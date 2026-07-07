El verano en Nueva York es ese momento en que los parques se llenan, los niños salen a jugar cerca de los hidrantes abiertos y en barrios como Jackson Heights, Washington Heights, El Bronx o Sunset Park mientras se escuchan bachata, salsa y reguetón en cada esquina. Pero mientras los chicos disfrutan de las vacaciones, muchas familias sienten la preocupación de cómo mantener una alimentación completa sin el apoyo diario de las cafeterías escolares. Para evitar que los niños y adolescentes se queden sin acceso a comidas nutritivas, la ciudad vuelve a poner en marcha su programa de comidas gratuitas durante el verano: una red de escuelas, bibliotecas, piscinas públicas, parques y camiones de comida donde cualquier menor de 18 años puede recibir desayuno y almuerzo sin costo, sin necesidad de presentar papeles, identificación ni registrarse. Es un recurso que ya forma parte del día a día de muchas familias hispanas en la ciudad, especialmente en zonas con alta presencia latina como Corona, Bushwick, Inwood o el South Bronx, donde estos puntos de comida se convierten en una extensión de la comunidad.

Si tienes hijos o conoces a una familia que pueda beneficiarse de esta iniciativa, es clave saber que cualquier menor de 18 años puede recibir desayuno y almuerzo sin costo en cientos de puntos distribuidos por los cinco distritos de la ciudad. Lo mejor es que no hay que registrarse, presentar documentos ni mostrar una identificación para acceder al beneficio.

El programa de alimentación gratuita para menores de edad en Nueva York ya se activó y estará disponible durante todas las vacaciones escolares (Foto: NYC)

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR LAS COMIDAS GRATUITAS?

El programa está disponible para:

Todos los niños y adolescentes de 18 años o menos.

Estudiantes con discapacidades que participen en programas de educación especial, incluso si superan esa edad.

No importa el nivel de ingresos de la familia.

No es necesario inscribirse previamente.

No se solicita identificación ni documentación alguna.

Esto lo hace especialmente útil para familias inmigrantes, hogares mixtos con distintos estatus migratorios y padres que trabajan largas jornadas en restaurantes, construcción, limpieza o delivery y necesitan saber que sus hijos tienen aseguradas al menos dos comidas al día.

FECHAS Y HORARIOS DEL PROGRAMA

Las comidas gratuitas estarán disponibles hasta el 4 de septiembre, con horarios pensados para que las familias puedan organizarse en la mañana y al mediodía, incluso si trabajan o usan el transporte público para llegar hasta los puntos de distribución.

Servicio Detalle Desayuno 8:00 a. m. – 9:15 a. m. Almuerzo 11:00 a. m. – 1:15 p. m. Vigencia Hasta el 4 de septiembre

Es importante tener presente que los horarios y algunos puntos de distribución pueden modificarse, por lo que siempre conviene verificar la información antes de acudir, especialmente si te desplazas desde barrios más alejados o dependes de una ruta específica del subway o del bus.

¿CÓMO ENCONTRAR EL PUNTO DE COMIDAS MÁS CERCANO?

La forma más sencilla de localizar un sitio cercano es utilizar el buscador oficial del programa o llamar al 311. Muchas familias hispanas suelen complementar esta información con grupos comunitarios de Facebook, chats de WhatsApp del vecindario o anuncios en iglesias, centros comunitarios y organizaciones que ayudan a inmigrantes.

Estos son los enlaces oficiales:

Llamar al 311 sigue siendo la opción más directa si quieres información en el momento, ya que puedes preguntar por atención en español y pedir que te confirmen un punto específico cercano a tu código postal o a una intersección que conozcas.

CAMIONES DE COMIDA: ¿DÓNDE ESTARÁN DURANTE EL VERANO?

Además de los puntos ubicados en escuelas, parques, bibliotecas y piscinas públicas, el programa contará con camiones de comida que recorrerán distintos sectores de la ciudad durante toda la temporada. Estos suelen ubicarse cerca de áreas donde la demanda es alta y donde las familias aprovechan los espacios públicos para pasar el día, como sucede en Flushing Meadows Corona Park en Queens o Prospect Park en Brooklyn, lugares muy frecuentados por familias latinas los fines de semana.

Distrito Ubicación Bronx Haffen Park (Ely Avenue y Hammersley Avenue) Brooklyn Prospect Park (Parkside y Ocean Avenue) Manhattan Sara D. Roosevelt Park (Chrystie Street y Forsyth Street) Queens Flushing Meadows Corona Park (111th Street y 55th Avenue) Staten Island Clove Lakes Park (Victory Boulevard, al oeste de Clove Road)

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA FAMILIAS HISPANAS EN NYC

Llega temprano: en zonas con alta demanda —por ejemplo, cerca de mercados latinos, centros comunitarios o estaciones concurridas del subway como 74 St–Roosevelt Ave, 125th St, o la zona de Fordham Road— puede haber filas antes del horario oficial.

Lleva una bolsa reutilizable: algunos puntos entregan las comidas en envases o bolsas; si llevas una propia puedes acomodar mejor las porciones para llevar a casa, al parque o al playground del barrio.

Pregunta por opciones de menú: muchos sitios ofrecen opciones halal, frutas frescas, leche y comidas familiarizadas con los gustos de los niños (sandwiches, pastas, etc.), que complementan lo que tú preparas en casa, como arroz con frijoles, pollo guisado o arepas.

Usa el transporte público: la mayoría de los puntos está cerca de paradas de la MTA; revisa la aplicación oficial o mapas del subway y de los buses para planificar el viaje y calcular el tiempo de traslado.

Comparte la información: difunde estos datos con vecinos, amigos, grupos de la escuela, la iglesia, el centro comunitario, ligas deportivas infantiles o en la bodega de la esquina, donde muchos padres se enteran de recursos como este mientras compran lo básico.

UN APOYO IMPORTANTE PARA MILES DE FAMILIAS

Cada verano, este programa permite que miles de niños continúen teniendo acceso a desayunos y almuerzos saludables cuando las cafeterías escolares dejan de funcionar. En una ciudad con alto costo de vida como Nueva York, donde muchas familias hispanas comparten apartamentos, hacen turnos largos y envían remesas, contar con un programa de comidas gratuitas puede marcar una diferencia en el presupuesto mensual y en la tranquilidad de saber que los chicos están comiendo bien.

Si conoces a alguien que pueda necesitar esta ayuda, vale la pena compartir esta información, ya que el acceso es completamente gratuito y el proceso es tan simple como acudir a cualquiera de los puntos autorizados durante el horario establecido. Para conocer cambios de horarios, nuevas ubicaciones o cualquier actualización del programa, la recomendación es consultar siempre los canales oficiales de New York City o comunicarse directamente con el 311, pidiendo atención en español si lo necesitas.

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