Lo que está pasando con la Segunda Avenida en Nueva York no es solo un tema de obras y contratos entre la MTA y Washington; al final, tiene mucho que ver con la forma en que millones se mueven cada día por esta ciudad. Si vives en barrios como East Harlem, El Bronx, Queens o Brooklyn, seguramente ya estás acostumbrado a los trenes llenos en la línea Lexington (4/5/6), a los retrasos en horas pico y a esos viajes donde casi no hay espacio ni para sacar el teléfono. Mientras tanto, el plan de extender la línea Q por la Segunda Avenida hasta la 125 St se presentaba como una especie de “respiro” para todas esas rutas saturadas. El problema es que ahora el gobierno federal decidió congelar parte del dinero ya comprometido para la Fase 2 de este proyecto, la MTA respondió con una demanda, y en medio de esa pelea quedan los que diariamente se trasladan como sardinas en los vagones, los usuarios del Metro de Nueva York, esperando a ver si ese alivio llega a tiempo o se vuelve otro de esos proyectos que se sienten eternos.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos retuvo unos 58–60 millones de dólares en reembolsos que ya estaban acordados para la Fase 2 de la Segunda Avenida, dentro de un paquete de financiación aprobado en 2023. La MTA reaccionó llevando el caso a la Corte de Reclamaciones Federales por incumplimiento de contrato. Sobre el papel, el plan de extender la línea Q desde 96 St hasta 125 St en East Harlem sigue con fecha objetivo alrededor de 2032, pero ese congelamiento abre la puerta a posibles retrasos, ajustes en el calendario y recortes o reprogramaciones de otras obras en la red de metro de la ciudad de Nueva York.

Los usuarios del tren Q del Metro de Nueva York son quienes más se beneficiarán con esta enorme expansión (Foto: MTA)

¿QUÉ ES EXACTAMENTE LA FASE 2 DE LA SEGUNDA AVENIDA?

Para ubicar bien el tema, la Fase 2 de la Segunda Avenida es la continuación hacia el norte de la línea Q, que hoy llega hasta la 96 St en Manhattan:

Extensión del recorrido desde 96 St hasta 125 St en East Harlem.

Construcción de tres nuevas estaciones accesibles: 106 St, 116 St y 125 St.

Conexión prevista en 125 St con Metro-North Railroad, clave para quienes se mueven entre la ciudad y los suburbios.

Proyección de unos 100,000 viajes adicionales al día cuando el tramo esté en operación.

Si piensas en comunidades latinas en Nueva York, East Harlem —el famoso “El Barrio”— es uno de esos lugares donde el metro no es un lujo, es parte de la rutina diaria: para ir a trabajar en Midtown, para llevar a los niños a la escuela, para conectar con otros boroughs donde viven familiares y amigos. La idea de la Segunda Avenida y la línea Q llegando hasta la 125 St siempre se ha vendido como una forma de aliviar la línea Lexington (4/5/6), que ahora mismo va llena a reventar en horas punta, y de ofrecer una alternativa más rápida y cómoda a miles que se mueven entre el Bronx, Harlem y el Downtown.

Por décadas, miles de usuarios del tren Q del Metro de Nueva York han esperado la ampliación de la ruta (Foto: MTA)

¿CÓMO ESTÁ FINANCIADO EL PROYECTO Y QUÉ SE CONGELÓ?

El proyecto de la Fase 2 tiene un presupuesto que se sitúa aproximadamente entre 6,9 y 7,7 mil millones de dólares. Una parte importante de ese dinero viene del gobierno federal; el resto sale del plan de capital de la MTA y de aportes del estado de Nueva York, incluyendo ingresos vinculados al programa de peajes por congestión en Manhattan.

Lo que generó el conflicto fue esto:

El Departamento de Transporte federal (DOT) retuvo unos 58–60 millones de dólares en reembolsos ya comprometidos.

Esos fondos formaban parte de un acuerdo de financiación total firmado en 2023.

La MTA presentó una demanda por incumplimiento de contrato ante la Corte de Reclamaciones Federales para obligar a liberar ese dinero.

Para verlo más claro, lo organizo en un cuadro:

Punto clave Situación actual Proyecto Fase 2 de la Segunda Avenida (extensión de la Q hasta 125 St en East Harlem) Presupuesto total estimado Aproximadamente 6,9–7,7 mil millones de dólares Aporte federal Cerca de la mitad del costo total Fondos federales congelados 58–60 millones de dólares en reembolsos comprometidos Acuerdo de financiación Firmado en 2023 entre la MTA y el gobierno federal Respuesta de la MTA Demanda por incumplimiento de contrato en la Corte de Reclamaciones Federales

Este tipo de pelea por financiamiento suena lejana, pero en una ciudad como Nueva York —donde millones de personas dependen del subway a diario— cualquier cambio en la entrada o salida de fondos termina afectando el ritmo de las obras y, tarde o temprano, nuestra experiencia como usuarios.

¿SE DETIENE LA OBRA O SIGUE EN MARCHA?

A pesar del conflicto con el gobierno federal, la MTA ha repetido que el proyecto de la Segunda Avenida sigue adelante. No se trata solo de planos en un escritorio: ya hay trabajos de preparación en marcha, desvíos de servicios, contratos iniciales y organización para el uso de tuneladoras.

Ahora mismo, el escenario es más o menos así:

La construcción está en curso, al menos en la fase de preparación y contratos tempranos.

La fecha objetivo de apertura hacia East Harlem se mantiene alrededor de 2032, al menos “sobre el papel”.

La MTA asegura que quiere mantener el proyecto vivo usando recursos propios y del estado de Nueva York si hace falta, para no destruir el calendario.

El gran “pero” es que, sin los reembolsos federales, la MTA advierte que podría tener que mover dinero desde “otras prioridades esenciales de transporte”. Es decir, para sostener la Fase 2 de la Segunda Avenida sin ese apoyo federal, la agencia estaría obligada a revisar su lista de proyectos y decidir qué se retrasa, qué se ajusta y qué se queda esperando.

¿CÓMO TE AFECTA HOY SI YA USAS EL METRO EN NUEVA YORK?

Si tú ya usas el Metro de Nueva York todos los días —ya sea para ir desde el Bronx a Manhattan, desde Queens a Brooklyn, o desde un barrio latino de Upper Manhattan hasta tu trabajo— es normal preguntarse: “¿Esto va a cambiar algo en mi viaje de mañana?”.

La respuesta, por ahora, es bastante directa:

No hay cambios inmediatos en el servicio actual de las líneas 4, 5, 6, Q ni del resto de la red.

No se han anunciado recortes de frecuencias ni modificaciones de horarios vinculados a esta demanda.

El conflicto se centra en la financiación de la expansión, no en la operación diaria del sistema.

O sea, el congelamiento de los fondos federales para la Segunda Avenida no se está traduciendo hoy en menos trenes o en nuevas interrupciones específicas en tu ruta diaria. El efecto, al menos por ahora, se da más bien “por detrás”: en el presupuesto, en el ritmo de las obras y en las decisiones internas de la MTA sobre qué proyectos avanzan antes y cuáles se quedan en espera.

El impacto silencioso: otras obras que podrían frenarse

Aquí es donde el tema empieza a tocar más de cerca a los usuarios que quizás ni siquiera pensaban en la Segunda Avenida, pero sí cuentan con que el sistema mejore con el tiempo. Si el litigio se alarga y los reembolsos federales no llegan, la MTA tiene dos caminos poco agradables: ralentizar el avance de la Fase 2 o seguir empujándola con recursos propios y, a la vez, desviar dinero desde otros proyectos importantes.

Entre las áreas que podrían verse afectadas están:

Proyectos de modernización de señalización, como la instalación de sistemas más avanzados en líneas donde se busca reducir retrasos y aumentar la frecuencia.

Obras de accesibilidad en estaciones que todavía no tienen elevadores ni rampas, algo clave para personas mayores, usuarios con discapacidad y familias con cochecitos de bebé.

Programas de rehabilitación y renovación de estaciones antiguas que ya muestran desgaste, filtraciones o falta de mantenimiento visible.

En la práctica, eso se puede traducir en estaciones que tardan más en renovarse, trabajos de accesibilidad que se aplazan o mejoras en la tecnología de señalización que llegan más tarde de lo prometido. No son titulares tan llamativos como “nueva línea de metro”, pero sí influyen directamente en la calidad de los viajes de millones de personas, incluidas comunidades hispanas que usan el subway para todo: ir al trabajo, a la iglesia, a la escuela de los hijos o a visitar familia en otro borough.

Nuevos proyectos de la MTa podrían verse perjudicados a la larga (Foto: MTA)

¿Y LA FECHA DE APERTURA HACIA EAST HARLEM?

La MTA mantiene, hasta ahora, el objetivo de que la extensión de la línea Q hacia East Harlem abra alrededor de 2032. Sin embargo, ya reconocen que el congelamiento de fondos federales puede encarecer el proyecto y generar retrasos si el problema no se resuelve pronto.

Los escenarios que se ven en este momento son:

Si la MTA consigue una medida cautelar o un fallo relativamente rápido a su favor, el Departamento de Transporte federal estaría obligado a liberar los 58–60 millones de dólares congelados, y el calendario se movería poco, con ajustes manejables.

Si el pleito se extiende o los tribunales respaldan el congelamiento, la presión financiera sobre la agencia aumentará, lo que puede llevar a ralentizar contratos, espaciar fases de obra o reprogramar parte del cronograma.

Algo importante aquí: no hay señales de una cancelación total de la Fase 2. Lo que está en riesgo es la velocidad con la que avanza y la forma en que, para sostenerla, la MTA reparte su presupuesto entre este gran proyecto y otras necesidades del sistema de transporte de la ciudad de Nueva York.

¿QUÉ SIGNIFICA TODO ESTO PARA LOS VECINOS DE EAST HARLEM?

Si piensas en East Harlem, piensas en una comunidad con una presencia latina fuerte, con familias que llevan décadas en “El Barrio” y nuevas generaciones que van y vienen entre escuelas, trabajos y actividades en distintos puntos de Manhattan y otros boroughs. Para esa comunidad, la llegada de la línea Q hasta la 125 St no es solo una obra de infraestructura: es una promesa de movilidad más justa.

IMPACTO PARA EL RESTO DEL METRO DE NUEVA YORK

Aunque todo el foco mediático esté en la Segunda Avenida y la línea Q, el resto del sistema de Metro de Nueva York también está en juego. La red completa arrastra necesidades viejas: infraestructuras que requieren renovación, estaciones que piden inversión, proyectos de accesibilidad que llevan años en la lista de pendientes y planes de expansión en distintos boroughs donde viven muchas comunidades hispanas.

El riesgo general se puede resumir así:

Si la MTA decide sostener la Fase 2 durante muchos meses sin los reembolsos federales, usando principalmente recursos propios, tendrá que aplazar o recortar inversiones en otros proyectos de capital.

Eso puede significar que mejoras clave —como nuevas señalizaciones, estaciones más accesibles, andenes renovados o ampliaciones en otras partes de la red— tarden más en llegar.

Para quienes viven en barrios hispanos de Queens, Brooklyn, El Bronx o Staten Island, esto puede sentirse como algo muy concreto: obras aplazadas en estaciones donde ya se esperaba un cambio, proyectos de accesibilidad que siguen pendientes o modernizaciones que no avanzan al ritmo prometido.

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