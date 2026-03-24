Medicare es un programa federal de seguro de salud de Estados Unidos para personas de 65 años o más y para algunas personas menores de esa edad con ciertas discapacidades o enfermedades específicas. Cubre parte de los costos de atención médica, como hospitalizaciones, visitas al médico, servicios preventivos y medicamentos recetados, según el tipo de cobertura que elija cada persona. Para muchos es fundamental porque les ayuda a pagar gastos de salud que, de otro modo, tendrían que asumir completamente de su propio bolsillo. Por ese motivo, es solicitado por numerosos ciudadanos, aunque existen casos en los que se les niega el acceso. Si eres uno de ellos, a continuación te explicamos cómo apelar una denegación y dónde obtener ayuda.

¿POR QUÉ PUEDEN NEGAR MEDICARE A UNA PERSONA?

Hay varias razones por las que pueden negarle Medicare a una persona en EE.UU. Las más comunes están relacionadas con requisitos de elegibilidad que no se cumplen, por ejemplo: no cumplir la edad mínima (normalmente 65 años) ni encajar en los supuestos especiales por discapacidad, falla renal permanente o esclerosis lateral amiotrófica, no tener estatus migratorio que dé derecho al programa, no haber acumulado suficientes “créditos” de trabajo o no cumplir las condiciones para la Parte A sin prima.

Asimismo, a causa de errores administrativos o de documentación en la solicitud (datos incompletos, información que no coincide con Seguro Social, fechas mal registradas, etc.).

Si el lenguaje legal de Medicare te confunde, en esta guía te explicamos paso a paso cómo entender la carta de negación, actuar a tiempo y no perder tus derechos (Foto: Medicare)

LO QUE DEBES HACER ANTES DE APELAR

Debes presentar una apelación si no estás de acuerdo con una decisión de cobertura o pago de Medicare Original, Medicare Advantage u otro plan de salud de Medicare, o su plan de medicamentos de Medicare.

Antes de iniciar una apelación, puedes pedirle a tu proveedor toda la información que podría ser útil en tu apelación. Si estás en un plan Medicare Advantage, otro plan de salud o un plan de medicamentos, consulta los materiales de tu plan o comunícate con tu plan para obtener detalles sobre tus derechos de apelación. El plan debe decirte por escrito cómo apelar. Generalmente puedes encontrar la información de contacto de tu plan en tu tarjeta de membresía a este, se lee en el sitio web del programa.

¿EN QUÉ CASOS ESPECÍFICOS PUEDES PRESENTAR UNA APELACIÓN?

Puedes presentar una apelación si Medicare o tu plan se niegan a:

Cubrir un servicio, suministro, equipo médico o medicamento que consideras que Medicare debería pagar.

Pagar por un servicio de atención médica, suministro, artículo o medicamento que ya recibiste.

Una solicitud para cambiar la cantidad que debes pagar por un servicio, suministro, artículo o medicamento.

También puedes presentar tu apelación si:

Medicare o tu plan deja de proveerte o pagar la totalidad o parte de un servicio de cuidado de salud, suministro, artículo o medicamento que crees que necesitas.

Si el programa de administración de medicamentos de tu plan te clasifica como “en riesgo” porque cumples con los criterios del Sistema de Monitoreo de Sobreutilización. Esto significa que tu plan limita su acceso a la cobertura de medicamentos como opioides y benzodiacepinas.

Desde servicios que no te quieren cubrir hasta medicamentos que dejaron de pagar: te contamos cuándo puedes presentar una apelación y cómo respaldarla con tu médico (Foto: AFP)

¿CÓMO APELAR UNA DENEGACIÓN DE MEDICARE?

A continuación, los pasos para presentar una apelación, de acuerdo a USA Today.

1. Entender la negación

Lee atentamente tu Aviso de Resumen de Medicare (MSN) o la explicación de Medicare Advantage (MA) para que sepas el motivo por el que te denegaron la reclamación inicial.

2. Actúa con rapidez

Generalmente tendrás 120 días para presentar una apelación si tienes Medicare Original. Si tu plan es Medicare Advantage, consúltalo con tu aseguradora, pues hay plazos más cortos.

3. Involucra a tu médico

Pídele a tu médico una carta para explicar por qué son necesarios el tratamiento, la medicación o los servicios específicos que te recomendó.

4. Presenta tu primera apelación

Si no estás de acuerdo con la decisión, presenta una Solicitud de Redeterminación (formulario CMS-20027).

5. No aceptes un “no” por respuesta

Si te dicen que no procede la apelación, pero crees tener la razón, presente una Solicitud de Reconsideración de Medicare (formulario CMS-20033).

6. Solicita una audiencia

Si la reconsideración de Medicare no resuelve el problema a su favor, puede pedir una audiencia ante un juez administrativo. Para hacerlo, debe llenar y presentar el formulario de “Solicitud de audiencia o revisión de desestimación ante un juez administrativo” (OMHA-100).

¿PUEDE ALGUIEN AYUDARME A SOLICITAR UNA APELACIÓN?

El sitio web de Medicare da a conocer cómo solicitar ayuda en una apelación:

Programa Estatal de Asistencia con el Seguro Médico (SHIP): visitar shiphelp.org para obtener el número de teléfono de tu SHIP local y obtener asesoramiento personalizado gratuito sobre seguros médicos. Los programas estatales de asistencia con el seguro médico (SHIP, por sus siglas en inglés) son programas estatales que reciben dinero del gobierno federal para ofrecer asesoría local gratis sobre seguros médicos a personas que tienen Medicare.

visitar shiphelp.org para obtener el número de teléfono de tu SHIP local y obtener asesoramiento personalizado gratuito sobre seguros médicos. Los programas estatales de asistencia con el seguro médico (SHIP, por sus siglas en inglés) son programas estatales que reciben dinero del gobierno federal para ofrecer asesoría local gratis sobre seguros médicos a personas que tienen Medicare. Representante: si tienes un familiar o amigo de confianza que te ayude con una queja, puedes designarlo como representante.

Adicionalmente, USA Today brinda algunos números telefónicos adicionales:

Centro de Derechos de Medicare: (800) 333-4114 es una línea de ayuda nacional gratuita.

(800) 333-4114 es una línea de ayuda nacional gratuita. SHIP: (877) 839-2675 es gratuito en tu estado.

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