Coachella vuelve a tomar el desierto de California con una propuesta que va mucho más allá de la música. Cada edición confirma lo mismo: no se trata solo de ver a figuras como Justin Bieber o Karol G, sino de vivir una experiencia completa donde la comida juega un papel clave. Esto es algo que es casi un hecho, pues entre tantas horas de diversión, pérdida de energía y más, es importantísimo llenar el tanque y recargar baterías para seguir gozando de uno de los festivales más famosos del mundo. No importa si llegas desde Nueva York, Miami, Orlando, San Antonio, Texas o de alguna ciudad de California, alimentarse es crucial.
Y este 2026 no es la excepción. De hecho, si algo llama la atención este año es la enorme variedad gastronómica. Comer bien no es un lujo, es parte del plan. Entre concierto y concierto, elegir qué probar puede ser tan importante como decidir a qué escenario ir.
EXPERIENCIAS EXCLUSIVAS Y ESPACIOS VIP
Antes de ir con la lista completa, vale la pena detenerse en las zonas premium. En el área VIP de Coachella hay conceptos que elevan la experiencia:
- Block Party
- Love Hour
- Nobu (dentro del Red Bull Mirage)
- Tiki Bar (en Lake Medjool)
Además, este año aparece el enigmático Golden Hour, un bar con acceso secreto que ya está generando expectativa entre los asistentes. Por otro lado, la experiencia Outstanding in the Field reúne a chefs reconocidos que cocinan en vivo en el Rose Garden para un grupo reducido:
Weekend 1
- Michael Beckman
- Alan Sanz
- Jonathan Harris
Weekend 2
- Charles Namba
- Donnie Masterton & Christian Herrera
- Nico de Leon
OPCIONES PARA CAMPERS: COMIDA A CUALQUIER HORA
Si te quedas en el camping, hay opciones pensadas para sobrevivir a jornadas largas:
- Handles Coffee
- Valley Fusion Sushi
- Dave’s Hot Chicken
- Drip Daddy
Son, sin exagerar, los salvavidas para desayunos tempranos o antojos de madrugada.
LISTA COMPLETA DE PUESTOS DE COMIDA EN COACHELLA 2026
Ahora sí, aquí tienes todos los puestos confirmados, organizados para que puedas ubicarlos rápido:
Comida rápida y comfort food
- Fat Sal’s
- Irv’s Burgers
- Oh My Burger
- Softies Burger
- Marathon Burger
- Daddy’s Dogs
- Sumo Dog
- Wing Me Up
- House of Wings LA
- Rokstar Chicken
- Charles Pan-Fried Chicken
- Chick Next Door
Sabores latinos y mexicanos
- Birria San Marcos
- Birrieria Michi
- Tacos 1986
- Villas Tacos
- Mixteca
- Delmy’s Pupusas
- Café La Vecindad
Cocina asiática y fusión
- Bang Bang Noodles
- Farmhouse Kitchen Thai Cuisine
- Kazunori
- Kogi
- Lovebite Dumplings
- My Lai
- Miya
- Shake Ramen
- Shlap Muan
- Sandoitchi
- Gokoku
- Laomazing Eats
Pizza, pan y especialidades
- Prince St. Pizza
- San Matteo Pizzeria
- Spicy Pie
- Forever Pie
- New School Quality Grilled Cheese (by Chef Eric Greenspan)
Opciones saludables y veganas
- Backyard Bowls
- Bonito Poke
- Sweetfin
- Unreal Poke
- Oakberry Açaí
- Maneatingplant
- Cena Vegan
Postres, café y dulces
- Afters Ice Cream
- McConnell’s
- Happy Ice
- Snocorner
- Gabino’s Creperie
- Churrería El Moro
- ButteryPat
- Everbloom Coffee
- Menotti’s
- White Sparrow Coffee
Otros destacados
- Civico Restaurants
- Innamorata
- Maciel’s
- Papa Headz
- Saucy LA
- Space Odyssey Miami
- The Boiling Crab
- The Cabin (by Houston Hospitality)
- TKB
- Truffle Boys
- Kuramoto Shavery
- Gerard’s Paella
- Le Burger by Camphor
- Block Party
- Love Hour
- Dave’s Hot Chicken
- Drip Daddy
- Handles Coffee
- Valley Fusion Sushi
UNA EXPERIENCIA DONDE LA COMIDA TAMBIÉN ES PROTAGONISTA
Después de revisar todo el listado, hay algo que queda clarísimo: Coachella ya no es solo un festival de música. La oferta gastronómica está pensada para todos los gustos, desde comida callejera hasta propuestas más elaboradas.
Y te lo digo sin rodeos: probablemente lo más difícil no será decidir entre ver a Justin Bieber o Karol G, sino elegir entre tacos, ramen, hamburguesas o postres. Porque sí, aquí comer también es parte del espectáculo.
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ COACHELLA 2026?
Coachella 2026 se llevará a cabo, como ya es tradición, en el Empire Polo Club de Indio, California, en pleno desierto del valle de Coachella. El festival está programado para dos fines de semana consecutivos, una fórmula que ya se ha convertido en parte de su identidad y que permite recibir a cientos de miles de asistentes de distintas partes de Estados Unidos y del mundo.
Las fechas confirmadas para esta edición son del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026. Durante esos días, el recinto volverá a transformarse en uno de los puntos de encuentro más concurridos de la temporada de festivales, con escenarios, experiencias gastronómicas, zonas VIP y espacios pensados para distintos tipos de público.
Para quienes viajan desde ciudades como Los Ángeles, Phoenix, Las Vegas, Houston o incluso desde comunidades latinas en la Costa Este, Coachella también representa una escapada de primavera muy marcada por el clima, la música y la cultura pop. Es, en pocas palabras, uno de esos eventos que ya forman parte del calendario social y cultural de Estados Unidos.
¿QUIÉNES SON LOS PRINCIPALES ARTISTAS QUE ESTARÁN EN EL FESTIVAL?
La edición 2026 de Coachella llega con una cartelera encabezada por nombres que están generando gran expectativa entre el público. Entre los artistas principales figuran Justin Bieber, Karol G, Sabrina Carpenter y Anyma, una combinación que mezcla pop global, música latina, electrónica y una fuerte presencia de figuras que dominan tanto los escenarios como las conversaciones en redes sociales.
La inclusión de Karol G confirma, además, el peso que tiene hoy la música en español dentro de los grandes festivales de Estados Unidos. Su presencia conecta de inmediato con millones de fans hispanos que siguen cada paso de la artista y que ven en Coachella una plataforma donde la cultura latina ocupa un lugar cada vez más visible.
Junto a ellos, el cartel refuerza la idea de que Coachella no solo busca reunir a grandes estrellas, sino también marcar tendencia. Cada edición termina siendo una foto del momento musical que vive el país, y en 2026 el festival apunta nuevamente a atraer a un público amplio, diverso y muy conectado con lo que ocurre en la música, la moda y las redes.
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