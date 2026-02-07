Hablar del Metro de Nueva York es hablar del pulso diario de la ciudad, especialmente para quienes viven o han vivido en barrios como el Bronx, Queens, Brooklyn o el Alto Manhattan, donde el subway no es solo un medio de transporte, sino parte de la rutina: el tren que tomas después del turno de noche, el que te lleva desde Jackson Heights hasta tu trabajo en Midtown, o el que usas los domingos para visitar a la familia en el Bronx o en Staten Island. Todos los días, millones de personas dependen de este servicio para ir a trabajar, estudiar o simplemente moverse por la ciudad, y entre ellas hay muchísimos hispanos: dominicanos, puertorriqueños, mexicanos, ecuatorianos, colombianos y más, que confían en que ese tren llegue a tiempo porque de eso dependen sus horas extra, sus clases nocturnas o incluso recoger a sus hijos del after-school. Detrás de cada vagón que llega a su destino hay profesionales que cumplen un rol clave, y uno de los más importantes es el del operador de tren, conocido oficialmente como Train Operator en la MTA.

Muchos latinos que ya viven en Nueva York, o que están pensando en mudarse desde otros estados, se preguntan si realmente es posible acceder a uno de estos puestos, cuánto se gana y qué tan complicado es el proceso. La respuesta corta es que sí es posible, pero hay que conocer bien los pasos, los requisitos y, sobre todo, tener paciencia para esperar la llamada de la MTA. Aquí te lo explico con calma toda la información que se puede encontrar en el sitio web de la entidad, para que tengas una idea clara de cómo funciona todo y puedas evaluar si este camino profesional encaja con tus planes de vida en Estados Unidos.

¿QUÉ HACE EXACTAMENTE UN OPERADOR DEL SUBWAY?

Un operador de tren del Metro de Nueva York, conocido oficialmente como Train Operator, trabaja para la Metropolitan Transportation Authority (MTA), específicamente para New York City Transit. Su responsabilidad principal es operar los trenes de manera segura y puntual a lo largo de las distintas líneas del subway, incluyendo rutas icónicas como la 7, la A, la 1 o la D, que cruzan barrios con fuerte presencia latina como Washington Heights, Inwood, el South Bronx o Corona.

En la práctica, su trabajo incluye tareas como:

Preparar los trenes antes de que entren en servicio, siguiendo protocolos de seguridad establecidos por la MTA.

Conducirlos a lo largo de las rutas asignadas, respetando señales, límites de velocidad y procedimientos de operación.

Realizar anuncios a los pasajeros, informando sobre paradas, cambios de servicio y situaciones especiales.

Trasladar trenes entre patios, terminales y estaciones, incluso cuando van fuera de servicio.

Es un puesto de alta responsabilidad, porque no solo se trata de manejar un tren, sino de garantizar la seguridad de millones de usuarios cada año y mantener en movimiento una ciudad que nunca se detiene.

Un operador del Metro de Nueva York manejando los controles de una cabina de un tren (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

REQUISITOS BÁSICOS PARA POSTULAR

Antes de pensar en el salario o en el examen, lo primero es saber si cumples con las condiciones mínimas que exige la MTA, que se publican en los Notice of Examination (NOE), los avisos oficiales de cada convocatoria. Estos documentos son clave y se publican en línea, por lo que conviene revisarlos con calma cuando se abre el proceso.

De manera general, la MTA solicita:

Licencia de conducir válida del estado de Nueva York (driver’s license) al momento de postular.

Diploma de secundaria de cuatro años o equivalente (como un GED).

Al menos un año de experiencia laboral a tiempo completo con un mismo empleador, en cualquier tipo de trabajo aceptado por la MTA.

Un punto importante es que estudios realizados fuera de Estados Unidos pueden ser considerados, siempre que cumplan con los criterios establecidos en la Foreign Education Fact Sheet de la MTA, lo que abre la puerta a muchos hispanos que terminaron el colegio en sus países de origen. Si ese es tu caso, tendrás que validar tus estudios con las agencias que la entidad neoyorquina reconoce, un paso que vale la pena hacer con tiempo.

EL EXAMEN PARA OPERADOR DE TREN: ¿CÓMO FUNCIONA?

La MTA no abre esta convocatoria todos los años; el examen para Train Operator suele ofrecerse cada varios años, y el más reciente, el Exam No. 4605, tuvo período de aplicación entre diciembre de 2023 y enero de 2024. Esto explica por qué el proceso es tan competitivo y por qué mucha gente se pasa años esperando una nueva oportunidad. Esto quiere decir que, en estos momentos, no hay una convocatoria abierta, pero debes estar pendiente a la web donde se publican las ofertas.

El proceso se divide en varias etapas claras:

Publicación del aviso de examen. El NOE se publica el primer día del período de inscripción, donde se detalla el puesto, los requisitos, las fechas y el procedimiento para postular. Es importante leer ese documento completo, incluso la letra pequeña, porque ahí se explican temas como la experiencia aceptada, las exenciones de pago y las reglas del listado de elegibles. Inscripción en línea. La solicitud se realiza a través del portal oficial de exámenes de la MTA (mymta.info/exams), creando una cuenta y llenando el formulario en línea. El período de inscripción suele durar unas tres semanas, así que no conviene dejarlo para el último día. El costo del examen, según avisos recientes, ronda los US$88 a US$91, aunque en muchas guías y materiales se menciona una cifra cercana a los US$82 debido a convocatorias anteriores. Existen exoneraciones para personas desempleadas, beneficiarios de ayudas públicas, quienes reciben Medicaid o TANF y ciertos veteranos, siempre que presenten la documentación que exige la Fee Waiver Request Guide. Examen escrito. Es una prueba de opción múltiple que evalúa: comprensión lectora, escritura básica, razonamiento, matemáticas y memoria. Para aprobar, se necesita un puntaje mínimo de 70%, pero mientras más alto sea tu score, mejor te irá en el listado, porque la MTA suele llamar primero a quienes obtienen mejores calificaciones. Muchos candidatos latinos se preparan con grupos de estudio, videos en YouTube y foros en redes sociales, lo que puede marcar la diferencia frente a un examen que no es difícil, pero sí muy competitivo.

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE APROBAR EL EXAMEN?

Aquí es donde muchos se desesperan, pero es clave entender que el proceso es largo y que no hay un plazo fijo para todos. Quienes aprueban el examen y cumplen los requisitos pasan a una lista de elegibles (eligible list), que puede tardar varios meses en conformarse oficialmente. Esa lista puede tener validez de hasta cuatro años, y durante ese tiempo la MTA va llamando a los candidatos según sus necesidades operativas y el orden de puntajes.

Cuando llega tu turno, la MTA se pone en contacto contigo para iniciar el proceso de contratación. No es raro que alguien tome el examen un año y reciba la llamada varios años después, como han comentado operadores que esperaron hasta cuatro años entre la prueba y el ingreso a la escuela de entrenamiento. Por eso es tan importante tener paciencia y mantener actualizados tus datos de contacto.

EL PROCESO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN MÉDICA

Si eres llamado, estos son los pasos habituales que puedes esperar en Nueva York:

Solicitud formal de empleo, enviada por correo electrónico, donde deberás confirmar tu interés y completar formularios adicionales.

Día 1 en la oficina de Brooklyn, ubicada en 180 Livingston Street, donde se revisa tu historial laboral y se realiza una prueba antidrogas obligatoria, siguiendo las políticas federales de seguridad para transporte.

Día 2 de evaluación, que incluye exámenes médicos, pruebas de visión y audición, y una explicación detallada del puesto, beneficios, horarios y entrenamiento.

Ingreso a la capacitación (training), que dura varios meses e incluye clases teóricas, práctica en simuladores, entrenamiento en patios y recorridos en ruta acompañando a operadores experimentados.

Durante esta etapa, tu vida puede girar en torno a la escuela y a los horarios que te asigne la MTA, así que es importante tener apoyo familiar y organización, algo especialmente relevante para quienes tienen hijos o responsabilidades en casa.

La MTA, cada cierto tiempo, lanza convocatorias para contratar a nuevos operadores del metro (Foto: MTA)

¿CUÁNTO GANA UN OPERADOR DEL METRO DE NUEVA YORK?

Este es, sin duda, uno de los mayores atractivos del puesto, sobre todo si lo comparas con trabajos típicos de la comunidad latina como delivery, construcción, limpieza o restaurantes. Según datos oficiales recientes, el salario mínimo actual para Train Operator ronda los US$37.49 a US$38.61 por hora para una semana laboral de 40 horas, dependiendo de la convocatoria y de los acuerdos vigentes. Estos montos están “subject to change”, es decir, pueden modificarse con nuevos convenios colectivos entre la MTA y los sindicatos.

Para que se entienda mejor, aquí va un resumen aproximado:

Rango salarial estimado

Primer año: entre US$35,000 y US$45,000 anuales, con pocas horas extra, dependiendo de turnos y progresión inicial.

Salario base a tarifa máxima: alrededor de US$80,000 brutos al año tras varios años de servicio, al llegar a la escala superior por hora.

Con horas extra y pluses: muchos operadores superan los US$90,000 anuales, especialmente quienes aceptan turnos de noche, fines de semana y feriados

Factores que influyen en el salario

Antigüedad y progresión dentro de la escala salarial pactada en el contrato colectivo.

Turnos nocturnos, fines de semana y días festivos, que suelen tener diferenciales de pago.

Cantidad de horas extra realizadas, que en la MTA pueden ser significativas según la línea y la época del año.

Actualizaciones del convenio entre la MTA y los sindicatos, que ajustan las tarifas por hora y los beneficios.

Para una familia latina que vive en Nueva York, especialmente en barrios donde la renta y el costo de vida siguen subiendo, este nivel de ingreso puede marcar una diferencia importante frente a otros trabajos que pagan el mínimo estatal o poco más.

UN EMPLEO EXIGENTE, PERO ESTABLE

Convertirse en operador del subway no es rápido ni sencillo, pero sí es una oportunidad real de acceder a un empleo estable, con buenos ingresos y beneficios, dentro de una institución clave como la Metropolitan Transportation Authority. Es un trabajo que exige disciplina, tolerancia al estrés, horarios rotativos y un fuerte sentido de responsabilidad, pero a cambio ofrece seguridad laboral, seguro médico, vacaciones pagadas y un plan de pensión, algo muy valorado por muchas familias hispanas que buscan “un trabajo de ciudad” con futuro.

Para quienes buscan una carrera sólida en Estados Unidos y están dispuestos a cumplir con los requisitos, estudiar para el examen y esperar su turno en la lista, esta es una opción que vale la pena considerar, especialmente si ya conoces el sistema desde el punto de vista del pasajero. Entender bien el proceso desde el inicio marca la diferencia: así evitas falsas expectativas, sabes exactamente a qué te estás postulando y por qué este trabajo sigue siendo tan atractivo para miles de personas —incluyendo a muchos latinos— en Nueva York.

El Metro de Nueva York mueve a millones en la ciudad de Nueva York (Foto: MTA)

