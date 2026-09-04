La forma de identificarse en California está cambiando, especialmente para quienes ya usan el teléfono para pagar en el supermercado, revisar una cita médica, abordar un vuelo o realizar trámites sin perder horas en una oficina. El Departamento de Vehículos Motorizados de California, conocido como DMV, permite a los residentes elegibles añadir una versión digital de su permiso de manejo o tarjeta estatal a un dispositivo móvil mediante CA DMV Wallet, Apple Wallet, Google Wallet o Samsung Wallet. La herramienta puede servir, por ejemplo, a una persona que viaja desde LAX, SFO, San Diego u otro aeropuerto participante. Sin embargo, hay una regla clave para los conductores: esta credencial electrónica no reemplaza el plástico tradicional y las autoridades policiales aún no la aceptan como sustituto general durante una parada de tránsito.

La identificación digital se conoce como California mobile driver’s license, o California mDL. Es gratuita, voluntaria y forma parte del programa piloto de modernización impulsado por el estado. La iniciativa comenzó en agosto de 2023 y luego incorporó nuevas alternativas para usuarios de iPhone, Android y equipos Samsung. Más de 3.5 millones de californianos habían solicitado el servicio en una o varias plataformas autorizadas desde su lanzamiento, de acuerdo con datos estatales.

Las licencias de conducir en California ahora podrán ser mostradas en los teléfonos inteligentes de los ciudadanos (Foto: DMV)

¿QUÉ ES LA LICENCIA MÓVIL DE CALIFORNIA?

La California mDL es una versión electrónica y verificable de una licencia de conducir o tarjeta de identidad emitida por el estado. No equivale a guardar una foto del documento en el teléfono ni a presentar una captura de pantalla.

La credencial se genera luego de que el DMV confirma la identidad del solicitante. Su principal diferencia frente al plástico convencional es que permite compartir únicamente la información necesaria para una operación determinada.

Por ejemplo, una persona puede demostrar que tiene 21 años o más en un negocio participante sin revelar automáticamente otros datos que figuran en la tarjeta física, como la dirección de casa o la fecha completa de nacimiento. Antes de aceptar una solicitud, el usuario puede revisar qué información pide el lector y autorizar la transmisión desde su dispositivo.

Actualmente, los residentes de California pueden añadir el documento digital en estas opciones:

Plataforma Dispositivo o sistema compatible Uso principal CA DMV Wallet iPhone y teléfonos Android compatibles Verificación de identidad, edad, servicios del DMV y lugares participantes Apple Wallet iPhone y Apple Watch compatibles Controles TSA seleccionados, aplicaciones y lectores habilitados Google Wallet Teléfonos Android compatibles Controles TSA seleccionados y servicios compatibles Samsung Wallet Dispositivos Samsung compatibles Controles TSA seleccionados

La participación es voluntaria y no tiene costo para los usuarios.

LA LEY QUE AMPLIÓ EL PROGRAMA

El sistema de identificación electrónica recibió una ampliación importante en julio de 2026, cuando el gobernador Gavin Newsom firmó la SB 169.

La norma elevó el límite del plan piloto: pasó de una capacidad equivalente al 15% de los titulares de permisos administrados por el DMV a un máximo del 60%. En la práctica, esa medida abrió la puerta para que millones de personas más puedan solicitar una credencial digital en el estado.

Esto no significa que sea obligatoria ni que sustituya al documento físico. El proyecto continúa siendo opcional y mantiene un límite de participación. Si se alcanza el tope, las nuevas solicitudes podrían quedar sujetas a futuros cambios que adopte California.

El gobernador Gavin Newsom amplió un programa para acceder a la licencia de conducir digital tras firmar la ley SB 169 el 13 de julio (Foto: AP)

¿CÓMO SOLICITAR LA LICENCIA MÓVIL?

El trámite puede iniciarse desde el teléfono. En la mayoría de casos no es necesario visitar primero una oficina del DMV, siempre que la persona tenga una licencia o ID físico vigente de California y complete correctamente la validación digital.

La solicitud puede comenzar en la aplicación oficial CA DMV Wallet o directamente desde Apple Wallet, Google Wallet o Samsung Wallet, según el equipo que utilice cada residente.

Estos son los pasos generales:

Descargar o abrir una de las plataformas compatibles. Elegir la opción para incorporar una licencia de conducir o identificación estatal. Tener a la mano el documento físico vigente de California. Escanear o fotografiar ambos lados de la tarjeta. Realizar la verificación facial, selfie o prueba de presencia en tiempo real. Enviar la petición para que el DMV confirme la identidad. Esperar la aprobación y activar la credencial cuando llegue la notificación.

El DMV indica que la revisión puede tardar hasta tres días hábiles en algunos casos. La respuesta puede recibirse mediante una alerta en el dispositivo o por correo electrónico asociado con la cuenta estatal.

Para reducir el riesgo de rechazo, se recomienda colocar el plástico sobre una superficie plana y oscura, usar buena iluminación y evitar reflejos. La tarjeta debe estar en buen estado y no puede estar vencida. Durante la validación facial, conviene quitarse los lentes de sol, mantener el móvil a la altura de los ojos, elegir un fondo sencillo y evitar filtros de cámara.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITARLA?

La mayoría de personas con una licencia de conducir o tarjeta de identidad vigente de California puede acceder al programa, siempre que todavía haya cupos disponibles.

Situación ¿Puede solicitar la mDL? Licencia de conducir válida de California Sí Tarjeta de identificación estatal válida Sí Licencia suspendida o vencida No Licencia temporal de conducir No Permiso de aprendizaje No Commercial Learner’s Permit No Menores de 18 años Requieren un proceso adicional en una oficina del DMV

El DMV también establece que el usuario debe escoger entre registrar su permiso de manejo o su tarjeta de identificación. No es posible mantener ambos documentos activos en el programa al mismo tiempo.

¿CÓMO AGREGARLA A CADA BILLETERA?

En CA DMV Wallet

CA DMV Wallet es la aplicación oficial del estado y concentra la mayor cantidad de funciones dentro de la iniciativa. Además de confirmar identidad y edad en puntos habilitados, permite ingresar a MyDMV y utilizar determinados servicios digitales.

El usuario debe instalar la aplicación, seguir las indicaciones para escanear su licencia o ID físico y completar el proceso de verificación facial.

En Apple Wallet

Los usuarios de iPhone pueden seguir esta ruta:

Abrir Apple Wallet. Presionar el botón “+”. Elegir “Driver’s License or State ID”. Seleccionar California. Decidir si desea añadirla solo al iPhone o también al Apple Watch vinculado. Escanear el frente y reverso de la tarjeta. Completar la validación solicitada.

Para utilizar esta alternativa se necesita un iPhone XS o posterior, o un Apple Watch Series 4 o posterior, con una versión actualizada de iOS o watchOS.

En Google Wallet

Los usuarios de Android deben seguir estos pasos:

Abrir Google Wallet o descargarla desde Google Play. Seleccionar “Add to Wallet”. Elegir “ID Card”. Pulsar “Get Started” y seleccionar California. Completar las instrucciones de confirmación con el DMV.

No es obligatorio contar con una REAL ID para agregar la licencia de California a Google Wallet.

En Samsung Wallet

Los propietarios de dispositivos Samsung compatibles deben realizar el siguiente proceso:

Abrir Samsung Wallet. Ingresar a la pestaña “Quick Access”. Presionar el ícono “+”. Seleccionar “Digital IDs” y luego “Driver’s License/State ID”. Tomar fotografías de ambos lados del documento. Aceptar los términos y realizar el escaneo facial. Enviar la solicitud y confirmarla mediante huella digital o PIN.

Para usar esta función se requiere una licencia o ID física vigente de California, una cuenta Samsung, Android 12 o una versión superior y la aplicación instalada.

¿DÓNDE SE PUEDE USAR?

La aceptación de esta alternativa continúa siendo limitada. Tenerla instalada no garantiza que pueda presentarse en cualquier lugar: el aeropuerto, negocio, lector o plataforma debe participar en el programa y ser compatible con la billetera elegida.

Esta es la diferencia más relevante para los residentes:

Uso CA DMV Wallet Apple Wallet Google Wallet Samsung Wallet Controles TSA seleccionados Sí Sí Sí Sí Verificación presencial con lector compatible Sí Sí Sí Limitado a puntos habilitados Compras con restricción de edad en negocios participantes Sí No como función principal No como función principal No como función principal Inicio de sesión en MyDMV Sí No No No Servicios en línea del DMV Sí No Sí, en funciones compatibles No Solicitud de ayuda financiera o inscripción en community colleges participantes Sí No No No Alquiler de auto, validación de usuario o aplicaciones compatibles Puede variar Disponible en algunas plataformas Disponible en algunas plataformas Puede variar

Apple, Google y Samsung Wallet están orientadas principalmente a controles TSA seleccionados y otros usos que pueden seguir creciendo. CA DMV Wallet, en cambio, ofrece funciones adicionales para comprobar edad e identidad en puntos participantes, además de acceso a ciertos servicios electrónicos del DMV.

AEROPUERTOS DE CALIFORNIA QUE ACEPTAN LA MDL

Para muchos residentes, incluidos quienes viajan con frecuencia para visitar a familiares en México, Centroamérica, Sudamérica u otros estados del país, la utilidad más clara puede aparecer en los filtros de seguridad de aeropuertos habilitados.

El DMV incluye actualmente estos terminales de California para controles TSA compatibles:

Aeropuerto Código Ciudad Arcata-Eureka Airport ACV Arcata/Eureka Meadows Field Airport BFL Bakersfield Hollywood Burbank Airport BUR Burbank Del Norte County Airport CEC Crescent City Los Angeles International Airport LAX Los Ángeles Long Beach Airport LGB Long Beach Oakland International Airport OAK Oakland Ontario International Airport ONT Ontario Palm Springs International Airport PSP Palm Springs Redding Municipal Airport RDD Redding San Diego International Airport SAN San Diego San Luis Obispo County Regional Airport SBP San Luis Obispo San Francisco International Airport SFO San Francisco Mineta San Jose International Airport SJC San José Sacramento International Airport SMF Sacramento John Wayne Airport SNA Santa Ana

La TSA todavía puede pedir el pase de abordar, aplicar un control adicional o exigir otra verificación. Antes de dirigirse al aeropuerto, los pasajeros deben revisar los requisitos de seguridad vigentes y llevar sus documentos físicos de viaje.

LA LICENCIA DIGITAL NO REEMPLAZA LA FÍSICA

Este es el dato que debe quedar claro para cualquier persona que maneje en California: la versión electrónica puede ser práctica, pero no debe ser la única identificación que lleve consigo.

El DMV recomienda portar siempre la tarjeta física. La policía no acepta por ahora la California mDL como sustituto de la licencia convencional durante una detención de tránsito.

En resumen:

Sí puedes llevar una versión digital en el teléfono.

No debes dejar el plástico en casa, en el vehículo o en la cartera.

La policía todavía exige el documento físico.

El uso depende del aeropuerto, comercio, lector o institución.

El programa continúa en fase piloto y sus condiciones pueden cambiar.

Esto es relevante para quienes manejan a diario para ir al trabajo, dejar a sus hijos en la escuela, hacer entregas, viajar por carretera o resolver trámites. La herramienta puede facilitar algunas verificaciones, pero no elimina la obligación de portar una licencia vigente.

UNA ALTERNATIVA CON MAYOR PRIVACIDAD

La promesa principal de este sistema no se limita a la comodidad. También busca reducir la cantidad de datos personales que una persona expone durante una verificación.

La tarjeta física muestra al mismo tiempo nombre completo, fotografía, fecha de nacimiento, dirección, clase de permiso y otros datos. Con una mDL compatible, el usuario puede aprobar únicamente la información que el negocio o institución necesita comprobar, como la mayoría de edad.

El proceso está diseñado para que los datos se compartan de forma digital solo después de que la persona revise y autorice la solicitud. En CA DMV Wallet, la aplicación utiliza protecciones del dispositivo, como Face ID, huella digital o PIN, y mantiene la información cifrada.

Por seguridad, no es recomendable mostrar la pantalla de la mDL a un desconocido. Lo adecuado es completar la validación electrónica mediante código QR o lectura sin contacto y confirmar que la entidad que solicita los datos es confiable.

¿VALE LA PENA SOLICITARLA?

Para muchos conductores de California, la respuesta puede ser sí, sobre todo porque el servicio es gratis y no obliga a renunciar al documento tradicional. Puede ser conveniente para quienes viajan con frecuencia, viven cerca de terminales como LAX, SFO, San Diego u Ontario, utilizan billeteras digitales a diario o quieren tener una alternativa adicional.

Sin embargo, por ahora debe verse como un complemento. Una familia que sale temprano al aeropuerto, un estudiante de community college o una persona que necesita demostrar su edad en un comercio participante puede encontrarle utilidad. Quien espera usarla durante una parada de tránsito o para reemplazar el plástico en un trámite convencional debe seguir llevando la identificación física.

La ampliación mediante la SB 169 evidencia el interés de California por acelerar la adopción de credenciales digitales. Con CA DMV Wallet, Apple Wallet, Google Wallet y Samsung Wallet, llevar la licencia en el teléfono ya es una alternativa disponible para millones de residentes, aunque la tarjeta física continúa siendo indispensable en muchas situaciones cotidianas.