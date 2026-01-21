La numerología es un sistema de creencias que atribuye un significado simbólico y “energético” a los números y a sus combinaciones; por lo tanto, se utiliza como una práctica que asigna significados profundos para intentar revelar rasgos de personalidad, desafíos y propósitos de vida. También propone que distintos ciclos, como los años personales, marcan etapas de inicio, cierre, cambios o aprendizajes específicos según el número que te rija en determinado período. Por lo tanto, si eres de las personas que creen en ella, en esta nota aprenderás cómo encontrar tu año numerológico personal y descubrir qué podría depararte este 2026.

Vale precisar que cada año, la numerología de cada persona cambia. Mientras que una parte de los números es estable, la otra va cambiando. Según esta visión, vas atravesando etapas distintas, aunque tu base numerológica como persona siga siendo la misma.

Año numerológico 2026: descubre si te toca empezar, cambiar o cerrar ciclos (Foto: Freepik)

¿CÓMO ENCONTRAR TU AÑO NUMEROLÓGICO PERSONAL?

Para encontrar tu año numerológico personal se usa tu fecha de nacimiento y el año que quieres analizar. Sigue los siguientes pasos:

Paso 1: Escribe tu fecha de nacimiento (día y mes) y el año que quieres revisar (por ejemplo, 2026).

Escribe tu fecha de nacimiento (día y mes) y el año que quieres revisar (por ejemplo, 2026). Paso 2: Suma todos los dígitos separándolos en una cifra: día + mes + dígitos del año (2+0+2+6).

Suma todos los dígitos separándolos en una cifra: día + mes + dígitos del año (2+0+2+6). Paso 3: Reduce el resultado a un solo dígito, sumando sus cifras hasta obtener un número del 1 al 9.

Ejemplo 1:

Si una persona nació el 24 de junio y quiere saber su año personal este 2026. Hacer ek siguiente procedimiento:

La sumatoria es como sigue: 2+4+6+2+0+2+6=22.

Reducir la cifra a un solo dígito: 2+2=4

El número personal de esta persona es 4

Ejemplo 2:

Pero ¿qué pasa si la sumatoria de todo al final te sale 10? Simplemente debes reducir todo a un solo dígito. Así tenemos a alguien que nació el 25 de noviembre y quiere saber su año personas este 2026.

La sumatoria es: 2+5+1+1+2+0+2+6=19

Reducir la cifra: 1+9=10

Volver a reducir a un solo dígito: 1+0=1

El número personal de este individuo es 1

Guía para calcular tu año numerológico personal (Foto: Freepik)

¿QUÉ SIGNIFICA TU NÚMERO DE AÑO PERSONAL?

En numerología, cada año personal del 1 al 9 se asocia con una temática principal de vida, toda vez que cada número tiene una vibración simbólica, que describe rasgos, aprendizajes o etapas de vida, publica el sitio web Numerología Euroresidentes. De esta forma, sabremos cómo nos irá los siguientes meses de 2026. Así tenemos:

Año personal 1

Representa nuevos comienzos, independencia y renovación.

Invita a tomar decisiones, iniciar proyectos y sembrar lo que se desarrollarás en los próximos años.

Año personal 2

Representa la unión y construcción de vínculos.

Favorece el trabajo en equipo, la sensibilidad emocional.

Año personal 3

Tu vida social evolucionará y tendrás una expansión social.

Te sentirás pleno emocionalmente, por lo que la creatividad y comunicación estarán muy presentes.

Año personal 4

Estás sentando bases para el futuro, pues te encuentras forjando vínculos personales duraderos y conectando con tu familia.

Es un año que impera el orden, la disciplina y el trabajo constante.

Año personal 5

Será un año de cambios, movimiento y libertad.

Al traer muchos giros de rumbo como viajes, nuevas experiencias y necesidad de flexibilizar rutinas., debes mantener el equilibrio.

Año personal 6

Te enfocarás en la familia, tu hogar y compromisos afectivos.

Es propicio para fortalecer relaciones y asumir responsabilidades. Recuerda, para alcanzar tus metas debes comprometerte con el trabajo duro.

Año personal 7

Será un periodo de introspección y búsqueda espiritual.

Se caracteriza por el cambio profundo, mediante la reflexión.

Año personal 8

Poder personal, logros materiales y temas de dinero.

Momento para cosechar esfuerzos previos, asumir liderazgo y cuidar la gestión de recursos.

Año personal 9

Es el cierre de un ciclo, por lo que debes dejar atrás el pasado y aprender lecciones que te impulsarán hacia adelante.

Por lo tanto, debes soltar lo que ya no suma, concluir procesos y prepararse para un nuevo inicio en el próximo año 1, publica Clarín.