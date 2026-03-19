Miles de familias en California continúan recurriendo a programas de asistencia alimentaria para poder cubrir sus necesidades básicas, especialmente en un contexto donde el costo de vida sigue en aumento. Durante esta semana, una de las organizaciones más activas es el Central California Food Bank, que ha puesto en marcha una jornada especial de distribución de alimentos gratuitos del 19 al 22 de marzo de 2026. Esta iniciativa busca apoyar a comunidades vulnerables a través de múltiples puntos de entrega estratégicamente ubicados. Según detalla su sitio web, cada jornada cuenta con horarios específicos y lugares definidos donde las personas pueden acudir para recibir alimentos sin costo, facilitando así el acceso a este recurso esencial.
Dónde entregarán comida gratis en California: horarios y lugares
Jueves 19 de marzo
- California Hotel: 8:30 am – 10:30 am
- EOC Fresno – LLC: 9:00 am – 11:00 am
- Mountain Valley Church: 9:00 am – 11:00 am
- The Salvation Army Visalia: 9:00 am – 12:00 pm
- Westside Youth Center: 9:00 am – 2:00 pm
- Auberry – Big Sandy Rancheria: 10:00 am – 12:00 pm
- Clovis Community College: 10:00 am – 12:00 pm
- Episcopal Church of the Savior: 10:00 am – 12:00 pm
- Firebaugh: 10:00 am – 12:00 pm
- Lanare Community Center – Neighborhood Market: 10:00 am – 12:00 pm
- West Fresno Family Resource Center – NM: 12:30 pm – 2:30 pm
Viernes 20 de marzo
- Calwa – Rapto Divino: 8:00 am – 11:00 am
- Dinuba Hispanic SDA Church: 9:00 am – 11:00 am
- EOC – Parlier: 9:00 am – 11:00 am
- The Salvation Army Hanford: 9:00 am – 11:00 am
- Celebration Nation Madera: 10:00 am – 12:00 pm
- Friends of Calwa: 11:00 am – 1:00 pm
- Tule River Justice Center – NM: 11:00 am – 1:00 pm
- Mt. Olive Baptist Church: 1:00 pm – 3:00 pm
- Central Valley SDA Church: 2:00 pm – 4:00 pm
- A Hopeful Encounter: 3:00 pm – 5:00 pm
- Centro Familiar Cosecha Abundante: 3:00 pm – 5:00 pm
- Harmony Korean Church: 3:30 pm – 4:30 pm
Sábado 21 y domingo 22 de marzo
- University Presbyterian Church: 8:00 am – 10:00 am
- Annadale Baptist Church: 9:00 am – 11:00 am
- Westside Church of God: 9:00 am – 11:30 am
- New Kingdom Church: 10:00 am – 12:00 pm
- Pixley First Assembly of God: 10:00 am – 12:00 pm
- Valley Voices Stratford: 10:00 am – 12:00 pm
- Iglesia Jesucristo Mi Roca: 2:00 pm – 4:00 pm
- Ministerio Cristiano Pentecostal La Voz De Dios: 2:00 pm – 4:00 pm
Recomendaciones para asistir a los puntos de entrega
Los organizadores sugieren llegar con anticipación a cualquiera de los puntos de distribución, ya que la demanda suele ser alta y los alimentos se entregan hasta agotar existencias. Además, es recomendable llevar bolsas reutilizables para facilitar el transporte de los productos y contar con documentos básicos de identificación en caso de ser solicitados.
Este tipo de iniciativas no solo alivian la carga económica de miles de familias, sino que también refuerzan el apoyo comunitario en momentos donde más se necesita.
