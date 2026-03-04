Las temperaturas volvieron a bajar rápidamente en “La Gran Manzana” y con el fin de mantener seguros a los neoyorquinos, el alcalde Zohran Kwame Mamdani anunció esfuerzos ampliados para que todos, sin importar la nacionalidad o estatus migratorio, pueden acceder a servicios gratuitos, refugios especiales abiertos 24/7, centros de calentamiento, iglesias, escuelas o albergues donde se pueda pasar la noche sin trámites complicados gracias a la activación del “Código Azul”. Teniendo en cuenta que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó una nueva irrupción de aire polar que volvió a instalar condiciones invernales en el área triestatal de Estados Unidos y que el frío extremo continuará marcando la pauta hasta este jueves 05 de marzo, es importante conocer la guía de qué servicios gratuitos que se activan con el ‘Code Blue’ y quién puede usarlos. Aquí la información que necesitas conocer si estás en Nueva York.

¿Qué es el “Código Azul” y qué implica?

Se trata de una medida de emergencia que se adapta cuando se afrontan temperaturas gélidas que bajan cerca o por debajo del punto de congelación, 32°F o menos (incluyendo sensación térmica). Este Código Azul se activa porque las condiciones climáticas suponen un peligro inmediato para quienes están a la intemperie y pueden sufrir de hipotermia, algo que cobra la vida de al menos 1,000 personas cada año, según data de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Por eso se activan refugios de emergencia, centros de calefacción (warming centers) y equipos que reparten mantas, ropa térmica y artículos básicos para sobrevivir al frío.

El “Código Azul” funciona en un rango de 4 p.m. a 8 a.m., y, en su versión “Enhanced”, amplía aún más los lugares abiertos. En los lugares habilitados se acepta a todas las personas que soliciten ayuda aunque tengan problemas de documentación. Además, se intensifica la difusión de información en redes sociales, pantallas en la ciudad y líneas telefónicas para que la comunidad sepa a dónde llamar y a qué lugar acudir de inmediato.

Guía de servicios gratuitos que se activan en Nueva York con el “Código Azul”

1. Refugios de emergencia: durante el código azul, los refugios para personas sin hogar están obligados a abrir sus puertas a cualquier persona que necesite un lugar seguro para dormir, incluso si nunca ha usado el sistema antes. Aquí pueden ingresar inmigrantes indocumentados, recién llegados o trabajadores que duermen en cuartos improvisados sin calefacción. En estos refugios se ofrecen camas temporales, mantas, comida caliente e incluso kits de invierno con gorros, guantes y artículos de higiene básica.

2. Centros de calentamiento y escuelas abiertas: los centros de calentamiento (warming centers) son espacios donde las personas pueden entrar a resguardarse del frío aunque no duerman allí. Se han abierto decenas de estos puntos en escuelas públicas, hospitales, universidades y edificios municipales, con sillas, mantas, baños y personal de apoyo. Si ves un anuncio de “warming center” o “centro de calentamiento” en tu barrio, puedes entrar sin cita, sin seguro médico y sin papeles.

3. Iglesias, organizaciones comunitarias y albergues: lugares como misiones en Manhattan, iglesias en el Bronx y centros comunitarios ofrecen comida caliente, ropa de abrigo, duchas, servicios sociales básicos e incluso conexión con refugios de fe para dormir bajo techo.

4. Autobuses de servicio: llamados también “warming buses” están en puntos estratégicos de Manhattan, Queens y el Bronx, donde la gente puede subir a dormir en un espacio climatizado durante la noche. Para la comunidad latina, estos buses y centros 24/7 son una puerta de entrada menos intimidante que los grandes refugios, y se puede llegar simplemente caminando o llamando al 311 para pedir la ubicación más cercana.

Descubre dónde acudir y cómo aprovechar estos recursos, sin importar tu estatus migratorio. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Quién puede usar estos servicios y cómo acceder?

Durante el código azul, la prioridad son las personas sin hogar o que están en la calle, pero en la práctica se atiende a cualquier persona que no tenga un lugar seguro y con calefacción donde pasar la noche.

Eso incluye a inmigrantes indocumentados, solicitantes de asilo, trabajadores que duermen en sótanos o cuartos fríos, adultos mayores solos y familias que temen que se les congele la calefacción o la tubería en casa.

Para acceder hay tres vías rápidas:

Presentarse directamente en un refugio, drop-in center o centro de calentamiento que esté abierto por código azul.

Llamar al 311 y pedir información de “Code Blue shelter” o “homeless services”; te indican el punto más cercano y cómo llegar.

Avisar si ves a alguien en la calle: llamas al 311, das la dirección exacta y un equipo de alcance sale a ofrecerle refugio y transporte, sin costo.

Dónde conseguir mantas y abrigo gratis en Nueva York

En la ciudad de Nueva York, además de los albergues de emergencia por Código Azul, existen puntos comunitarios que llevan todo el invierno repartiendo abrigos, mantas y ropa térmica sin costo y sin importar tu estatus migratorio. Entre ellos destacan:

Rauschenbusch Metro Ministries, en Manhattan, en la 410 W 40th Street, que ofrece ropa de invierno gratuita varios días a la semana hasta finales de marzo de 2026, por orden de llegada y con alguna identificación básica. El servicio está abierto para todos pero se requiere “cualquier tipo de identificación” para acceder a la ropa, sin mención a estatus migratorio.

“Free Closet” de la Catedral de San Juan el Divino, en 1047 Amsterdam Avenue con la calle 112, donde se entregan abrigos y accesorios de invierno a cualquiera que lo necesite; en este caso se recomienda llevar identificación y, de ser posible, un traductor si no se habla inglés.

Mission Church John 3:16: 518 W 168th St, New York, NY 10032

Coalition for the Homeless: Distribución de abrigos y suministros de invierno.

Consultar el mapa de warming centers de NYC (on.nyc.gov/warmingcenters), donde en épocas de frío muestran bibliotecas, centros comunitarios y otras sedes abiertas; en paralelo, los refugios de DHS funcionan a través de 311 y de los equipos de outreach.

Si necesitas alimentos de inmediato, averigua dónde puedes recoger comidas gratuitas en toda la ciudad. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo solicitar ayudar si soy hispano durante el Código Azul en Nueva York

En resumen, es importante que sepas que la ciudad tiene una red de apoyo que no pregunta por tu estatus migratorio cuando se trata de salvar vidas durante el frío. Así que si acabas de llegar a Nueva York como inmigrante y estás pasando hambre o frío, puedes pedir ayuda de esta manera:

Llama al 311 (presiona 8 para español)

Pide el warming center o refugio más cercano, pregunta si ofrecen comida.

Usa el mapa Food Help NYC para encontrar una despensa o comedor comunitario cercano.

Envía un mensaje de texto con la palabra “FOOD” o “COMIDA” al 877-877.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!