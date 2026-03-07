¡Atención, colombianos en Nueva York! Ante la interrogante de a qué hora y dónde votar por las Elecciones Legislativas de Colombia este 8 de marzo de 2026, es clave que tengas clara la dirección del puesto de votación, los horarios y los requisitos para participar si vives en la Gran Manzana o en sus alrededores. Estos comicios definen el futuro político de Colombia y tú puedes ser parte del cambio desde Estados Unidos. Asegúrate de revisar con anticipación tu inscripción en el censo electoral y los datos de tu consulado. Aquí te contamos, de forma clara y rápida, cómo, dónde y a qué hora votar si eres colombiano en Nueva York.

Si eres colombiano en Nueva York y quieres votar en las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026, lo primero es confirmar tu lugar de votación ante el Consulado de Colombia en Nueva York. La mayoría de los colombianos en Estados Unidos votan en consulados y puntos habilitados por la Registraduría Nacional, por eso es importante revisar la dirección exacta y el horario oficial publicado. Recuerda llevar tu cédula de ciudadanía colombiana en físico, ya que no se permite votar con pasaporte. De esta forma, llegarás preparado y evitarás filas innecesarias el día de la elección.

Para los colombianos en Estados Unidos, y especialmente para los colombianos en Nueva York, es fundamental saber a qué hora votar este 8 de marzo de 2026. Usualmente, la jornada electoral en el exterior inicia en la mañana y se extiende durante varias horas, pero puede variar según el consulado y la ciudad. Mantente atento a las redes sociales del consulado, la Registraduría y la Cancillería para cualquier cambio de última hora. Así podrás ejercer tu derecho al voto presidencial colombiano de forma segura, informada y sin contratiempos desde Nueva York.

Este 8 de marzo se darán las Elecciones Legislativas 2026 en Colombia y aquí te contamos todo lo que debes de saber para llevar un proceso electoral tranquilo y correcto. (Foto: Gemini)

¿Qué día se vota en Nueva York por las Elecciones Legislativas de Colombia 2026?

Para las Elecciones Legislativas de Colombia de 2026, la Registraduría y la prensa del país cafetero indican que en el exterior se vota durante una semana, del 2 al 8 de marzo, y el domingo 8 de marzo se concentra la jornada principal.

Horario para votar en Nueva York por las Elecciones Legislativas de Colombia 2026

El Consulado de Colombia en Nueva York señala que las mesas en la región (Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut) funcionan de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en la jornada del día de votación.

¿Dónde votar en Nueva York en las Elecciones Legislativas de Colombia 2026? Puestos principales

Para las Elecciones Legislativas de Colombia de 2026 en general, estos son los puestos de votación habilitados en Nueva York y Connecticut:

Sede principal en Manhattan Horario de votación Consulado General de Colombia en Nueva York, 10 E 46th St, Manhattan, NY 10017.​ Todos los puestos operan de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el día de votación.​ Además, el Consulado informa que hay puestos de votación habilitados en: Manhattan, Queens, Brentwood, White Plains, Bridgeport (CT), Port Chester y The Hamptons. Todos los puestos operan de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el día de votación.​

Las elecciones anticipadas son del lunes 2 de marzo hasta el 7 de marzo. Los votantes pueden ir a las urnas de 8:00 a. m. a 4:00 p.m. en los sitios de votación. (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de ChatGPT) / Jairo Rúa

Requisitos clave para las Elecciones Legislativas de Colombia del 8 de marzo 2026

Solo pueden votar quienes inscribieron su cédula y aparecen en el censo electoral del puesto correspondiente; la fecha límite de inscripción para 2026 fue el 8 de enero de 2026.​

La inscripción de cédula se pudo hacer en línea en la página de la Registraduría o de forma presencial en los consulados (Nueva York, Newark, etc.).

TL; DR - Datos claves para colombianos en Nueva York para votar en las Elecciones Legislativas 2026

En resumen verificable: si eres colombiano en Nueva York, inscrito en el censo de un puesto consular, debes votar el domingo 8 de marzo de 2026 en tu puesto asignado (principalmente el Consulado en 10 E 46th St u otros puntos anunciados por el Consulado), entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.