La cuenta regresiva para las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026 ya comenzó y miles de colombianos residentes en Estados Unidos se preparan para participar en una de las jornadas democráticas más importantes del país. A pocos días de la votación, muchos ciudadanos se preguntan a qué hora podrán votar, cuáles serán los lugares habilitados y qué documentos necesitan para ejercer su derecho desde el exterior.

Ciudades como Miami, Nueva York, Houston, Chicago y Los Ángeles tendrán una gran participación de votantes colombianos que buscarán acudir a consulados y puestos autorizados entre el 25 y el 31 de mayo de 2026. Si eres colombiano y resides en Estados Unidos, en los próximos párrafos te contaremos todo lo que necesitas saber sobre los horarios oficiales, dónde votar, cómo consultar tu puesto de votación y cuáles son las principales sedes habilitadas para estas elecciones presidenciales.

¿A qué hora se puede votar en Estados Unidos por las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026?

Los colombianos residentes en Estados Unidos podrán acudir a votar entre el 25 y el 31 de mayo de 2026 en los consulados y puestos autorizados por la Registraduría Nacional. Sin embargo, debido a que el país cuenta con varios husos horarios, el horario de apertura y cierre de mesas dependerá de la ciudad donde se encuentre cada votante. En general, la jornada electoral se desarrollará entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. según la hora local de cada estado.

Horarios según la zona de Estados Unidos

Hora del Este (ET): 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (Nueva York, Miami, Washington D.C.)

8:00 a.m. a 4:00 p.m. Hora Central (CT): 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (Houston, Chicago, Dallas)

8:00 a.m. a 4:00 p.m. Hora de Montaña (MT): 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (Denver, Phoenix)

8:00 a.m. a 4:00 p.m. Hora del Pacífico (PT): 8:00 a.m. a 4:00 p.m.(Los Ángeles, San Francisco, Seattle)

¿Dónde me toca votar en Estados Unidos para las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026?

Los colombianos que viven en Estados Unidos deberán votar en el consulado o puesto electoral donde tengan inscrita su cédula de ciudadanía. Para conocer exactamente dónde les corresponde sufragar, la Registraduría Nacional habilitó una plataforma oficial de consulta en la que cada ciudadano puede verificar su lugar de votación ingresando únicamente su número de documento. Esta consulta es importante, ya que algunos consulados cuentan con sedes adicionales debido a la alta cantidad de votantes registrados.

El proceso para consultar el puesto de votación es rápido y puede realizarse desde cualquier celular, tablet o computadora con acceso a internet. Además, las autoridades recomiendan verificar la información con anticipación para evitar contratiempos durante la jornada electoral del 31 de mayo de 2026.

Pasos para consultar dónde votar en Estados Unidos

Ingresar al portal oficial de la Registraduría Nacional de Colombia

Seleccionar la opción de consulta de lugar de votación

Digitar el número de cédula colombiana

Revisar el consulado, dirección y mesa asignada

Ciudades de Estados Unidos con mayor participación de votantes colombianos

Miami

Nueva York

Houston

Chicago

Los Ángeles

Washington D.C.

Recomendaciones para el día de la votación

Llevar la cédula colombiana física y en buen estado

Verificar previamente el horario del consulado

Llegar con anticipación para evitar largas filas

Confirmar si el puesto de votación se encuentra dentro o fuera del consulado principal