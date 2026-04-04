La llegada de la Pascua en Estados Unidos no solo se vive entre misas, reuniones familiares, búsquedas de huevos de chocolate y mesas llenas de comida casera: también suele venir acompañada de promociones que muchas familias agradecen, sobre todo en ciudades donde cada dólar cuenta. En Nueva York, donde el alquiler, el transporte, la compra del súper y hasta salir a comer pueden golpear fuerte el bolsillo, cualquier oferta se vuelve relevante. Por eso, si vives en Queens, Brooklyn, el Bronx, Manhattan o Staten Island, o si simplemente planeas celebrar en la ciudad, vale la pena mirar con atención qué cadenas están ofreciendo comida gratis, descuentos o menús especiales este 2026. Algunas ofertas están pensadas para niños, otras para clientes registrados en apps y otras para quienes prefieren resolver todo con un pedido para llevar, algo bastante común en hogares hispanos donde el domingo familiar suele organizarse con tiempo y sin gastar de más.

La Ciudad de Nueva York se transforma para vivir una enorme festividad de Pascua (Foto: AFP)

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A COMIDA GRATIS EN PASCUA?

La mayoría de estas promociones están dirigidas a familias con niños, clientes registrados en programas de fidelidad o usuarios de aplicaciones de restaurantes. No siempre son ofertas abiertas para todo el público, pero sí pueden aprovecharse con facilidad si revisas las condiciones antes de ir.

Comidas gratis para niños:

Restaurante Beneficio Condición Applebee’s Hasta 2 comidas gratis para niños Comprar un plato de adulto Huddle House 1 comida infantil gratis Pedido de adulto desde US$6

Importante: no todos los locales participan. Antes de salir, conviene llamar al restaurante o revisar su ubicación específica en Google Maps o en la web oficial.

Applebee's ofrece promociones por la temporada de Pascua en Estados Unidos (Foto: Applebee's)

LUGARES ESPECÍFICOS CON OFERTAS DESTACADAS

Aquí es donde la oferta se vuelve más variada. Hay opciones para comer en el local, pedir para llevar o aprovechar un brunch más especial en familia.

Buffets y brunch especiales de Pascua:

Si buscas una celebración más completa, estos restaurantes ofrecen menús especiales:

Cracker Barrel. Ofrece comidas completas con jamón, pavo, acompañamientos clásicos y postres. También tiene opciones “Heat & Serve” para llevar, una alternativa práctica si prefieres resolver todo desde casa.

Ofrece comidas completas con jamón, pavo, acompañamientos clásicos y postres. También tiene opciones “Heat & Serve” para llevar, una alternativa práctica si prefieres resolver todo desde casa. Golden Corral. Tiene buffet libre o paquetes para llevar con carne, guarniciones y postre. Lo recomendable es ordenar con anticipación, especialmente si planeas celebrar en grupo.

Tiene buffet libre o paquetes para llevar con carne, guarniciones y postre. Lo recomendable es ordenar con anticipación, especialmente si planeas celebrar en grupo. Eddie Merlot’s. Brunch tipo buffet más exclusivo, ideal si buscas una salida más elegante.

Brunch tipo buffet más exclusivo, ideal si buscas una salida más elegante. The Capital Grille. Menú de dos tiempos con platos como salmón o filete mignon.

DESCUENTOS Y PROMOCIONES QUE SÍ VALEN LA PENA

No todo es gratis, pero sí hay descuentos que ayudan bastante en una fecha donde el gasto suele subir, sobre todo en hogares que compran para varios o preparan comida para compartir con la familia extendida.

Supermercados y comida para casa:

Tienda Oferta Whole Foods Market Hasta 30% en jamón, 20% en cordero y huevos The Honey Baked Ham Company US$5 o US$10 de descuento según el monto de compra

Estas opciones son útiles si prefieres cocinar en casa, algo muy común entre familias hispanas en Nueva York que suelen armar su propio almuerzo de Pascua con ingredientes comprados con tiempo.

Whole Foods tiene descuentos que puedes aprovechar para tu comida de Pascua (Foto: AFP) / PATRICK T. FALLON

PROMOCIONES CON APPS Y MEMBRESÍAS

Varias cadenas están apostando por recompensar a sus usuarios registrados:

Dog Haus. Regala una mini hamburguesa si encuentras un “huevo de Pascua” dentro de su app.

Regala una mini hamburguesa si encuentras un “huevo de Pascua” dentro de su app. Fazoli’s. US$10 de descuento en compras desde US$30.

US$10 de descuento en compras desde US$30. Jason’s Deli. $5 $5 de descuento en pedidos de US$20 o más.

$5 de descuento en pedidos de US$20 o más. Teriyaki Madness. 20% de descuento en pedidos y puntos dobles en su app.

El truco es sencillo: registrarte antes y revisar qué promociones siguen activas en cada aplicación.

OTRAS OFERTAS QUE CONVIENE TENER EN CUENTA

Algunas promociones no son exclusivas de Pascua, pero coinciden con la fecha y pueden servir si estás organizando una comida sin complicarte demasiado.

Olive Garden. Su promoción “Buy One, Take One” permite comer en el local y llevar otro plato a casa.

Su promoción “Buy One, Take One” permite comer en el local y llevar otro plato a casa. Perkins Restaurant & Bakery. Menú económico con pancakes, huevos y tocino desde precios bajos.

Menú económico con pancakes, huevos y tocino desde precios bajos. Pollo Campero. Postre gratis, como churros, para familias con niños.

¿CÓMO APROVECHAR MEJOR ESTAS OFERTAS?

Si quieres sacarle provecho de verdad, conviene moverse con tiempo. La Pascua suele traer más gente de lo normal, especialmente en zonas con mucha vida familiar como Jackson Heights, Washington Heights o Sunset Park, donde salir a comer en domingo ya forma parte de la rutina de muchas comunidades.

Verifica siempre si el local participa, sobre todo en cadenas como Applebee’s.

Llega temprano el domingo de Pascua, porque varios lugares se llenan rápido.

Regístrate en las apps antes del fin de semana.

Si planeas cocinar en casa, compra con anticipación en Whole Foods Market para asegurar los descuentos.

En una ciudad como Nueva York, donde todo parece costar un poco más, estas promociones pueden hacer una diferencia real. Ya sea para compartir un almuerzo en familia, resolver la comida del domingo o simplemente aprovechar una oferta que apareció en la app, esta Pascua trae oportunidades concretas para gastar menos sin dejar de celebrar.

La Pascua es una celebración que emociona a grandes y chicos en la Ciudad de Nueva York (Foto: AFP) / KENA BETANCUR

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!