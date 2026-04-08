El Día de la Tierra en Nueva York suele llegar con algo más que mensajes sobre sostenibilidad: también trae cambios concretos en la forma de moverse por la ciudad. En una metrópoli donde el tráfico, el ruido y el ritmo acelerado forman parte del día a día, cualquier oportunidad para recorrer las calles sin autos llama la atención. Este año, además, la ciudad volverá a impulsar una de sus actividades más visibles en esta fecha: el evento “Car-Free Earth Day”, que transforma varias avenidas en espacios abiertos para peatones y ciclistas, justo en una jornada pensada para celebrar el planeta y promover alternativas de transporte más limpias. Para quienes viven en Nueva York o están de paso por la ciudad, se trata de una ocasión práctica, gratuita y bastante atractiva para moverse de otra manera.

CÓMO CONSEGUIR EL VIAJE GRATIS EN CITI BIKE

La promoción estará disponible a través de Citi Bike, con apoyo de Lyft, y permitirá usar bicicletas clásicas durante 24 horas con viajes ilimitados de hasta 30 minutos por trayecto. Para activar el beneficio, solo hay que seguir estos pasos:

Código: CARFREENYC26

Dónde usarlo: Aplicación de Citi Bike

Sección: “Day Pass”

Beneficio: Viajes ilimitados de hasta 30 minutos

Fecha: 25 de abril, durante todo el día

En la práctica, el proceso es muy simple: descargas la aplicación, ingresas el código y activas el pase del día. A partir de ahí, puedes usar la bicicleta sin pagar por cada trayecto dentro del límite establecido.

El día 25 de abril de este año, varias decenas de calles en Nueva York cerrarán para autos, pero no para peatones ni ciclistas (Foto: AFP)

¿POR QUÉ SE IMPULSA ESTA MEDIDA?

La iniciativa forma parte del esfuerzo de la ciudad por reducir el uso del automóvil y fomentar opciones de movilidad más sostenibles. Según la organización del evento, el transporte sigue siendo una de las principales fuentes de emisiones en Nueva York, por lo que este tipo de acciones busca algo más que una imagen simbólica: pretende cambiar hábitos en una ciudad donde cada pequeño ajuste puede tener un impacto importante.

Además, el evento no se limita al préstamo gratuito de bicicletas. También incluye calles cerradas al tráfico vehicular, lo que permite caminar, pedalear y participar en distintas actividades con otra sensación de espacio. Para quienes conocen Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx o Staten Island, la diferencia entre una avenida llena de autos y una vía abierta para la comunidad se nota de inmediato.

ZONAS DONDE HABRÁ CALLES SIN AUTOS

Durante el 25 de abril, varias calles de los cinco distritos estarán habilitadas para peatones y ciclistas. Estas son algunas de las principales:

Manhattan:

Broadway, entre las calles 17 y 46

Avenida St. Nicholas, entre las calles 181 y 185

Calle Dyckman, hasta Inwood Hill Park

Brooklyn:

Quinta Avenida, entre las calles 41 y 45

Queens:

Avenida Woodside, entre las calles 75 y 78

Bronx:

Calle 188 Este, desde Grand Concourse

Staten Island:

Avenida Port Richmond

Además de la circulación sin autos, en estas zonas habrá música, arte y actividades vinculadas con la sostenibilidad, lo que convierte la jornada en algo más parecido a un festival urbano que a una simple medida de transporte.

Citi Bike ofrece membresías de todo tipo, las cuales se acomodan a tu uso (Foto: AP) / Mark Lennihan

UN BUEN DÍA PARA RECORRER NUEVA YORK

Si alguna vez pensaste en descubrir Nueva York en bicicleta, esta puede ser una de las mejores fechas para hacerlo. No solo por el beneficio económico, sino porque la ciudad ofrece una red de más de 1,600 kilómetros de ciclovías, algo que hace mucho más cómodo desplazarse entre barrios sin depender del metro o del tráfico.

Y, para ser justos, hay algo especial en ver la ciudad con menos ruido y más espacio. Nueva York se siente distinta cuando el asfalto deja de estar dominado por los autos: más abierta, más cercana y, en cierta forma, más amable para quien la recorre.

UN PLAN SIMPLE QUE SÍ VALE LA PENA

A veces este tipo de iniciativas pasan desapercibidas entre tantas noticias del día, pero esta reúne varias ventajas al mismo tiempo: es gratuita, útil y está conectada con una causa que importa. Si estarás en Nueva York el 25 de abril, puede ser una buena idea descargar la app, activar el código y aprovechar la jornada para recorrer un tramo de la ciudad de una manera diferente.

Quizá no cambie tu rutina por completo, pero sí puede darte una mirada distinta de Nueva York, justo en una fecha en la que la ciudad invita a pensar en cómo se mueve y en cómo quiere seguir avanzando.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!