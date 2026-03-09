Si conduces por las carreteras de Arizona con un aromatizante colgado en el espejo retrovisor, podrías estar infringiendo una ley sin saberlo. Quizás pensarás que se trata de un detalle inofensivo, pero las autoridades locales revelaron por qué está simple acción se trataría de una violación directa hacia las normas de tránsito. En caso estés acostumbrado a usar estos artículos en el interior de tu vehículo, en esta nota te explicará exactamente la legislación estatal y cuáles son las facultades para que un oficial pueda detenerte.

Posiblemente acostumbres a usar un aromatizador en tu vehículo con el propósito de que presente un buen aroma en su interior; muchos conductores poseen esta costumbre, pero ahora deberán adaptarse a esta nueva normativa si conducen por alguna vía de Arizona.

Bajo la normativa estatal vigente, organismos como el Departamento de Transporte de Arizona advierten sobre las restricciones al utilizar objetos decorativos en el interior del vehículo, ya que, de incumplir, podrían derivar a una sanción administrativa para el conductor.

La medida se aplicará cuando estos accesorios, incluyendo aromatizadores, obstruyan de manera directa la visibilidad del automovilista a través del parabrisas o de las ventanas laterales. Entonces, cualquier objeto que interfiera con la visión clara del camino será considerado como una infracción de tránsito.

Según las autoridades de Arizona, los aromatizadores colgados en el retrovisor pueden complicar la visibilidad al momento de conducir. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Que acción tomará la policía de Arizona al detectar esta infracción

Los oficiales tendrán la autoridad para detener a un conductor que circula por alguna vía de Arizona si detectan un objeto colgador en el retrovisor de su auto que podría afectar la visibilidad al momento de transitar.

Debido a que este escenario funciona como motivo legal para que los policías detengan un vehículo, el conductor podría recibir una simple advertencia o citación, hasta una posible multa. No obstante, este tipo de “infracción” se considera como una falta de menor gravedad.

Si los policías detectan que un vehículo cuenta con algún objeto colgado en el retrovisor, pueden intervenir. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Las autoridades locales aclararon que esta contravención no afecta el récord de conducción ni suma puntos negativos a la licencia, una característica que la distingue de otras sanciones contempladas en el reglamento de tránsito.

