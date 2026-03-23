En días en los que acapara la atención el cierre parcial del gobierno que afecta a Estados Unidos desde febrero y las múltiples noticias de los problemas en aeropuertos porque los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) están sin cobrar su sueldo desde hace un mes derivando en colas de hasta cuatro horas para pasar por los controles antes de volar ya que muchos han optado por renunciar, no ir a trabajar o reportarse enfermos, es importante saber que hay alternativas para garantizar que ninguna familia se quede sin sustento. Si estás en California o Texas y requieres de alimentos o conoces a algún vecino o persona en abandono que no puede cubrir sus necesidades básicas durante esta semana, aquí te comparto la relación de lugares donde los latinos podrán recibir comida gratis entre el 23 y el 28 de marzo gracias a jornadas especiales de distribución organizadas por bancos de alimentos y aliados comunitarios. Estas entregas se realizan en iglesias, escuelas y centros comunitarios, sin importar tu estatus migratorio, y en la mayoría de los casos solo piden datos básicos del hogar al momento del registro en el lugar.

Dónde entregan comida gratis en California del 23 al 28 de marzo

En California se ofrece comida gratis mediante bancos de alimentos y despensas móviles, incluyendo eventos el 23 de marzo en Avalon Health Center (9-11 AM, 6818 S Avalon Blvd) y Central California Food Bank (Selma, Laton, Coalinga). Además, CalFresh ofrece asistencia y el 211 proporciona información local. Aquí la relación de lugares a donde se puede acudir:

Lunes 23 de marzo

Cabot Yerxa Elementary: 67076 DesertView Ave, Desert Hot Springs. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

Martes 24 de marzo

North Shore Community Park: 99480 70Ave, Mecca. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Miércoles 25 de marzo

Cabazon Community Center: 50390 Carmen Ave, Cabazon. De 10:00 a 11:00 de la mañana.

Palm Desert HS: 74910 Aztec Rd., Palm Desert. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

Jueves 26 de marzo

James O. Jessie Desert Highland: 480 W. Tramview Rd., Palm Springs. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Viernes 27 de marzo

Oasis Elementary: 88175 74th Ave, Thermal. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Sábado 28 de marzo

LaQuinta Library (SeniorsOnly): 78275 Calle Tampico, La Quinta. De 7:00 a 9:00 de la mañana

El Central California Food Bank es una de las instituciones que ofrece comida gratis en California. (Foto: @cencalfoodbank / Facebook)

Dónde entregan comida gratis en Texas del 23 al 28 de marzo

En Texas, una de las redes más activas en marzo es el North Texas Food Bank (NTFB), que coordina entregas junto con Caridades Católicas, Dallas College y la University of North Texas at Dallas, entre otras organizaciones. Estas jornadas se realizan en parroquias, complejos de apartamentos, escuelas y centros comunitarios en ciudades como Dallas, Plano, Garland, Grand Prairie, Irving y Rockwall, con horarios que suelen comenzar desde las 7:30 o 9:30 de la mañana y continúan hasta el mediodía o hasta agotar existencias. Podrás asistir a estos lugares:

Lunes 23 de marzo

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita 2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212

Martes 24 de marzo

7:45 AM | CBO/Christian Benevolent Outreach, 1804 P Ave, Plano, TX 75074

9:30 AM | St. Mary’s, 727 S Travis St, Sherman, TX 75090

9:30 AM | Trinity Basin Preparatory Tyler Campus, 915 W. 9th Street., Dallas, Texas 75208

9:30 AM | St. Luke, 202 South MacArthur Blvd., Irving, TX 75060

11:30 AM | Northway Christian Church, 7202 W. Northwest Hwy, Dallas, TX 75225

1:00 PM | JP Morgan Chase Bank, 4435 S Lancaster Rd., Dallas, TX 75216

1:00 PM | Redeemer Baptist, 1301 East Plano Pkwy, Plano, Texas, 75074.

1:00 PM | Casa View Church, 2230 Barnes Bridge Road., Dallas, TX 75228

Miércoles 25 de marzo

9:30 AM | St. Patrick-Denison, 314 N. Rusk Ave., Denison, TX 75020

9:30 AM | Shiloh Baptist Church, 921 W Illinois Ave, Dallas, TX 75224

9:30 AM | Tyler Street Community Service Outreach, 906 W. 10th Street, Dallas, TX 75208

9:30 AM | St. Philip, 8131 Military Pkwy, Dallas, TX 75227

9:30 AM | St. Francis-Lancaster, 1537 Rogers Ave., Lancaster, TX 75134

1:00 PM | Cornerstone Church in Rowlett, 4000 Dalrock Rd., Rowlett, TX 75088

1:00 PM | Iglesia De Dios Tabernaculo de Alabanza, 404 Reed St., Honey Grove, TX 75446

1:00 PM | Human Rights Initiative of North Texas, 2801 Swiss Ave #130, Dallas, TX 75204

1:00 PM | Cristo Rey, 9701 San Leon Ave, Dallas, TX 75217

Jueves 26 de marzo

9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help, 2517 Anson Rd., Dallas, TX 75235

9:30 AM | City of Ferris, 1000 Ferris Rd, Ferris, TX 75125

9:30 AM | Santa Fe Trails Apartments, 6318 Ridgecrest Rd, Dallas, TX 75231

9:30 AM | Bear Creek Community Church, 2700 Finley Rd, Irving, TX 75062

9:30 AM | My New House/ New Hope Baptist Church, 704 Ripley St., Ennis, TX 75119

1:00 PM | First Fellowship Baptist Church, 3150 S Great Trinity Forest Way, Dallas, TX 75216

1:00 PM | Arrington Angels Rosemont Mission Trails, 330 E Camp Wisdom Rd, Dallas, TX 75241

1:00 PM | Oasis on the MT CHC, 821 E Miller Rd., Garland, TX 75040

1:00 PM | Immaculate Conception, 3000 TX-22, Corsicana, TX 75110

Viernes 27 de marzo

9:30 AM | Dela eld Villa Apartments, 4101 Delaeld Villa Lane, Dallas, TX 75228

9:30 AM | Gaston Christian Center, 8515 Greenville Ave, Dallas, TX 75243

9:30 AM | Faith Fellowship Missionary Baptist Church, 4205 S Robinson Road, Grand Prairie, TX 75052

9:30 AM | Iglesia Episcopal San Bernabe, 1200 N Shiloh Rd, Garland, TX 75042

Sábado 28 de marzo

9:30 AM | Holy Family, 2323 Cheyenne St, Irving, TX 75062

9:30 AM | Light Church, 2606 John West Rd, Mesquite, TX 75150

9:30 AM | Springs Fellowship Church, 817 Holcomb Rd., Dallas, TX 75217

9:30 AM | Rapha’s World Ministries, 1350 E Arapaho Rd., Suite 120, Richardson, TX 75081

1:00 PM | El Shaddai-Irving, 402 W. Rochelle Rd., Irving, TX 75061

1:00 PM | Praise Embassy, 9759 Forest Lane, Dallas, TX 75243

1:00 PM | Bruton Terrace Church of Nazareth, 8851 Bruton Rd Dallas, TX 75217

Los programas de comida gratis ofrecen apoyo clave a comunidades vulnerables. (Crédito: Central California Food Bank / Facebook)

Qué se necesita para acceder a comida gratis en California y Texas

Para acceder, las familias deben presentarse directamente en el punto de entrega el día y la hora indicados, y los organizadores recomiendan llegar con anticipación por el alto nivel de demanda.

De acuerdo con la información oficial del North Texas Food Bank, en la mayoría de los eventos basta con proporcionar el nombre, el código postal y el número de personas que viven en el hogar; no se exige ciudadanía estadounidense y la ayuda se brinda por orden de llegada mientras haya alimentos disponibles.

Asimismo, aconsejan llevar bolsas reutilizables para trasladar los alimentos con mayor facilidad, así como portar documentos básicos de identificación en caso de que sean requeridos.

Dónde consultar la información día a día para recibir comida gratis en California y Texas

Como los puntos exactos y los horarios entre el 23 y el 28 de marzo pueden variar por ciudad, los organizadores piden que la comunidad consulte siempre los calendarios oficiales antes de salir de casa.

En Texas, puedes revisar el calendario de distribuciones del North Texas Food Bank y de sus aliados, como Catholic Charities Dallas y Dallas College, directamente en sus páginas web oficiales, donde se actualizan direcciones, horas y posibles cambios por mal clima.

En California, el Los Angeles Regional Food Bank y otros bancos regionales publican sus calendarios de marzo en sus sitios web y perfiles de redes sociales, y algunos concejales angelinos también comparten los mapas y horarios de distribución para sus distritos en Facebook e Instagram.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!