Si quieres comprar entradas para el Mundial 2026 sin riesgos, hay una regla básica: todo empieza y termina en la web oficial de la FIFA. Las entradas y paquetes de hospitalidad se gestionan exclusivamente a través de FIFA.com/tickets y de los socios autorizados que la propia FIFA señala en su sitio.

Para poder participar en cualquier fase de venta, necesitas crear tu FIFA ID, que es el perfil único con el que FIFA te reconoce como aficionado. Sin este registro, no podrás solicitar boletos, participar en sorteos ni acceder a la venta de última hora.

Paso 1: crear tu FIFA ID y registrar tu interés

La creación del FIFA ID es gratuita y se realiza en pocos minutos.

Pasos básicos según las instrucciones oficiales y las guías bancarias que replican el proceso:

Entra a la web oficial de la FIFA y ve a la sección de Entradas o Tickets del Mundial 2026. Haz clic en Iniciar sesión / Registrarse y crea tu cuenta con nombre, correo, país, fecha de nacimiento e idioma preferido. Verifica tu correo electrónico mediante el enlace de confirmación que te enviará FIFA. Completa tu perfil de aficionado, indicando tu selección favorita y aceptando recibir comunicaciones sobre fases de venta.

Luego, es muy recomendable usar el formulario de “Registra tu interés para los tickets de la Copa Mundial de la FIFA 26™”. Ahí indicas qué tipo de entradas y sedes te interesan, y FIFA te enviará correos cuando arranque cada fase clave.

La FIFA ha estructurado la venta en varias fases que se extienden desde septiembre de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, día de la final. (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini) / Jairo Rúa

Paso 2: entender las fases de venta y elegir tu momento

La venta de entradas para el Mundial 2026 no es una sola fecha, sino un calendario con varias fases: preventas, sorteos, ventas generales y venta de última hora.

Según lo que ha comunicado FIFA y lo que explican medios como ESPN, el esquema general es:

Fases por sorteo (ballot) : te inscribes en un periodo específico, eliges partidos y categorías, y luego un sorteo decide quién puede comprar.

: te inscribes en un periodo específico, eliges partidos y categorías, y luego un sorteo decide quién puede comprar. Fases de venta por orden de llegada : en determinadas fechas y horarios, entras a la plataforma y compras directamente, hasta que se agoten los cupos.

: en determinadas fechas y horarios, entras a la plataforma y compras directamente, hasta que se agoten los cupos. Preventas con patrocinadores : algunas fases iniciales han dado prioridad a clientes de entidades financieras asociadas a FIFA (por ejemplo, titulares de tarjetas Visa en una primera ventana).

: algunas fases iniciales han dado prioridad a clientes de entidades financieras asociadas a FIFA (por ejemplo, titulares de tarjetas Visa en una primera ventana). Venta de última hora: cerca del torneo, FIFA habilita una etapa final con entradas liberadas por devoluciones, ajustes de aforo o plazas no usadas.

Tu estrategia cambia según tu perfil: si eres flexible con el partido, el sorteo te da opciones; si tienes un partido “soñado”, la venta directa y la última hora pueden ser claves.

Paso 3: elegir partido, sede y tipo de entrada

Cuando hay una fase activa, el siguiente paso es seleccionar qué quieres comprar exactamente.

Entra a FIFA.com/tickets con tu FIFA ID ya iniciado. Consulta el calendario oficial tras el sorteo final para ver fechas, sedes y grupos. Elige el partido (por ejemplo, “México vs Sudáfrica” o “Final Mundial 2026”), la ciudad sede y el número de boletos. Selecciona la categoría de asiento: Categorías 1, 2, 3 y 4, según la zona del estadio. “Grada básica” en algunos partidos, con precios más bajos desde 60 USD. Paquetes de hospitalidad, que incluyen servicios premium a través de On Location, designado distribuidor oficial.

Paso 4: requisitos, límites de compra y pago

Aquí es donde más errores se cometen, así que conviene llegar preparado.

De acuerdo con FIFA y las guías oficiales:

Debes tener al menos 18 años para comprar boletos.

para comprar boletos. Todos los niños, incluso bebés, necesitan su propio boleto para entrar al estadio.

Hay un límite de entradas por partido y por usuario (habitualmente hasta 6 boletos por encuentro, con un máximo global por torneo).

Visa es el socio oficial de servicios de pago de FIFA, aunque también se aceptan otros medios según el país y la fase de venta.

Antes de la fase que te interesa, revisa con tu banco que tu tarjeta funciona para pagos internacionales y que no bloqueará una transacción elevada en línea. Tener todo listo reducirá la probabilidad de que tu compra falle por un simple rechazo bancario.

La venta de entradas para el Mundial 2026 será organizada en varias fases oficiales anunciadas por FIFA. | Crédito: Imagen generada por IA / Perplexity

Paso 5: confirmar tu compra y gestionar tus boletos

Si estás en una fase de venta directa, tras introducir los datos de pago y aceptar términos, la plataforma te mostrará la confirmación de compra. En fases por sorteo, en cambio, primero haces una solicitud, y solo si resultas seleccionado recibirás un correo para completar el pago en un plazo determinado.

Una vez confirmado, tus entradas se asocian a tu FIFA ID y, según lo anunciado, se gestionan principalmente en formato digital, con códigos QR o similares, accesibles mediante tu cuenta o app oficial. FIFA también contempla una plataforma oficial de reventa/intercambio, donde podrás poner en venta tus boletos si no puedes asistir, evitando recurrir a terceros no autorizados.

Paso 6: evitar fraudes y reventas peligrosas

FIFA es muy clara: FIFA.com/tickets es el único canal oficial de venta de entradas para el Mundial 2026. Cualquier compra en sitios no autorizados, redes sociales o revendedores informales puede terminar en boletos inválidos o duplicados que el sistema de acceso del estadio detecta.

Las recomendaciones que repiten FIFA, bancos y medios son:

No compres entradas en taquillas el día del partido: no habrá venta oficial física en los estadios.

Si usas reventa, hazlo solo a través de la plataforma oficial de intercambio cuando esté activa.

cuando esté activa. Desconfía de precios “demasiado buenos” para partidos de alta demanda y de vendedores que no ofrecen comprobantes verificables.

Paso 7: checklist final para que tu compra sea más sencilla

Siempre es bueno tener un checklist antes de cualquier fase de venta:

Tener tu FIFA ID creado y verificado , con perfil de aficionado completo.

, con perfil de aficionado completo. Estar registrado en la página de “registra tu interés” para recibir correos con fechas y enlaces.

para recibir correos con fechas y enlaces. Conocer de antemano tu presupuesto por partido y el tipo de categoría que buscas.

Revisar el calendario oficial después del sorteo final para elegir partidos y ciudades.

Verificar que tu tarjeta admite pagos internacionales y que tu banco no bloqueará la operación.

Entrar a FIFA.com/tickets puntualmente cuando se abra la fase que te interesa y completar el proceso sin prisas, pero sin dejar pasar demasiado tiempo en cada pantalla.