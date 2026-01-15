En los últimos días, Colorado se ha convertido en el centro de una situación que muchos conductores hispanos jamás imaginaron vivir: haces lo de siempre, te detienes a cargar “rápido” antes de ir al trabajo, dejar a los niños en la escuela o subir a la I‑25 rumbo al centro de Denver, pasas tu tarjeta, llenas el tanque y, a los pocos minutos, el carro empieza a jalonearse, se prende la luz de “check engine” y terminas orillado esperando a la grúa cerca de la salida a Colfax, en la Peña Boulevard camino al aeropuerto o en alguna avenida de Aurora o Lakewood, calles que normalmente transitas. Lo que parecía una parada más en una estación conocida —un King Soopers, un Costco o un Murphy Express, de esos por donde uno pasa casi diario camino al trabajo o a hacer el mandado— terminó siendo un problema serio, costoso y lleno de incertidumbre: cientos de autos quedaron dañados después de cargar gasolina contaminada con diésel, en lo que las autoridades describen como uno de los incidentes de combustible más grandes que se recuerdan en el estado.

Para muchas familias que viven en áreas como Commerce City, Thornton, Westminster o Aurora, la historia pega especialmente fuerte: el carro no es solo un medio de transporte, es la forma de llegar al jale, mover a la familia, ir a la iglesia o al partido de los niños en los parques locales, así que perderlo de un día para otro por un error ajeno se siente como un golpe directo al bolsillo y a la estabilidad de la casa.

¿QUÉ PASÓ CON EL COMBUSTIBLE EN COLORADO?

De acuerdo con autoridades de Colorado y reportes de medios como CBS Colorado y 9News, el problema se originó en una terminal de HF Sinclair en el área de Henderson, en el condado de Adams. Entre aproximadamente las 2 p. m. del miércoles 7 y las 6 a. m. del jueves 8 de enero de 2026, se cargó en camiones cisterna combustible que no cumplía con las especificaciones porque diésel terminó mezclado con gasolina regular sin plomo.

Ese combustible contaminado fue distribuido a varias gasolineras del corredor metropolitano, incluyendo estaciones de King Soopers, Costco y Murphy Express en ciudades como Parker, Aurora, Broomfield y Sheridan, entre otras. En cuestión de horas, la División de Petróleo y Seguridad Pública de Colorado empezó a recibir decenas de reportes de autos con fallas, que pronto se convirtieron en cientos de quejas formales.

Una gran cantidad de vehículos se malograron en Texas por recibir gasolina contaminada con diésel (Foto: Freepik)

¿QUÉ DAÑOS PUEDEN PRESENTARSE EN TU VEHÍCULO?

Cuando un automóvil diseñado para usar gasolina recibe diésel, el sistema de combustible puede verse seriamente afectado, desde la bomba y los inyectores hasta el propio motor. En la mayoría de los casos reportados, los autos tuvieron que ser remolcados y permanecen aún en talleres mecánicos mientras se vacía el tanque, se limpia el sistema y se sustituyen piezas dañadas.

Los costos de reparación no son menores y, según estimaciones difundidas por medios locales, oscilan entre los US$1,500 y los US$3,000, sin contar los gastos extra. A esto se suman otros costos que muchas veces pasan desapercibidos al inicio, como el servicio de grúa, el uso de transporte alternativo (Uber, Lyft, pedir ride a familiares o amigos) y los días sin vehículo. Por eso, desde el primer momento, es clave guardar recibos, diagnósticos y cualquier documento relacionado con el incidente.

¿A QUIÉN CONTACTAR SI CARGASTE COMBUSTIBLE CONTAMINADO?

Las autoridades estatales de Colorado indicaron que el primer paso es contactar directamente a la gasolinera donde se cargó el combustible y reportar el problema. Empresas como King Soopers, filial de Kroger, confirmaron que al menos 13 de sus sucursales estuvieron involucradas y aseguraron haber cerrado los surtidores afectados, además de iniciar procesos de atención a clientes para recibir reclamaciones.

Algunos conductores han señalado que, tras comunicarse con las estaciones, se les informó que una compañía de seguros o un tercero se pondría en contacto con ellos para revisar los daños. Sin embargo, varios afectados relataron que, pese a las promesas, los días pasaron sin recibir una llamada o una solución concreta, por lo que dejar constancia desde el inicio —fecha, hora, nombre de la persona que te atendió y número de caso— es un paso indispensable.

¿CÓMO PRESENTAR UNA QUEJA PASO A PASO?

Si no recibes respuesta de la gasolinera o simplemente quieres respaldar tu caso desde el inicio, presentar una queja formal es fundamental. La División de Petróleo y Seguridad Pública de Colorado habilitó canales para que los conductores afectados por el combustible contaminado puedan reportar lo ocurrido, ya sea a través de su portal en línea o llamando al 303‑866‑4967.

Conviene no postergar este trámite. Al presentar la queja, es recomendable contar con la fecha y el lugar donde cargaste gasolina, el comprobante de pago si lo tienes, y cualquier diagnóstico o factura emitida por el taller mecánico que describa el daño. Entre más completa sea la información, más sólido será el reclamo ante las autoridades estatales y más presión podrán ejercer sobre la empresa responsable y las aseguradoras.

La reparación de los autos que recibieron el combustible contaminado representará un gasto de miles de dólares (Foto: Freepik)

EL PROCESO QUE PUEDE TOMAR TIEMPO

Algunas aseguradoras ya han advertido a los conductores que podrían tener que asumir los gastos iniciales por su cuenta, incluyendo reparaciones, remolque y transporte alternativo mientras el vehículo permanece fuera de servicio. No es una situación ideal, pero es mejor estar preparado y no depender de una resolución inmediata, sobre todo si tu carro es tu herramienta de trabajo y te mueve todos los días por zonas como el corredor de la US‑36, la Federal Boulevard o la Colfax.

Mantener un registro ordenado de todos los gastos y comunicaciones puede marcar la diferencia a la hora de obtener un reembolso, algo clave para muchas familias que ya lidian con rentas altas, pagos de seguro y el costo de vida en el área metropolitana de Denver. Aunque el proceso pueda ser largo y frustrante, documentar cada paso y seguir insistiendo de manera formal aumenta las posibilidades de obtener una compensación por un error que se originó en la cadena de suministro y no en algo que tú hiciste al simplemente detenerte a echar gasolina.

Si estás atravesando esta situación, vale la pena recordar que no es un caso aislado. Son cientos los conductores afectados en Colorado por este error en la distribución de combustible, según las quejas recopiladas por las autoridades estatales. Informarte, actuar con calma y seguir los canales oficiales es, por ahora, la mejor forma de proteger tus derechos y avanzar hacia una posible compensación.

