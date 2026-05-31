La jornada electoral de las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026 está cada vez más cerca y miles de colombianos residentes en Florida ya se preparan para acudir a las urnas este 31 de mayo. Ciudades como Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville concentran una gran comunidad colombiana que busca conocer a qué hora podrá votar, cuáles serán los consulados habilitados y qué documentos necesita para participar en esta importante cita democrática.

Debido a la alta participación esperada en Estados Unidos, especialmente en Florida, muchos ciudadanos han comenzado a consultar dónde les toca votar y cuáles serán los horarios oficiales para acudir a los puestos electorales. En los próximos párrafos te contaremos todo lo que necesitas saber sobre cómo votar en Florida para las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026, incluyendo horarios, consulados, consulta de puesto de votación y recomendaciones importantes para el día electoral.

¿A qué hora se puede votar en Florida por las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026?

Los colombianos residentes en Florida podrán votar desde el 25 hasta el 31 de mayo de 2026 en los consulados y puntos autorizados por la Registraduría Nacional de Colombia. La jornada electoral se desarrollará bajo el horario del Este de Estados Unidos (ET), por lo que las mesas estarán abiertas desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. según la hora local.

Horario oficial en Florida

Hora de apertura: 8:00 a.m.

8:00 a.m. Hora de cierre: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Zona horaria: Eastern Time (ET)

Ciudades de Florida con mayor participación colombiana

Miami

Orlando

Tampa

Jacksonville

Fort Lauderdale

¿Dónde me toca votar en Florida para las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026?

Los ciudadanos colombianos en Florida deberán votar en el consulado o puesto electoral donde tengan registrada su cédula de ciudadanía. Para conocer la sede exacta asignada, la Registraduría Nacional habilitó una plataforma oficial donde cada votante puede consultar rápidamente su lugar de votación utilizando su número de documento.

En ciudades como Miami, donde existe una gran cantidad de colombianos habilitados para sufragar, podrían habilitarse puestos adicionales además del consulado principal. Por ello, las autoridades recomiendan verificar la información con anticipación y confirmar la dirección exacta antes del día de la elección.

Pasos para consultar dónde votar

Ingresar al portal oficial de consulta de la Registraduría

Digitar el número de cédula colombiana

Revisar el consulado, dirección y mesa asignada

Enlace oficial para consultar el puesto de votación

Consulta tu lugar de votación

Recomendaciones para votar en Florida

Llevar la cédula colombiana física y vigente

Revisar previamente el horario del consulado

Llegar temprano para evitar largas filas

Confirmar si el puesto de votación está dentro o fuera del consulado principal

Consultar posibles cambios o avisos oficiales antes de acudir a votar

Datos clave de las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026

Fecha principal: domingo 31 de mayo de 2026

domingo 31 de mayo de 2026 Votación en el exterior: del 25 al 31 de mayo

del 25 al 31 de mayo País: Estados Unidos

Estados Unidos Estado: Florida

Florida Organiza: Registraduría Nacional del Estado Civil

Registraduría Nacional del Estado Civil Lugar de votación: consulados y sedes autorizadas en Florida