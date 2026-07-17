El humo de los incendios forestales en Canadá continúa deteriorando la calidad del aire en amplias zonas de Estados Unidos y ha provocado la emisión de alertas por contaminación en varios estados. Este 17 de julio, algunas ciudades alcanzaron el código púrpura e incluso el código marrón (maroon) del Índice de Calidad del Aire (AQI), niveles que representan un riesgo para la salud de toda la población. A continuación, te explicamos qué significa esta alerta y cuáles son las ciudades con el aire más contaminado.

Más de 800 incendios forestales permanecen activos en Canadá, y el humo se ha desplazado hacia el noreste y el medio oeste de EE.UU. Como resultado, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene alertas de calidad del aire en estados como Minnesota, Wisconsin, Michigan, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Maryland, Virginia y las Carolinas, entre otros.

¿Qué significa el código púrpura por calidad del aire?

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) utiliza el Índice de Calidad del Aire (AQI) para medir qué tan limpio o contaminado está el aire exterior. La escala va de 0 a 500 y permite conocer el nivel de riesgo para la salud.

Cuando el AQI alcanza el código púrpura (201 a 300), la contaminación es lo suficientemente alta como para aumentar el riesgo de efectos en la salud para todas las personas, no solo para los grupos sensibles. Si el índice supera los 301 puntos, se activa el código marrón (maroon), considerado una advertencia por condiciones de emergencia, ya que toda la población puede verse afectada.

El código púrpura en EE.UU. por humo de Canadá indica que la contaminación del aire representa un riesgo para la salud de toda la población. | Crédito: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Índice de Calidad del Aire (AQI)

Nivel AQI Color Riesgo para la salud 0-50 Verde La calidad del aire es buena. 51-100 Amarillo Aceptable para la mayoría de las personas. 101-150 Naranja Puede afectar a grupos sensibles. 151-200 Rojo Algunas personas pueden presentar efectos en la salud. 201-300 Púrpura Mayor riesgo de efectos para toda la población. 301 o más Marrón (Maroon) Condiciones de emergencia y riesgo elevado para todos.

Ciudades con código púrpura este 17 de julio

Según AirNow, el sitio oficial del gobierno de EE.UU. que monitorea la calidad del aire, estas ciudades registraban código púrpura al 17 de julio:

Baltimore, Maryland

Cleveland, Ohio

Flint, Michigan

Madison, Wisconsin

Pittsburgh, Pensilvania

Filadelfia, Pensilvania

Las ciudades con el peor aire de EE.UU.

Algunas ciudades alcanzaron el código marrón (maroon), el nivel más grave de contaminación del aire registrado este viernes. Entre ellas destacan:

Detroit, Michigan

Duluth, Minnesota

Chicago, Illinois

Columbus, Ohio

Grand Rapids, Michigan

Green Bay, Wisconsin

Estas localidades presentan condiciones en las que las autoridades recomiendan limitar las actividades al aire libre y permanecer en interiores siempre que sea posible.

El código púrpura en EE.UU. por humo de Canadá coincide con niveles de contaminación que ubican a varias ciudades entre las de peor calidad del aire. | Crédito: AFP

¿Cómo revisar la calidad del aire donde vives?

La EPA recomienda consultar el Índice de Calidad del Aire (AQI) antes de realizar actividades al aire libre cuando existan incendios forestales o episodios de contaminación. Para conocer las condiciones en tu zona, solo debes ingresar tu código postal, ciudad o estado en el portal oficial de AirNow, que actualiza la información en tiempo real.

Las personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niños y mujeres embarazadas deben extremar precauciones durante estos episodios, aunque cuando el AQI alcanza los niveles púrpura o marrón, las recomendaciones de protección se extienden a toda la población.

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