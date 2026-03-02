Otra ráfaga de invierno se instala nuevamente en el área triestatal en Estados Unidos luego de que muchos disfrutaran de un clima primaveral el sábado 28 de febrero. Esta sensación cálida duró poco y marzo arranca con la reactivación del Código Azul con temperaturas mínimas nocturnas que bajan a 14 °F y la sensación térmica a menos de 14 ºF. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), un frente frío avanza por la zona y para este lunes 02, el meteorólogo Joe Pollina afirmó que “tendremos suerte si llegamos al punto de congelación”. Ante este panorama, es necesario conocer dónde recibir ayuda ya que las temperaturas máximas se mantendrán cerca de los 30 ºF, aproximadamente entre 10 y 15 grados por debajo del promedio estacional de alrededor de 45 grados a inicios de este mes. El alcalde Zohran Mamdani tomó medidas abriendo más centros de convivencia e instalando autobuses calefactados y los equipos móviles distribuirán mantas, ropa de abrigo y otros suministros. Situación similar se vive en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey, donde esta estrategia de emergencia estará activa hasta el martes a las 9:00 de la mañana. Aquí la información que necesitas conocer para recibir ayuda sin importar tu estatus migratorio u ofrecerla a alguien que conozcas y está en peligro en las calles, sobre todo personas mayores y con enfermedades crónicas.

¿Qué es el Código Azul y qué implica?

Lo primero que se debe saber es de qué trata esta medida adoptada por los estados que afrontan temperaturas gélidas que bajan cerca o por debajo del punto de congelación. Este Código Azul se activa porque las condiciones climáticas suponen un peligro inmediato para quienes están a la intemperie y se activan refugios de emergencia, centros de calefacción (warming centers) y equipos que reparten mantas, ropa térmica y artículos básicos para sobrevivir al frío. Aquí se acepta a todas las personas que soliciten ayuda aunque tengan problemas de documentación. Además, se intensifica la difusión de información en redes sociales, pantallas en la ciudad y líneas telefónicas para que la comunidad sepa a dónde llamar y a qué lugar acudir de inmediato.

Es bueno saber que cuando la temperatura es de 32°F o menos (incluyendo sensación térmica), la ciudad activa el protocolo Code Blue de 4 p.m. a 8 a.m., y, en su versión “Enhanced”, amplía aún más los lugares abiertos.

Tipos de lugares que funcionan durante ‘Code Blue’

Refugios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para adultos solos, familias y adultos en familia, que forman parte de la red normal de albergues pero con reglas flexibilizadas en Code Blue.

Drop‑in centers y “safe havens”, que son centros de baja barrera donde se puede entrar, descansar, recibir comida caliente y ser derivado a una cama.

Más de 50 hospitales públicos y privados que, durante Code Blue o Enhanced Code Blue, operan con política de puertas abiertas para personas que necesitan resguardo del frío.

Los repartos comunitarios de abrigos y muchas campañas de invierno en NYC son “abiertos a todos”, es decir, no condicionan la ayuda a tu tipo de visa, asilo o si estás indocumentado. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Dónde conseguir mantas y abrigo gratis en Nueva York

En la ciudad de Nueva York, además de los albergues de emergencia por Código Azul, existen puntos comunitarios que llevan todo el invierno repartiendo abrigos, mantas y ropa térmica sin costo y sin importar tu estatus migratorio. Entre ellos destacan:

Rauschenbusch Metro Ministries, en Manhattan, en la 410 W 40th Street, que ofrece ropa de invierno gratuita varios días a la semana hasta finales de marzo de 2026, por orden de llegada y con alguna identificación básica. El servicio está abierto para todos pero se requiere “cualquier tipo de identificación” para acceder a la ropa, sin mención a estatus migratorio.

“Free Closet” de la Catedral de San Juan el Divino, en 1047 Amsterdam Avenue con la calle 112, donde se entregan abrigos y accesorios de invierno a cualquiera que lo necesite; en este caso se recomienda llevar identificación y, de ser posible, un traductor si no se habla inglés.

Mission Church John 3:16: 518 W 168th St, New York, NY 10032

Coalition for the Homeless: Distribución de abrigos y suministros de invierno.

Llamar al 311: El mejor recurso para encontrar el centro de calentamiento (Warming Center) más cercano o pedir ayuda con ropa de abrigo.

Paralelamente, iglesias y organizaciones en barrios como el Bronx habilitan armarios de ropa y días específicos de reparto de prendas de invierno, sumándose al esfuerzo del Código Azul para que nadie se quede sin un abrigo o una manta caliente. A esto se agregan los equipos móviles que, durante los días de frío intenso, recorren calles y estaciones para ofrecer en mano mantas, prendas térmicas y transporte hacia refugios o warming centers a personas que duermen en la calle o en el sistema de metro, según destacan desde Gothamist. Y es que el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) garantiza que nadie que pida refugio será rechazado y reciba camas temporales, comida caliente y, en muchos casos, kits de invierno con gorros, guantes, calcetines gruesos y artículos básicos de higiene.

Lugares y recursos en Newark y el resto de Nueva Jersey

En Newark y otros condados de Nueva Jersey, el sistema de Código Azul funciona de manera coordinada a través de las oficinas de manejo de emergencias y la plataforma NJ 211, que centraliza avisos y listas de warming centers activos. Cuando se activa la alerta, bibliotecas públicas, centros comunitarios, centros para adultos mayores y otras instalaciones se convierten en lugares donde la población puede entrar, resguardarse del frío y, en muchos casos, recibir mantas, ropa de abrigo y bebidas calientes.

La página oficial de NJ 211 sobre Code Blue muestra por condado las fechas de activación, horarios y nombres de los warming centers, con enlaces a información detallada de cada sitio. Desde Newark se recomienda marcar el 2-1-1 para localizar el centro más cercano y preguntar específicamente por la disponibilidad de mantas, abrigos y suministros de invierno gratuitos durante los días de alerta.

Muchos “clothing closets” y campañas como la New York Cares Coat Drive entregan abrigos en bibliotecas, centros comunitarios e iglesias sin pedir prueba de ingresos ni papeles migratorios. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Requisitos para acceder a abrigos gratis en Nueva York sin estatus migratorio

En la mayoría de los programas de reparto de abrigos en Nueva York no te piden estatus migratorio ni te preguntan por tu situación migratoria, están abiertos a cualquier persona que necesite ropa de invierno; es decir, no condicionan la ayuda a tu tipo de visa, asilo o si estás indocumentado. Pueden aceptar pasaporte de tu país, matrícula consular o incluso la tarjeta municipal IDNYC, y en varios centros ni siquiera es obligatorio presentar identificación.

Muchos “clothing closets” y campañas como la New York Cares Coat Drive entregan abrigos en bibliotecas, centros comunitarios e iglesias sin pedir prueba de ingresos ni papeles migratorios, y en la mayoría de casos tampoco exigen identificación. Varios programas de ropa gratuita para familias migrantes en los cinco condados se anuncian explícitamente como “sin preguntas” (no ID, no cita), lo que facilita que personas sin documentos accedan a lo básico para el invierno.

Cómo saber qué refugios están activos

Llamar al 311 dentro de NYC y pedir información de “Code Blue shelter” o “homeless services”; te indican el refugio o centro más cercano y cómo llegar.

Consultar el mapa de warming centers de NYC (on.nyc.gov/warmingcenters), donde en épocas de frío muestran bibliotecas, centros comunitarios y otras sedes abiertas; en paralelo, los refugios de DHS funcionan a través de 311 y de los equipos de outreach.

