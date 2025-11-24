La comida es clave en una de las fechas más importantes para millones de personas en Estados Unidos y un error puede echarlo todo a perder. Este jueves 27 de noviembre es el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day en inglés) y una de las tradiciones más celebradas es el momento de la cena donde la familia se reúne alrededor de la mesa para dar gracias por las bendiciones y oportunidades del año. Aquí el gran protagonista es el pavo, una carne que requiere una preparación cuidadosa donde cada detalle cuenta. Y es que tan importante como comprarlo en un lugar seguro, es el método que se usará para descongelarlo. Aquí te dejo las formas más adecuadas de hacerlo sin poner en riesgo la salud de tus comensales.

En toda la nación la cuenta regresiva ya empezó y si te preocupa que no esté listo para la noche, pues vale la pena tomarte un momento para pensar cómo vas a quitarle todo el hielo con el que vino el producto que compraste en el supermercado o que lograste conseguir gratis. Es aquí donde se deben analizar todas las medidas de precaución para evitar que permanezca mucho tiempo en la “zona de peligro” de temperatura y pueda malograrse o caerle mal a algún invitado por una posible reproducción de bacterias dañinas (como Salmonella o Clostridium perfringens).

Y es que según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), “el pavo es la categoría de alimentos sobre la que los consumidores más preguntan” porque, aunque todos los años se prepare, siempre hay dudas sobre cuándo empezar a descongelarlo y cómo prepararlo para que quede con ese dorado perfecto al salir del horno, pero si perder jugosidad.

Descubre cuándo comenzar a descongelarlo según su peso y los métodos más seguros para evitar problemas de salud en tu celebración familiar. (Foto: GMVozd / iStock) / GMVozd

Cuándo descongelar el pavo y qué métodos usar de forma segura

Descongelar en el refrigerador

Es uno de los métodos más efectivos que recomienda el Departamento de Agricultura de EE. UU.. Debes hacerlo durante 24 horas en el refrigerador, ya que así el proceso se hará con una temperatura constante y de manera lenta garantizando que la carne se mantenga a 4 °C o menos, para asegurar que la temperatura interna del pavo nunca entre en la zona de peligro.

Si te preguntas cuándo empezar a descongelar, el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) tiene la respuesta: usa la regla de 24 horas por cada 2 kg de pavo. Esto quiere decir que si tienes un pavo de 6 kg, entonces necesitarás aproximadamente 3 días (72 horas) en el refrigerador.

Para hacerlo correctamente deberás colocar el producto en su envoltorio original en una bandeja o charola en el estante más bajo del refrigerador. Esto evitará que los jugos goteen y contaminen otros alimentos.

Lo bueno de este método es que puedes conservar el pavo en refrigeración una vez descongelado por 1 o 2 días.

Descongelación en agua fría

Si quieres garantizar un excelente equilibrio entre velocidad y seguridad, entonces también puedes usar este método recomendado por FSIS. Si no cuentas con tiempo, entonces sumerge el pavo en un baño de agua fría con su envoltorio original. Necesitarás 30 minutos por cada libra (aproximadamente 500 gramos) de pavo.

Cada 30 minutos deberás cambiar el agua y asegurarte de que esté bien fría para tener la temperatura segura, ya que si se asienta en una capa de agua tibia, estaría ingresando a la zona de peligro bacteriano.

Eso sí, es importante que el pavo se cocine de forma inmediata una vez esté descongelado y listo para sazonar.

Descongelar el pavo en microondas

Este es otro método, pero que solo podrás usar con piezas pequeñas. Eso sí, debes tener en cuenta que es más arriesgado si no lo manejas bien, ya que el microondas calienta de manera desigual y algunas partes del pavo, como los bordes, pueden comenzar a cocinarse mientras otras aún están congeladas. Esto pone esas partes cocidas en la “zona de peligro” por un tiempo prolongado.

Si aplicas esta técnica, cocina de inmediato el pavo y no lo dejes reposar porque puede volverse un caldo de cultivo bacteriano instantáneo.

Se recomienda descongelar el pavo 24 horas por cada cinco libras de peso en el refrigerador para garantizar una cena segura durante el Día de Acción de Gracias y nunca hacerlo a temperatura ambiente. (Foto: jax10289 / iStock) / jax10289

¿Qué pasa si descongelo el pavo a temperatura ambiente?

Si optas por esto, puedes correr un gran peligro. Y es que el pavo puede tardar muchas horas en descongelarse en la encimera de la cocina y llegar así rápidamente a la zona de peligro bacteriano.

La explicación está en que al momento de que el centro se descongele, la capa externa ya ha estado en el rango de crecimiento bacteriano durante horas.

