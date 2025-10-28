No soportó la escena y reaccionó. Un joven de 19 años identificado como Pasqual Velásquez Martín, cuya nacionalidad no ha sido confirmada, terminó arrestado luego que lanzara una piedra contra una patrulla del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) porque los agentes federales habían detenido a su padre en los exteriores de una tienda Wawa en Port St. Lucie, Florida. Aquí los detalles que se conocen hasta el momento.

La policía informó que el incidente ocurrió el 21 de octubre alrededor de las 11 de la mañana en el marco de un control migratorio. La piedra lanzada por el protagonista impactó en una de las ventanas del auto que terminó destrozada.

Pasqual Velásquez Martín huyó del lugar, pero fue detenido minutos después. Toda la escena quedó registrada por las cámaras corporales de los agentes.

El joven de 19 años fue arrestado en Port St. Lucie, Florida. (Foto: captura @UnivisionMiami / YouTube)

La sanción tras lanzar piedra a patrulla de ICE

“Si comete un delito en la ciudad de Port St. Lucie, haremos cumplir la ley y eso es todo”, explicó Leo Niemczyk, Jefe del Departamento de Policía de Port St. Lucie a Univision Miami, quien agregó que recibieron la llamada solicitando ayuda para establecer un perímetro porque “alguien huyó”. “Nos pidieron brindar apoyo y asistencia canina”, dijo.

El joven de 19 años fue acusado de lanzar un objeto mortal a un vehículo ocupado, un delito grave de segundo grado.

Pasqual Velásquez Martín lanzó una piedra contra una patrulla de ICE mientras su padre era detenido en una operación de control migratorio. (Foto: captura @UnivisionMiami / YouTube)

Aumentan las redadas de ICE en Florida

Testigos consultados por Univision Miami confirmaron que hay un aumento en la aplicación de leyes migratorias en la ciudad de Port St. Lucie, esto a raíz del mayor programa de deportaciones de la historia de Estados Unidos implementado por el Gobierno de Donald Trump tras iniciar su segundo mandato. Con este se busca retirar del país a todo inmigrante indocumentado o que no pueda justificar su permanencia en el territorio.

“El tipo cometió un error. Se enojó, lo sacó mal y eso fue lo que pasó, por lo que veo. El tipo no estaba contento. Se llevaron a su padre o algo así y es un signo de estos tiempos”, aseguró un hombre que presenció el incidente.

Los vecinos de la zona afirman que ya no les sorprende la presencia de agentes federales en lugares público como la tienda Wawa.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!