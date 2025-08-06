Alista tu mejores telescopios o binoculares, busca el lugar más alto de tu casa y prepárate para disfrutar del gran destile estelar. Los fanáticos de los eventos astronómicos en los Estados Unidos -y otros países del mundo- serán testigos de una nueva alineación planetaria donde Mercurio, Venus, Júpiter, Urano, Neptuno y Saturno serán los principales protagonistas con excepción de Marte; Plutón no está considerado al ser un planeta enano.

¿Cuándo es y a qué hora ver la alineación de 6 planetas en los Estados Unidos?

La alineación de estos 6 planetas del Sistema Solar se darán durante las primeras horas del amanecer de los días 10, 11, 12 y 13 de agosto. Es decir, entre las 5 y 6 am ET de la mañana en los Estados Unidos. Se podrá ver en California, Washington, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Texas y el resto de estados del territorio estadounidense.

¿Cómo ubicar a los planetas que se alinearán?

Esto son los planetas que podrán verse durante el desfile planetario y la forma de encontrarlos en el cielo:

Júpiter : El planeta más brillante se ubicará en la constelación de Géminis.

: El planeta más brillante se ubicará en la constelación de Géminis. Mercurio : Se verá más cerca al Sol poco antes del amanecer desde la constelación de Cáncer.

: Se verá más cerca al Sol poco antes del amanecer desde la constelación de Cáncer. Neptuno : Necesitarás un telescopio o binoculares especiales para poder observarlo desde la constelación de Piscis.

: Necesitarás un telescopio o binoculares especiales para poder observarlo desde la constelación de Piscis. Saturno : Podrás localizarlo a lado de Neptuno cuando produzca un brillo constante.

: Podrás localizarlo a lado de Neptuno cuando produzca un brillo constante. Urano : Nuevamente, debes recurrir al huso de telescopios y binoculares para poder identificarlo desde la constelación de Tauro.

: Nuevamente, debes recurrir al huso de telescopios y binoculares para poder identificarlo desde la constelación de Tauro. Venus: Será visible durante la conjunción que hará con Júpiter el 12 de agosto.

¿Qué necesito para ver la alineación de 6 planetas de forma presencial o online?

Te recomendamos mirar el cielo una hora antes del amanecer para poder apreciar, a simple vista, a Venus, Júpiter, Saturno y Mercurio. ¿Y los otros dos planetas? En esta caso, tendrás que conseguir un telescopio profesional o binoculares especiales para ubicar a Urano y Neptuno.

Recuerda nunca apuntar el lente del telescopio o los binoculares hacia el Sol, esto podría causar un daño permanente en sus ojos e incluso provocar ceguera. No intente observar objetos que se encuentren cerca al astro.

Si en caso no puedes salir de casa y quieres observar la alineación planetaria, puedes hacerlo a través de la animación online que produce la app de Star Wall 2 eligiendo la opción “Planets” en la parte del Menú.

Así puedes activar las opciones para seguir la alineación planetaria con la app de Star Walk 2. Foto de cortesía de starwalk.space

En resumen, necesitas hacer lo siguiente para mirar la alineación planetaria:

Mirar al cielo entre las 4:30 y 6:30 am ET

Buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica

Utilizar telescopios o binoculares para mejorar la experiencia

Utiliza la app de Star Wall 2 para encontrar su ubicación en el cielo

Ten paciencia y disfruta de este evento astronómico a lado de tu familia y amigos

¿Cómo ver la conjunción de Venus y Júpiter durante la alineación planetaria?

A partir de las 5 am ET de los días 11 y 12 de agosto, los ciudadanos del estado de Nueva York tendrán la oportunidad de ver la conjunción entre Venus y Júpiter en lo que será el punto máximo de su cercanía con la Tierra. Este fenómeno coincidirá con el pico de actividad de la lluvia de meteoros Perseidas, lo que hará que la experiencia sea aún mejor.