Hoy, viernes 7 de noviembre de 2025, el clima en California se presenta con matices notoriamente distintos entre la costa, el interior y el norte del estado. A continuación, encuentra el reporte oficial que integra lo más relevante del pronóstico y una tabla exclusiva con los principales centros urbanos californianos.
Clima general en California: panorama del día
El estado de California amanece con cielos mayormente despejados en la franja costera y mediterránea, pasando a nublados en algunas áreas del norte e interior. Los habitantes de Los Ángeles y Santa Ana disfrutarán máximas agradables cercanas a los 24 °C y mínimas en torno a los 14 °C, con baja probabilidad de lluvia y brisas ligeras.
Por otro lado, regiones del norte como Sacramento y San Francisco tendrán temperaturas frescas, entre 12 °C y 21 °C, con mayor humedad y presencia de nubes. El viento oscila entre 4 y 21 km/h según la ciudad, y las condiciones de calidad del aire pueden estar más deterioradas en zonas urbanas densas y el Valle Central.
Pronóstico por región y tendencias
- La costa sur (Los Ángeles, Long Beach, San Diego) disfruta de sol pleno casi todo el día, temperaturas primaverales y brisas marinas.
- El norte (San Francisco, Sacramento) inicia frío y húmedo, con tendencia a despejarse pero manteniendo máximas más bajas y mayor nubosidad.
- El interior (Riverside, Fresno, Bakersfield) vive una jornada calurosa, con máximas que pueden superar los 30 °C y mínima humedad relativa, ideal para proteger la piel y extremar precauciones si se ejercita al aire libre.
- Santa Ana y Pasadena tendrán condiciones similares a Los Ángeles, pero con ligera mayor presencia de nubes y temperaturas muy templadas.
Tabla del clima en las principales ciudades de California
|Ciudad
|Mínima (°C)
|Máxima (°C)
|Estado del cielo
|Humedad (%)
|Viento (km/h)
|Precipitación (%)
|Los Ángeles
|14
|24
|Soleado, aire seco
|39
|6
|0
|San Diego
|15
|22
|Parcialmente nublado
|53
|10
|3
|San Francisco
|14
|21
|Despejado / húmedo
|74
|14
|10
|Sacramento
|12
|21
|Nublado, húmedo
|94
|2
|8
|Fresno
|13
|28
|Soleado, seco
|30
|9
|0
|Riverside
|19
|38
|Soleado, muy seco
|14
|18
|0
|Long Beach
|15
|22
|Soleado, fresco
|44
|9
|1
|Santa Ana
|14
|24
|Soleado, templado
|42
|4
|0
|Pasadena
|14
|24
|Parcialmente nublado
|41
|8
|0
|Bakersfield
|15
|32
|Soleado, seco
|22
|7
|0
Consejos de seguridad y vestimenta
La recomendación clave en la mayor parte del estado es usar ropa ligera, sombrero y gafas de sol en las horas más calurosas, y mantener una hidratación frecuente. Para las zonas con mayor nubosidad y humedad, hay que llevar una chaqueta ligera. El pronóstico UV oscila entre 4 a 11 según el área, por lo que los bloqueadores solares de amplio espectro son obligatorios si se sale en bicicleta, a correr o a pasear. Las personas sensibles deben evitar actividades al aire libre en zonas con mala calidad de aire, especialmente Los Ángeles y Fresno.
Contexto climático de noviembre en California
Noviembre marca el inicio del periodo más lluvioso en la costa central y norte californiana, aunque este año, por influencia de La Niña y condiciones oceánicas, la tendencia es de temperaturas por encima del promedio y lluvias muy escasas en casi todo el estado. El riesgo de incendios forestales continúa bajo, pero hay que tomar precauciones si se viaja a parques nacionales y áreas rurales.
Actividades recomendadas y sugerencias útiles
- Aprovecha las mañanas para caminar, hacer ejercicio o salir de paseo antes de que suban más las temperaturas en el interior.
- En la costa y ciudades del norte, disfruta de las últimas horas de sol y no olvides el abrigo ligero para la tarde.
- Consulta siempre alertas locales antes de conducir, ya que la niebla o humedad puede presentarse por la mañana en Sacramento y San Francisco.
- Organiza productos y planes familiares según el clima de tu ciudad y prepárate para cambios rápidos, especialmente en áreas montañosas o valles.