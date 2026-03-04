A raíz de la crisis en Irán, el precio del petróleo ha subido en los mercados internacionales y, en particular, en Estados Unidos, donde crece la preocupación por el aumento de la gasolina, que por primera vez en 2026 superó en promedio los 3 dólares por galón, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). Debido a este incremento repentino, muchos conductores están inquietos y no saben dónde encontrar la gasolina más barata. Por ese motivo, te explicamos cómo consultar su precio en tiempo real en EE.UU. y qué medidas puedes tomar para ahorrar cuando el combustible está más caro.

Con el galón por encima de los 3 dólares en promedio, algunas apps se vuelven aliadas clave para encontrar la gasolina más barata cerca de casa (Foto: Freepik)

¿DÓNDE Y CÓMO CONSULTAR EL PRECIO DE LA GASOLINA EN TIEMPO REAL EN EE.UU.?

Antes de que vayas a llenar el tanque de tu carro, lo mejor es comparar precios; de esta forma sabrás qué estaciones la ofrecen de forma más económica. Por tanto, para consultar el costo en tiempo real en EE.UU. puedes usar páginas y apps que muestran cuánto está en las estaciones cercanas a tu ubicación.

AAA Gas Price Finder

En la web de AAA puedes ingresar tu ciudad o código postal.

Mira el mapa con estaciones cercanas y sus precios actualizados a diario.

GasBuddy (app y web)

Ayuda a buscar gasolina por ciudad, ZIP o “cerca de mí”.

En el sitio GasBuddy podrás comparar precios en tiempo real y filtrar por tipo de combustible.

Otras apps de mapas y tráfico

Algunas versiones de Waze también muestran precios reportados por usuarios en estaciones cercanas.

La gasolina sube por la crisis en Irán. ¿Cómo ver el precio en tiempo real y ahorrar combustible? (Foto referencial: Freepik)

¿QUÉ HACER PARA AHORRAR COMBUSTIBLE?

Hay cuatro maneras de ahorrar combustible, en medio de esta alza de la gasolina, según El Diario.

1. Cuida tu manera de conducir: de acuerdo con el Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés), si aceleras bruscamente y frenas de forma constante puede reducir la eficiencia hasta en 30% en carretera y 40% en ciudad.

2. Revisa la presión de las llantas: el mantenimiento correcto y las llantas infladas consumirá menos gasolina. No sólo ello, mejora el rendimiento de tu coche hasta en 3% si las llantas tienen la presión correcta y su eficacia aumenta en 4% cuando tiene un mantenimiento periódico.

3. Planifica rutas y reduce viajes innecesarios: si antes de salir de tu casa planificas cuál será tu recorrido, reducirás viajes que no tenían sentido.

4. Aprovecha programas de recompensas y membresías: si tienes una membresía es momento que la uses cuando compres gasolina. De acuerdo con Consumer Reports, “algunos programas permiten ahorrar entre 5 y 10 centavos por galón, e incluso más, si participas en promociones especiales”.

