Durante años, hablar del Metro de Nueva York era mencionar inevitablemente de la MetroCard, esa tarjeta magnética amarilla que veías por todas partes: en los bolsillos de quienes salen de trabajar en restaurantes de Corona, en los monederos de las señoras que van al médico en Washington Heights o en las mochilas de los que estudian en el Bronx. Esa tarjeta acompañó a millones de personas en sus trayectos diarios por Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island, conectando barrios como Sunset Park, Jackson Heights, Inwood, Bushwick o Mott Haven con el resto de la ciudad.

Pero como suele pasar en una ciudad que siempre va un paso adelante, ese sistema quedó atrás y ya tiene fecha de despedida definitiva. La MTA (Autoridad Metropolitana de Transporte) confirmó que en 2026 la MetroCard dejará de funcionar y que el sistema OMNY será el único medio de pago en el transporte público. Para muchos latinos —sobre todo quienes mandan remesas, pagan todo en efectivo o no están tan familiarizados con las apps bancarias— este cambio puede generar dudas y algo de desconfianza. Por eso vale la pena explicar con calma, paso a paso y sin enredos, qué es OMNY, cómo conseguir la tarjeta física y de qué manera se recarga para moverse tranquilo por Nueva York, ya sea que vivas en Queens, trabajes en Midtown o cruces a diario desde el Bronx a Manhattan.

La MetroCard dejará de usarse en las más de 470 estaciones del metro de Nueva York (Foto: MTA)

¿QUÉ ES OMNY PARA TI QUE VIVES EN NY?

OMNY es el sistema de pago sin contacto del transporte público de Nueva York, pensado para reemplazar por completo a la MetroCard. Funciona en el metro, los buses MTA y otros servicios operados por la ciudad, así que te sirve lo mismo para ir del trabajo en el Downtown Brooklyn a casa en Ridgewood, que para ir un domingo a pasear por Central Park o visitar familia en Yonkers usando conexiones de subway y bus.

Se puede pagar de varias formas (tarjeta bancaria, teléfono, reloj inteligente), pero aquí nos centramos en la tarjeta física de OMNY, que sigue siendo clave para muchas personas de la comunidad hispana que prefieren el efectivo o no quieren complicarse con el celular. Con OMNY puedes pagar en:

Metro de Nueva York (todas las líneas del subway, de la 1 en el Upper West Side a la 7 en Queens)

Buses MTA dentro de los cinco condados

Staten Island Railway

Tranvía de Roosevelt Island

AirTrain JFK (estaciones Howard Beach y Jamaica), muy útil si llegas desde tu país o recibes familiares en el aeropuerto

OMNY será el sistema de pago oficial en el metro y buses Nueva York (Foto: MTA)

¿DÓNDE COMPRAR LA TARJETA OMNY?

Hoy existen dos formas principales de conseguir la tarjeta física, y ambas son bastante sencillas incluso si no hablas mucho inglés.

1. En estaciones del metro

Prácticamente todas las estaciones del subway en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island ya cuentan con máquinas OMNY, ubicadas junto a las antiguas máquinas de MetroCard. Las vas a reconocer rápido: son grises o moradas y tienen el letrero “OMNY Card”; las ves en estaciones muy transitadas como 74 St–Broadway (Jackson Heights), 125 St (Harlem), Atlantic Av–Barclays Center (Brooklyn) o Fordham Rd (Bronx).

Paso a paso en la máquina (para que no te enredes):

Toca la opción “Buy OMNY card”. Elige cuánto dinero cargar (10, 20, 40 dólares, según lo que uses la semana). Paga con efectivo, tarjeta bancaria o wallet digital (Apple Pay, Google Pay, etc.). Retira la tarjeta y guarda el recibo “por si acaso”.

La tarjeta cuesta alrededor de US$5 solo por el plástico, como cuando pagabas por una MetroCard nueva. El saldo se carga aparte y cada viaje en metro o bus cuesta US$3, así que puedes calcular fácil: con 20 dólares te alcanza para varios días si solo vas y vienes del trabajo.

2. En tiendas de barrio y cadenas conocidas

Si eres de los que siempre resuelve “en la esquina”, también puedes comprar o recargar la tarjeta OMNY en muchas tiendas de barrio y cadenas donde la gente latina ya está acostumbrada a pagar cuentas o enviar dinero.

Entre las más comunes están:

CVS

Walgreens

7-Eleven

Payomatic

CFSC Checks Cashed

Bodegas y farmacias independientes en barrios como Jackson Heights, Corona, East Harlem, Washington Heights, Sunset Park o el South Bronx

Un consejo práctico de la calle: algunas tiendas solo recargan y no venden la tarjeta. Conviene preguntar de una: “¿Aquí venden la tarjeta OMNY o solo la recargan?”. Si quieres ir a la fija, puedes usar el localizador de tiendas en la web oficial de OMNY antes de salir de casa o mientras vas en el bus.

REGISTRAR LA TARJETA OMNY: ¿POR QUÉ CONVIENE?

Registrar la tarjeta en línea no es obligatorio, pero sí muy recomendable, sobre todo si usas el subway y el bus casi todos los días para ir del trabajo a la casa, llevar a los niños a la escuela o moverte entre barrios. Desde el sitio oficial omny.info se puede crear una cuenta gratuita y asociar el número de la tarjeta física, sin necesidad de cambiar tu forma de uso diaria.

Qué te permite la cuenta OMNY:

Ver el saldo disponible sin tener que adivinar si “todavía alcanza para el ride”.

Consultar el historial de viajes y ver cuánto estás gastando al mes en transporte.

Recargar la tarjeta por internet usando una tarjeta de débito o crédito.

Activar recarga automática para que nunca te quedes sin saldo justo cuando vas tarde al trabajo o a una cita en el médico.

Para muchas personas latinas que ya pagan el teléfono o la luz en línea, este sistema se vuelve muy cómodo: haces todo desde el celular, aunque sigas usando la tarjeta física en el torniquete.

¿CÓMO USAR LA TARJETA OMNY AL VIAJAR?

El uso es más simple que con la MetroCard: no se desliza, no se inserta, no hay que acertar el ángulo perfecto en el torniquete.

Solo hay que:

Acercar la tarjeta al lector que dice “OMNY”, ese círculo donde antes tachabas la MetroCard.

Esperar la marca de verificación verde.

Ver el mensaje “Go” en la pantalla y pasar.

La misma tarjeta funciona en todos los servicios compatibles de la MTA, incluido el AirTrain JFK. Eso es muy práctico si vienes cargado con maletas desde el aeropuerto hacia Jamaica o Howard Beach y luego haces conexión con la línea E, A u otras para llegar a tu barrio, ya sea que vayas hasta Queens, Brooklyn, Manhattan o el Bronx.

¿CÓMO RECARGAR LA TARJETA OMNY?

Existen tres maneras principales de recargar saldo, todas bastante parecidas a lo que ya hacías con la MetroCard, así que no es un cambio tan dramático como parece.

1. En máquinas del metro

Elegir en la pantalla “Add value / Recargar tarjeta OMNY”.

Acercar la tarjeta al lector cuando te lo indique.

Seleccionar el monto que quieres agregar.

Pagar con efectivo, tarjeta o contactless (tarjeta bancaria o celular).

2. En tiendas autorizadas

Entregar la tarjeta al cajero en la bodega, farmacia o tienda de cadena.

Indicar el monto a recargar (por ejemplo, “20 dólares”).

Pagar en efectivo o con tarjeta.

El saldo se carga al instante, así que puedes salir caminando directo al subway.

3. En línea

Ingresar a tu cuenta OMNY desde el celular o la computadora.

Añadir saldo manualmente cuando lo necesites o activar recarga automática.

El saldo queda disponible sin salir de casa, algo perfecto para quienes tienen varios trabajos, poco tiempo y no quieren perder minutos en filas.

El metro de Nueva York es uno de los servicios de transporte más usados del estado (Foto: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!