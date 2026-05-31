La jornada de las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026 está cada vez más cerca y miles de colombianos residentes en Nueva York se preparan para participar en uno de los procesos democráticos más importantes del país. Ante la proximidad de las votaciones, muchos ciudadanos se preguntan a qué hora podrán acudir a votar, cuáles serán los lugares habilitados y qué documentos deben presentar para ejercer su derecho desde Estados Unidos.

Nueva York es una de las ciudades con mayor presencia de colombianos en territorio estadounidense, por lo que se espera una importante asistencia en los consulados y puestos autorizados entre el 25 y el 31 de mayo de 2026. Si eres colombiano y vives en Nueva York, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre los horarios oficiales, dónde te toca votar, cómo consultar tu puesto electoral y cuáles son las principales recomendaciones para el día de la elección.

¿A qué hora se puede votar en Nueva York por las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026?

Los colombianos residentes en Nueva York podrán votar durante la jornada habilitada por la Registraduría Nacional de Colombia entre el 25 y el 31 de mayo de 2026. Las mesas de votación funcionarán bajo el horario del Este de Estados Unidos (ET), por lo que los ciudadanos podrán acudir desde la mañana hasta la tarde para participar en las elecciones presidenciales.

Horario oficial de votación en Nueva York

Hora de apertura: 8:00 a.m.

8:00 a.m. Hora de cierre: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Zona horaria: Eastern Time (ET)

Lugares con alta participación colombiana en Nueva York

Manhattan

Queens

Brooklyn

Bronx

Long Island

¿Dónde me toca votar en Nueva York para las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026?

Los ciudadanos colombianos en Nueva York deberán votar en el consulado o punto electoral donde tengan inscrita su cédula de ciudadanía. Para evitar inconvenientes el día de la elección, la Registraduría Nacional habilitó una plataforma oficial que permite consultar rápidamente el puesto de votación ingresando el número de documento.

Debido a la gran cantidad de votantes colombianos en Nueva York, las autoridades podrían habilitar sedes adicionales además del consulado principal. Por ello, se recomienda revisar con anticipación la dirección exacta, mesa asignada y horarios correspondientes antes de acudir a votar.

Pasos para consultar dónde votar

Ingresar al portal oficial de la Registraduría Nacional

Digitar el número de cédula colombiana

Revisar el consulado, dirección y mesa asignada

Enlace oficial para consultar el puesto de votación

Consulta tu lugar de votación

Recomendaciones para votar en Nueva York

Llevar la cédula colombiana física y vigente

Verificar previamente el lugar de votación

Llegar temprano para evitar filas extensas

Consultar posibles cambios o avisos oficiales del consulado

Confirmar si el puesto de votación estará dentro o fuera del consulado principal

Datos clave de las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026

Fecha principal: domingo 31 de mayo de 2026

domingo 31 de mayo de 2026 Votación en el exterior: del 25 al 31 de mayo

del 25 al 31 de mayo Ciudad: Nueva York

Nueva York País: Estados Unidos

Estados Unidos Organiza: Registraduría Nacional del Estado Civil

Registraduría Nacional del Estado Civil Lugar de votación: consulados y sedes autorizadas en Nueva York