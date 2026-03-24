En una ciudad tan cara y acelerada como Nueva York, donde muchos adultos latinos tienen que elegir cada mes entre pagar la renta, comprar sus medicinas o llenar la nevera, cualquier ayuda real con la comida se vuelve casi tan importante como el cheque de la Seguridad Social. En barrios como el Bronx, Washington Heights, Corona o Sunset Park, es común escuchar historias de abuelitos que antes trabajaban limpiando casas, en construcción, en restaurantes o cuidando niños, y que hoy estiran cada dólar al máximo para poder comer digno. Por eso, jornadas como la que se realizará este jueves 26 de marzo en el Bronx no son solo “otro evento más”: para muchas familias hispanas pueden marcar la diferencia entre tener solo arroz y frijoles en la despensa o poder completar la semana con productos frescos y variados. Si tú, tus padres, tus abuelos o algún vecino mayor vive en la ciudad, vale la pena prestar atención a esta oportunidad.

ENTREGA DE COMIDA GRATIS EN NUEVA YORK: LUGAR Y HORARIO

La organización Union Community Health Center confirmó una nueva jornada de entrega de alimentos gratuitos dirigida a personas mayores, especialmente de la comunidad latina del Bronx y otros barrios cercanos.

Detalles clave de la jornada:

Fecha: Jueves 26 de marzo de 2026

Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Lugar: 260 East 188th St, Bronx, Nueva York

Organiza: Union Community Health Center, en alianza con New York Common Pantry

Este punto en el Bronx será el centro de distribución donde se entregarán paquetes con productos básicos, incluyendo alimentos frescos y no perecederos, similares a los que muchas familias hispanas usan en su día a día: arroz, granos, pasta, vegetales, frutas y otros productos para completar las comidas de la semana.

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR ALIMENTOS?

Aquí es importante ser muy claro, porque no todas las personas que lleguen al lugar van a calificar automáticamente. Este programa está enfocado en un grupo específico de adultos mayores de bajos ingresos que viven en el estado de Nueva York.

Requisitos principales:

Tener 60 años o más

Residir legalmente en el estado de Nueva York

Ingresos menores a US$1,957 mensuales o US$23,475 anuales

Además, el día de la entrega se debe presentar documentación obligatoria:

Identificación estatal con foto (vigente), como el ID de NY, licencia de conducir o similar

Comprobante de ingresos (estado de cuenta, carta de Seguridad Social, SSI o pensión)

Este filtro busca asegurar que la ayuda llegue realmente a quienes más la necesitan: adultos mayores que, aun con sus años trabajando en Estados Unidos, hoy no logran cubrir todos sus gastos en una ciudad donde la renta, los servicios y la comida están cada vez más caros.

Adultos mayores de bajos ingresos serán los que se beneficien con esta ayuda (Foto: Freepik)

UN PUNTO IMPORTANTE: LISTA DE ESPERA

Algo que no se puede pasar por alto —y lo menciono porque suele generar mucha confusión, sobre todo entre personas mayores que llegan sin cita— es que actualmente el programa tiene un estado de admisión congelado.

¿Qué significa esto?

Si una persona no está inscrita o activa en el programa, no podrá acceder de inmediato.

En lugar de eso, será incorporada a una lista de espera hasta que haya cupos disponibles.

Es decir, si llevas a tu mamá, papá o abuelito por primera vez, lo más probable es que no reciba la caja de alimentos ese mismo día, pero sí podrán registrarse para quedar en espera y ser contactados cuando se abra un espacio. Por eso es clave que lleguen con paciencia, con su documentación completa y con la expectativa correcta.

¿CÓMO SE RETIRAN LOS PAQUETES?

Si ya formas parte del programa, el proceso es bastante directo y no debería tomarte mucho tiempo, algo importante para quienes dependen del transporte público o caminan con dificultad. Los beneficiarios activos de iniciativas como: #NOURISH #NYCommonPantry (de New York Common Pantry) deben acercarse personalmente en el horario indicado para recoger su despensa. En muchos casos, los adultos mayores llegan acompañados de un hijo, nieto o cuidador, lo cual también es recomendable si la persona tiene problemas de movilidad.

También hay líneas de contacto para resolver dudas:

Union Community Health Center: 917-982-2564

New York Common Pantry: 917-982-2562

Y si prefieres evitar desplazamientos innecesarios —algo muy común en invierno o en días de lluvia en Nueva York—, puedes usar el chat en línea disponible en el sitio oficial de la organización para confirmar si tu inscripción está activa, si sigues en la lista de espera o si hay cambios en los horarios.

Nueva York es un estado caro, que puede dejar a todos con el presupuesto ajustado, así que cualquier ayuda siempre es bien recibida (Foto: AFP)

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