Colorado aprobó una nueva ley que prohíbe de manera estricta la venta de perros y gatos en tiendas de mascotas. La medida fue firmada por el gobernador de Jared Polis y busca combatir las prácticas relacionadas con los llamados “puppy mills”, centros de cría masiva que suelen ser cuestionados por las condiciones en las que mantienen a los animales.

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Según KOAA, la normativa entrará en vigor el 1 de enero de 2027. A partir de esa fecha, las tiendas ya no podrán vender, alquilar ni transferir la propiedad de perros y gatos. Quienes incumplan esta disposición enfrentarán multas de hasta 1.000 dólares por cada infracción detectada.

Además, cada animal involucrado contará como una falta independiente. Esto significa que una tienda que viole la ley en varias ocasiones podría acumular sanciones económicas de miles de dólares. Las inspecciones y multas estarán reguladas bajo la Ley de Cuidado Animal y Establecimientos para Mascotas del estado.

Los comercios que incumplan la norma enfrentarán multas de hasta 1.000 dólares por cada animal involucrado. (Foto referencial: Pixabay)

El objetivo principal es reducir el impacto de los criaderos masivos, una industria señalada por generar malas condiciones para los animales y posibles riesgos para los compradores.

Sobre esta decisión, Polis declaró: “Los amigos peludos de cuatro patas de Colorado merecen hogares amorosos.

“Estamos deteniendo la dañina sobrecría de perros y gatos en terribles condiciones dentro de la industria de los puppy mills, y alentamos a los habitantes de Colorado a adoptar, no comprar, o adquirir mascotas de un criador legítimo”, continuó.

La ley incluye excepciones para animales de servicio, perros entrenados para fuerzas del orden y refugios autorizados. (Foto referencial: Pixabay)

“Agradezco a los patrocinadores de este proyecto de ley por defender a estos animales y ayudarlos a encontrar un hogar permanente en nuestro Colorado para todos”, agregó.

La ley contempla algunas excepciones. Los animales especialmente entrenados para fuerzas del orden podrán seguir siendo vendidos a agencias gubernamentales. Asimismo, cazadores con licencias válidas podrán comprar o adoptar perros entrenados para esa actividad.

También quedan excluidos de la prohibición los perros guía, perros de señalización y animales de servicio. Por otro lado, refugios y organizaciones de rescate podrán continuar ofreciendo mascotas en adopción o venta, mientras que centros de investigación podrán obtener animales cuando sea necesario para trabajos relacionados con la salud.

Con esta decisión, el estado se suma a otras regiones de EE. UU. que buscan limitar las prácticas de cría intensiva. (Foto referencial: Pixabay)

Los criadores autorizados seguirán pudiendo vender animales, aunque los dueños particulares que no sean criadores solo podrán vender perros o gatos hasta tres veces al año.

Las tiendas de mascotas sí podrán exhibir animales provenientes de refugios o rescates para fomentar adopciones, siempre que no cobren tarifas asociadas y que las mascotas cumplan con las normas de esterilización exigidas.

Los estados de EE. UU. que restringen la venta de mascotas

Varios estados de EE. UU. ya cuentan con leyes que prohíben o restringen la venta de perros, gatos y, en algunos casos, conejos en tiendas de mascotas para combatir los llamados puppy mills.

Entre los estados que ya aplican estas prohibiciones están California, Maryland, Maine, Illinois, New York, Washington y ahora Colorado. Estas normas suelen impedir que las tiendas vendan mascotas provenientes de criaderos comerciales, aunque les permiten colaborar con refugios y organizaciones de rescate para promover adopciones.

El objetivo principal de estas medidas es cortar la cadena de suministro entre criaderos intensivos y comercios minoristas, además de incentivar que las familias adopten animales de refugios en lugar de comprarlos en tiendas.

En varios estados, las leyes incluyen excepciones para criadores autorizados, animales de servicio o programas especiales vinculados a agencias gubernamentales.

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