Tu hijo podría tener una cuenta Trump a su nombre aunque nunca hayas llenado una solicitud ni lo hayas inscrito al presentar tu declaración de impuestos. El Departamento del Tesoro anunció el 1 de octubre que completó la incorporación automática de más de 60 millones de menores elegibles a este programa de inversión. Para los padres, el siguiente paso consiste en reclamar el acceso y revisar las contribuciones registradas, entre ellas los US$250 financiados por Michael y Susan Dell. Sin embargo, ese dinero no corresponde a todos los beneficiarios: su asignación depende de criterios como la fecha de nacimiento y el código postal del domicilio.

Según Invest America, los depósitos de esa iniciativa finalizaron el viernes 9 de octubre de 2026. La aportación destinó US$6.250 millones a 25 millones de niños nacidos entre 2016 y 2024. Consultar el ZIP code permite conocer si la zona quedó incluida en la selección, pero la recepción debe confirmarse dentro de la plataforma.

¿CÓMO COMPROBAR SI TU HIJO RECIBIÓ LOS US$250?

La consulta de elegibilidad y la revisión de movimientos cumplen funciones diferentes. Mientras la primera indica si el domicilio está entre los seleccionados, la segunda permite verificar que la contribución figure a nombre del beneficiario.

Puedes comenzar con estas dos comprobaciones:

Consultar el código postal: utiliza la herramienta de Invest America para conocer si tu ZIP code está incluido en la selección.

Revisar los aportes registrados: ingresa al perfil del menor y busca la contribución de US$250 financiada por Michael y Susan Dell.

Que una zona aparezca entre las elegibles no garantiza que todos sus residentes reciban el dinero. También influyen la edad y las condiciones aplicables a cada inscripción. Por eso, conviene distinguir entre tener una Trump Account y cumplir los requisitos de esta ayuda privada.

En el portal de Invest America se puede encontrar la información sobre las cuentas Trump (Foto: Invest America)

¿QUÉ NIÑOS FUERON INCLUIDOS EN EL DEPÓSITO DE US$250?

La iniciativa se dirigió a menores nacidos entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2024. Invest America explicó que la distribución comenzó en los códigos postales con menores ingresos familiares medianos y se amplió hasta alcanzar los 25 millones de beneficiarios previstos.

Criterio Qué debes comprobar Fecha de nacimiento El menor debía haber nacido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2024. Código postal Su domicilio debía estar en un ZIP code incluido en la selección. Ingresos de la zona El umbral final fue un ingreso familiar mediano de US$117.300 o menos por código postal. Bases militares La iniciativa también contempló a los niños elegibles que vivían en estas instalaciones. Alcance del aporte La selección se amplió hasta llegar a 25 millones de beneficiarios.

El límite de US$117.300 no equivale necesariamente a lo que gana tu familia. Corresponde a una medida estadística de la zona, calculada con datos del Censo. La organización advierte que los indicadores de “ingreso familiar” e “ingreso del hogar” no son intercambiables, aunque ambos puedan aparecer al buscar información del domicilio.

Existe una excepción para quienes adelantaron el trámite: si reclamaste la cuenta o presentaste el Formulario 4547 antes del 1 de octubre, Invest America señala que tu hijo conserva la elegibilidad conforme a las reglas vigentes en ese momento. Por ese motivo, no sería necesario realizar una gestión adicional.

También se reservaron fondos para niños en hogares de acogida, conocidos en Estados Unidos como foster care. Esas contribuciones se esperan para 2027, aunque los detalles todavía están por definirse.

¿CÓMO RECLAMAR LA CUENTA TRUMP SI TU HIJO FUE INSCRITO AUTOMÁTICAMENTE?

La inscripción automática no sustituye el procedimiento que deben completar los padres o tutores para administrar los fondos. El Tesoro indica que un adulto autorizado necesita reclamar el acceso antes de gestionar el instrumento y facilitar aportaciones de familiares, amigos o empleadores.

El proceso anunciado por la agencia se realiza mediante la aplicación oficial Trump Accounts, disponible para iOS y Android:

Descarga la aplicación oficial. Verifica tu identidad. Acredita tu relación con el menor. Revisa los datos de tu hijo. Acepta los términos para completar la reclamación.

Para localizarla, puedes comenzar en el portal oficial del programa, que dirige a las tiendas de aplicaciones correspondientes. Así evitarás depender de resultados publicitarios o servicios de terceros al buscar dónde realizar la gestión.

Cuando ingreses, revisa las contribuciones registradas y no únicamente el saldo total. La plataforma permite consultar balances, aportes y rendimiento de las inversiones; ese historial es el que debes comprobar para identificar los US$250 de los Dell.

¿QUÉ PASA SI NO APARECE EL APORTE DE US$250?

La ausencia de esa contribución no implica que tu hijo carezca de una cuenta ni que esté excluido de otras fuentes de financiación. Los menores cuyo código postal no fue seleccionado todavía pueden participar en el programa y recibir recursos conforme a las reglas aplicables.

Antes de sacar conclusiones, comprueba lo siguiente:

Que la fecha de nacimiento esté dentro del período establecido.

Que el ZIP code haya sido incluido en la selección.

Que estés consultando el perfil correspondiente al beneficiario.

Que hayas revisado la excepción para quienes reclamaron el acceso o presentaron el Formulario 4547 antes del 1 de octubre.

El 9 de octubre corresponde a la finalización de los depósitos informada por Invest America, no a una fecha límite para reclamar el acceso. Este último trámite permite que los padres o representantes autorizados asuman la administración.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE LOS US$250 DE LOS DELL Y LOS US$1.000 DEL GOBIERNO?

Ambas contribuciones tienen fuentes y requisitos distintos. Los US$250 proceden de una iniciativa filantrópica impulsada por Michael y Susan Dell, mientras que los US$1.000 corresponden a un programa piloto federal financiado por el Departamento del Tesoro.

Aporte Quién lo financia A quién está dirigido US$250 Michael y Susan Dell Niños nacidos entre 2016 y 2024 incluidos conforme a los criterios de la iniciativa. US$1.000 Departamento del Tesoro Ciudadanos estadounidenses nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, con un Seguro Social válido y que cumplan los demás requisitos. Otras contribuciones Familiares, amigos, empleadores y entidades públicas o filantrópicas Dependen de las normas del programa y de las condiciones establecidas por cada iniciativa.

El Tesoro advierte que los niños elegibles deben tener su cuenta reclamada para recibir la contribución federal de US$1.000. La apertura automática, por sí sola, no completa todos los pasos necesarios para obtener ese dinero.

¿QUIÉNES PUEDEN TENER UNA CUENTA TRUMP?

El Tesoro informó que la inscripción automática alcanzó a menores elegibles de 18 años con un número de Seguro Social válido. Las instrucciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS) precisan que, para solicitar la apertura, el beneficiario debe ser menor de edad al finalizar el año de la elección y contar con un SSN válido para trabajar.

Este detalle resulta importante para las familias que revisan documentos migratorios. Si la tarjeta incluye la leyenda “Valid for Work Only with DHS Authorization”, el IRS considera válido ese número únicamente mientras siga vigente la autorización correspondiente del Departamento de Seguridad Nacional.

Esa condición no debe confundirse con la ciudadanía estadounidense exigida para recibir los US$1.000 federales. Cumplir los requisitos de apertura no concede automáticamente el derecho a todas las contribuciones disponibles.

Las Trump Accounts fueron creadas de forma automáticas para todos los niños elegibles (Foto: AFP)

¿SE PUEDEN RETIRAR LOS US$250 PARA LOS GASTOS DE LA FAMILIA?

No se trata de un cheque de ayuda ni de dinero disponible para pagar la renta, comprar útiles escolares o cubrir gastos de la semana. Es una aportación a un instrumento de inversión sujeto a restricciones. Durante el período de crecimiento, los retiros están generalmente prohibidos, salvo excepciones específicas.

Tampoco significa que el beneficiario podrá disponer de todo el saldo sin consecuencias fiscales al cumplir 18 años. Desde el 1 de enero de ese año, se aplican generalmente las reglas de las cuentas IRA tradicionales: una distribución puede generar impuestos y un cargo adicional del 10% por retiro anticipado, a menos que corresponda una excepción.

Además, el valor de las inversiones puede subir o bajar. Por eso, los US$250 deben entenderse como una contribución inicial al patrimonio del menor, no como una cantidad garantizada que permanecerá sin cambios hasta la edad adulta.