s Creperie

Churrería El Moro

ButteryPat

Everbloom Coffee

Menotti’s

White Sparrow Coffee

Otros destacados

Civico Restaurants

Innamorata

Maciel’s

Papa Headz

Saucy LA

Space Odyssey Miami

The Boiling Crab

The Cabin (by Houston Hospitality)

TKB

Truffle Boys

Kuramoto Shavery

Gerard’s Paella

Le Burger by Camphor

Block Party

Love Hour

Dave’s Hot Chicken

Drip Daddy

Handles Coffee

Valley Fusion Sushi

En Coachella podrás encontrar de todo para comer y tomar durante el festival (Foto: AFP) / RICH POLK

UNA EXPERIENCIA DONDE LA COMIDA TAMBIÉN ES PROTAGONISTA

Después de revisar todo el listado, hay algo que queda clarísimo: Coachella ya no es solo un festival de música. La oferta gastronómica está pensada para todos los gustos, desde comida callejera hasta propuestas más elaboradas.

Y te lo digo sin rodeos: probablemente lo más difícil no será decidir entre ver a Justin Bieber o Karol G, sino elegir entre tacos, ramen, hamburguesas o postres. Porque sí, aquí comer también es parte del espectáculo.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ COACHELLA 2026?

Coachella 2026 se llevará a cabo, como ya es tradición, en el Empire Polo Club de Indio, California, en pleno desierto del valle de Coachella. El festival está programado para dos fines de semana consecutivos, una fórmula que ya se ha convertido en parte de su identidad y que permite recibir a cientos de miles de asistentes de distintas partes de Estados Unidos y del mundo.

Las fechas confirmadas para esta edición son del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026. Durante esos días, el recinto volverá a transformarse en uno de los puntos de encuentro más concurridos de la temporada de festivales, con escenarios, experiencias gastronómicas, zonas VIP y espacios pensados para distintos tipos de público.

Para quienes viajan desde ciudades como Los Ángeles, Phoenix, Las Vegas, Houston o incluso desde comunidades latinas en la Costa Este, Coachella también representa una escapada de primavera muy marcada por el clima, la música y la cultura pop. Es, en pocas palabras, uno de esos eventos que ya forman parte del calendario social y cultural de Estados Unidos.

¿QUIÉNES SON LOS PRINCIPALES ARTISTAS QUE ESTARÁN EN EL FESTIVAL?

La edición 2026 de Coachella llega con una cartelera encabezada por nombres que están generando gran expectativa entre el público. Entre los artistas principales figuran Justin Bieber, Karol G, Sabrina Carpenter y Anyma, una combinación que mezcla pop global, música latina, electrónica y una fuerte presencia de figuras que dominan tanto los escenarios como las conversaciones en redes sociales.

La inclusión de Karol G confirma, además, el peso que tiene hoy la música en español dentro de los grandes festivales de Estados Unidos. Su presencia conecta de inmediato con millones de fans hispanos que siguen cada paso de la artista y que ven en Coachella una plataforma donde la cultura latina ocupa un lugar cada vez más visible.

Junto a ellos, el cartel refuerza la idea de que Coachella no solo busca reunir a grandes estrellas, sino también marcar tendencia. Cada edición termina siendo una foto del momento musical que vive el país, y en 2026 el festival apunta nuevamente a atraer a un público amplio, diverso y muy conectado con lo que ocurre en la música, la moda y las redes.

Justin Bieber es uno de los cantantes estelares de Coachella (Foto: AFP) / ANGELA WEISS

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