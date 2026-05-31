Días claves para el futuro de Colombia. Desde el pasado lunes 25 y hasta el día central que es el domingo 31 de mayo, los colombianos que viven en Estados Unidos vienen emitiendo sus votos para las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026. Son un total de 14 partidos los que han postulado en esta oportunidad y aquí te dejaré con la información sobre la hora y los locales de votación para que puedas acudir desde California . Recuerda que el proceso de inscripción finalizó en el mes de marzo.

Cada voto cuenta: la democracia colombiana se fortalece con la participación de todos los ciudadanos colombianos en las elecciones. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora y dónde votar en California por Elecciones de Colombia 2026?

Este domingo 31 de mayo de 2026 se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales de Colombia y podrás emitir tu voto desde California, uno de los estados dentro de USA que cuenta con mayor cantidad de colombianos, quienes podrán ejercer su derecho al voto. Desde Los Angeles en California se podrá votar entre el lunes 25 y domingo 31 de mayo.

Del 25 al 30 de mayo: votarán los ciudadanos inscritos en Los Angeles, Phoenix, San Diego y Alburqueque desde las 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en 8383 Wilshire Blvd, Suite 930 - Piso 9 - Beverly Hills, CA 90211.

votarán los ciudadanos inscritos en Los Angeles, Phoenix, San Diego y Alburqueque desde las 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en 8383 Wilshire Blvd, Suite 930 - Piso 9 - Beverly Hills, CA 90211. El domingo 31 de mayo será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en 8383 Wilshire Blvd, Suite 930 - Piso 5.

¿Quiénes pueden votar desde Estados Unidos en las Elecciones de Colombia 2026?

Estamos a poco de vivir las Elecciones en Colombia 2026 y desde Estados Unidos también se podrá emitir el voto. Lo único que necesitas es ser mayor de edad con cédula inscrita en el consulado que te corresponda. En este caso, puedes verificar en dónde te tocará votar si vives en California para este domingo 31 de mayo de 2026.

Cabe señalar que la inscripción de cédulas para nuevos votantes o aquellos que modificaron sus domicilios finalizó el pasado mes de marzo, por lo que solo estas personas tendrán derecho a votar en Estados Unidos.

¿Cuándo sería la segunda vuelta de las Elecciones en Colombia 2026?

La definición de una posible segunda vuelta en las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026 estará determinada por los resultados de la votación del domingo 31 de mayo. Según el sistema electoral colombiano, un candidato necesita obtener más del 50% de los votos válidos para ganar la presidencia en primera vuelta. En caso de que ningún aspirante alcance esa mayoría, los dos candidatos más votados deberán competir en una nueva jornada electoral.

Si se confirma la necesidad de una segunda vuelta, esta se realizaría semanas después de la elección inicial, específicamente el 21 de junio, y tendría como protagonistas únicamente a los dos aspirantes con mayor respaldo ciudadano. Este escenario suele incrementar la atención política y mediática, ya que será el proceso que definirá al próximo presidente de Colombia