La comida gratis en California estará disponible en distintos puntos durante varios días. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
La comida gratis en California estará disponible en distintos puntos durante varios días. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Miles de familias en continúan recurriendo a programas de asistencia alimentaria para poder cubrir sus necesidades básicas, especialmente en un contexto donde el costo de vida sigue en aumento. Durante esta semana, una de las organizaciones más activas es el Central California Food Bank, que ha puesto en marcha una jornada especial de distribución de alimentos gratuitos del 19 al 22 de marzo de 2026. Esta iniciativa busca apoyar a comunidades vulnerables a través de múltiples puntos de entrega estratégicamente ubicados. Según detalla su , cada jornada cuenta con horarios específicos y lugares definidos donde las personas pueden acudir para recibir alimentos sin costo, facilitando así el acceso a este recurso esencial.

Dónde entregarán comida gratis en California: horarios y lugares

Jueves 19 de marzo

  • California Hotel: 8:30 am – 10:30 am
  • EOC Fresno – LLC: 9:00 am – 11:00 am
  • Mountain Valley Church: 9:00 am – 11:00 am
  • The Salvation Army Visalia: 9:00 am – 12:00 pm
  • Westside Youth Center: 9:00 am – 2:00 pm
  • Auberry – Big Sandy Rancheria: 10:00 am – 12:00 pm
  • Clovis Community College: 10:00 am – 12:00 pm
  • Episcopal Church of the Savior: 10:00 am – 12:00 pm
  • Firebaugh: 10:00 am – 12:00 pm
  • Lanare Community Center – Neighborhood Market: 10:00 am – 12:00 pm
  • West Fresno Family Resource Center – NM: 12:30 pm – 2:30 pm
Miles de familias buscan comida gratis en California ante el aumento del costo de vida. | Crédito: Central California Food Bank / Facebook
Miles de familias buscan comida gratis en California ante el aumento del costo de vida. | Crédito: Central California Food Bank / Facebook

Viernes 20 de marzo

  • Calwa – Rapto Divino: 8:00 am – 11:00 am
  • Dinuba Hispanic SDA Church: 9:00 am – 11:00 am
  • EOC – Parlier: 9:00 am – 11:00 am
  • The Salvation Army Hanford: 9:00 am – 11:00 am
  • Celebration Nation Madera: 10:00 am – 12:00 pm
  • Friends of Calwa: 11:00 am – 1:00 pm
  • Tule River Justice Center – NM: 11:00 am – 1:00 pm
  • Mt. Olive Baptist Church: 1:00 pm – 3:00 pm
  • Central Valley SDA Church: 2:00 pm – 4:00 pm
  • A Hopeful Encounter: 3:00 pm – 5:00 pm
  • Centro Familiar Cosecha Abundante: 3:00 pm – 5:00 pm
  • Harmony Korean Church: 3:30 pm – 4:30 pm

Sábado 21 y domingo 22 de marzo

  • University Presbyterian Church: 8:00 am – 10:00 am
  • Annadale Baptist Church: 9:00 am – 11:00 am
  • Westside Church of God: 9:00 am – 11:30 am
  • New Kingdom Church: 10:00 am – 12:00 pm
  • Pixley First Assembly of God: 10:00 am – 12:00 pm
  • Valley Voices Stratford: 10:00 am – 12:00 pm
  • Iglesia Jesucristo Mi Roca: 2:00 pm – 4:00 pm
  • Ministerio Cristiano Pentecostal La Voz De Dios: 2:00 pm – 4:00 pm
Los programas de comida gratis en California ofrecen apoyo clave a comunidades vulnerables. | Crédito: Central California Food Bank / Facebook
Los programas de comida gratis en California ofrecen apoyo clave a comunidades vulnerables. | Crédito: Central California Food Bank / Facebook

Recomendaciones para asistir a los puntos de entrega

Los organizadores sugieren llegar con anticipación a cualquiera de los puntos de distribución, ya que la demanda suele ser alta y los alimentos se entregan hasta agotar existencias. Además, es recomendable llevar bolsas reutilizables para facilitar el transporte de los productos y contar con documentos básicos de identificación en caso de ser solicitados.

Este tipo de iniciativas no solo alivian la carga económica de miles de familias, sino que también refuerzan el apoyo comunitario en momentos donde más se necesita.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

