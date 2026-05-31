Este domingo 31 de mayo de 2026 se llevarán a cabo las Elecciones de Colombia 2026 para elegir al nuevo presidente, donde un total de 14 partidos lucharán por la oportunidad de gobernar en el país. Aquellos colombianos que se encuentran en Texas, Estados Unidos, contarán con la posibilidad de poder emitir su voto y aquí te dejaré con todos los detalles sobre la hora y el lugar de votación para que puedas acudir a tu mesa correspondiente. Cabe la posibilidad, además, de que se extienda a una segunda vuelta.

¿A qué hora y dónde votar en Texas por Elecciones Presidenciales de Colombia 2026?

Los ciudadanos colombianos residentes en Texas podrán participar en las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026 entre el lunes 25 y el domingo 31 de mayo de 2026. De acuerdo con la información oficial de los consulados colombianos en Estados Unidos, la jornada de votación se realizará en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (hora local).

Uno de los principales puntos habilitados para votar en Texas será el Consulado General de Colombia en Houston, ubicado en 5599 San Felipe St #600, Houston, TX 77056. Además, durante la jornada electoral también podrían habilitarse otros puestos de votación en ciudades como Dallas, Austin y San Antonio, dependiendo de la organización electoral definida por las autoridades consulares. Los votantes deben presentar su cédula colombiana válida y verificar previamente su lugar de votación en la página oficial de la Registraduría Nacional.

¿Quiénes pueden votar desde Estados Unidos en las Elecciones de Colombia 2026?

Las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026 están cada vez más cerca y los colombianos residentes en Estados Unidos también podrán ejercer su derecho al voto. Para participar, es necesario ser mayor de edad y contar con la cédula inscrita en el consulado correspondiente.

Si resides en Texas, ya puedes consultar el lugar donde te corresponderá votar para la jornada electoral de este domingo 31 de mayo de 2026.

Es importante señalar que el proceso de inscripción de cédulas para nuevos votantes o para quienes realizaron cambio de domicilio finalizó el pasado mes de marzo. Por ello, únicamente las personas que completaron este trámite dentro del plazo establecido podrán votar en Estados Unidos.

¿En qué caso habría segunda vuelta en las Elecciones de Colombia 2026?

La posibilidad de una segunda vuelta en las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026 dependerá de los resultados que se obtengan en la primera jornada electoral del domingo 31 de mayo. De acuerdo con las normas electorales del país, un candidato debe conseguir más del 50% de los votos válidos para ser elegido presidente en primera vuelta. Si ningún aspirante alcanza esa cifra, los dos candidatos con mayor votación avanzarán a una nueva elección definitiva.

En caso de ser necesaria, la segunda vuelta presidencial en Colombia se llevaría a cabo el domingo 21 de junio de 2026 y enfrentaría únicamente a los dos aspirantes más votados. Esta etapa suele generar una mayor expectativa política, ya que define quién asumirá la presidencia del país para el próximo periodo de gobierno.