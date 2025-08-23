Los inmigrantes indocumentados que residen en este país están en contra de las nuevas políticas migratorias impuestas por la Administración Trump , ya que eso significa que serían detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que finalmente sean deportados. Sin embargo, hay un cierto sector de este país que está apoyando la medida; incluso, no duda en delatar la ubicación de estos extranjeros.

Te comentaré que Douglas Dietrich, un estadounidense que reside en el condado de Pitt, ha recibido un sinfín de críticas por su reciente accionar que va en contra de los inmigrantes. Sucede que instaló en su jardín un letrero con el siguiente mensaje: “Construyan el muro. Depórtenlos a todos. Trump, comience primero por mi barrio”.

Según información de WITN, la razón por la que colocó dicho letrero se debe a que no aprueba ningún tipo de inmigración ilegal y, sobre todo, no está de todo contento ante la nueva tienda que se instaló junto a su casa. Él considera que allí trabajan extranjeros.

Douglas está pidiendo a la Administración Trump que "capturen" a los extranjeros ilegales de su barrio. (Crédito: NBC News / YouTube)

Dicho negocio es Monkey’s Garage, cuyo dueño es Enrique Garfias, un latino que cuenta con la documentación legal para vivir en Estados Unidos. Él considera que este cartel transmite un mensaje ofensivo.

“Ya hay mucho odio. Puede hacer lo que quiera. Cree que tiene razón. La gente de afuera verá que lo que hace no está bien”, declaró el propietario.

Garfias considera que Dietrich siente un gran resentimiento por los latinos que emigraron a Estados Unidos para un mejor futuro. Es más, lo considera racista, ya que cree que este hombre siente un “gran poder” sobre los extranjeros.

Enrique Garfias considera que el accionar de Douglas es una clara muestra de odio hacia los latinos. (Crédito: NBC News / YouTube)

No cuenta con una orden

Debido a la popularidad que generó este letrero en las redes sociales, esto captó la atención de los funcionarios municipales, que no dudaron en tomar acciones al respecto.

Resulta que Douglas Dietrich no contaba con un permiso para colocar dicho cartel en este espacio de su casa, por lo que recibirá una notificación de infracción. A pesar de esto, él hombre ya inició los trámites legales para que su letrero se mantenga en su jardín.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!