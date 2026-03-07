Vives en Florida y te preguntas “¿a qué hora y dónde votar por las Elecciones Legislativas de Colombia este 8 de marzo de 2026?” Aquí te lo aclaramos sin rodeos. Los colombianos en Florida podrán votar en los consulados y puntos habilitados en ciudades como Miami, Orlando y Tampa, siguiendo el horario oficial establecido por la Registraduría Nacional. Es clave revisar con anticipación tu puesto de votación para evitar filas y sorpresas de última hora. Recuerda llevar tu cédula de ciudadanía vigente y llegar con tiempo suficiente para ejercer tu derecho. Tu voto desde el exterior también decide el futuro de Colombia.

Para los colombianos en Florida, votar en las Elecciones Legislativas de Colombia 2026 es más fácil si planificas tu jornada. Consulta en línea el horario de votación para colombianos en Estados Unidos y verifica la dirección exacta de tu consulado o punto electoral. Muchos buscan “dónde votar en Miami”, “dónde votar en Orlando” o “dónde votar en Tampa”, por eso es importante confirmar tu puesto oficial en la página de la Registraduría. Además, revisa las indicaciones de acceso, parqueo y requisitos antes del 8 de marzo de 2026. Así optimizas tu tiempo y evitas perder el viaje por desinformación.

Si estás en Florida y quieres participar en las Elecciones Legislativas de Colombia desde el exterior, prioriza la información oficial y actualizada. Mantente atento a los comunicados del consulado de Colombia en Miami y a las redes de la Registraduría Nacional. Recuerda que tu voto en el extranjero tiene el mismo valor que el de cualquier colombiano en el país. ¡Infórmate, organiza tu día y haz que tu voz cuente este 8 de marzo de 2026!

¿Qué se vota el 8 de marzo de 2026?

El 8 de marzo de 2026 se realizan elecciones al Congreso de la República (Senado, Cámara de Representantes y consultas), no la elección presidencial; las presidenciales están previstas para mayo y, de ser necesaria, segunda vuelta en junio.

Desde el exterior se vota por Senado, por la Cámara de Representantes de colombianos en el exterior y por las consultas interpartidistas vigentes.​

Dónde votar en Florida para las Elecciones Legislativas de Colombia 2026

El voto en Florida se organiza principalmente a través de: Consulado General de Colombia en Miami y Consulado General de Colombia en Orlando.​

Cada consulado publica en su web y redes sociales (por ejemplo, Instagram) la lista de puestos, direcciones exactas y horarios de votación, tanto para la votación anticipada (2 al 7 de marzo) como para el domingo 8 de marzo; esos comunicados son la referencia oficial para saber el lugar exacto donde te toca votar.​

Aunque vivas en Florida, tu mesa puede estar en Miami, Orlando o en algún punto adicional habilitado por el consulado correspondiente, según donde tengas inscrita tu cédula.​

Horarios de votación para las Elecciones Legislativas de Colombia 2026 en Florida

Para las elecciones de 2026 en el exterior, hay votación anticipada entre el lunes 2 y el sábado 7 de marzo en puntos designados por cada consulado.​

La jornada principal del domingo 8 de marzo se realiza “generalmente” de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. hora local en Florida, de acuerdo con la información oficial recopilada por medios y autoridades; es indispensable confirmar si tu consulado mantiene ese mismo horario en su aviso más reciente.​

En Colombia, la jornada electoral del 8 de marzo está programada de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; en el exterior se busca armonizar este horario, pero cada consulado puede ajustar detalles logísticos, por lo que la confirmación directa con el consulado es obligatoria.

Cómo confirmar tu puesto y mesa para las Elecciones Legislativas de Colombia 2026 en Florida

Para saber exactamente a qué hora y dónde votas, debes consultar tu puesto y mesa en la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la sección “Elecciones 2026” y luego “Consulta tu lugar de votación”, digitando tu número de cédula.

También puedes usar la app oficial "aVotar" (Android y iOS) para validar en qué consulado o punto estás asignado.​

Si ya habías inscrito tu cédula en un consulado de EE. UU. para procesos anteriores y no la cambiaste, sigues habilitado allí; solo era necesario reinscribirla si cambiaste de ciudad o país.​

TL; DR - Datos claves para colombianos en Florida para votar en las Elecciones Legislativas 2026

Los colombianos en Florida habilitados pueden votar este domingo 8 de marzo de 2026 en los consulados de Colombia en Miami u Orlando (y puntos adicionales que estos habiliten), en jornada principal de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. hora local, siempre que su cédula esté inscrita en el censo electoral del exterior.​

Solo podrás votar si: eres mayor de 18 años, tienes cédula de ciudadanía vigente (amarilla con hologramas o digital) y tu cédula está inscrita en el censo electoral de un consulado de Florida (Miami u Orlando) u otro en EE. UU. donde estés registrado; no se puede votar con contraseña ni pasaporte.​