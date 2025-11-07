Hoy, viernes 7 de noviembre de 2025, el clima en California se presenta con matices notoriamente distintos entre la costa, el interior y el norte del estado. A continuación, encuentra el reporte oficial que integra lo más relevante del pronóstico y una tabla exclusiva con los principales centros urbanos californianos.​

Clima general en California: panorama del día

El estado de California amanece con cielos mayormente despejados en la franja costera y mediterránea, pasando a nublados en algunas áreas del norte e interior. Los habitantes de Los Ángeles y Santa Ana disfrutarán máximas agradables cercanas a los 24 °C y mínimas en torno a los 14 °C, con baja probabilidad de lluvia y brisas ligeras.

Por otro lado, regiones del norte como Sacramento y San Francisco tendrán temperaturas frescas, entre 12 °C y 21 °C, con mayor humedad y presencia de nubes. El viento oscila entre 4 y 21 km/h según la ciudad, y las condiciones de calidad del aire pueden estar más deterioradas en zonas urbanas densas y el Valle Central.​

Pronóstico por región y tendencias

La costa sur (Los Ángeles, Long Beach, San Diego) disfruta de sol pleno casi todo el día, temperaturas primaverales y brisas marinas.​

El norte (San Francisco, Sacramento) inicia frío y húmedo, con tendencia a despejarse pero manteniendo máximas más bajas y mayor nubosidad.​

El interior (Riverside, Fresno, Bakersfield) vive una jornada calurosa, con máximas que pueden superar los 30 °C y mínima humedad relativa, ideal para proteger la piel y extremar precauciones si se ejercita al aire libre.​

Santa Ana y Pasadena tendrán condiciones similares a Los Ángeles, pero con ligera mayor presencia de nubes y temperaturas muy templadas.​

Tabla del clima en las principales ciudades de California

Ciudad Mínima (°C) Máxima (°C) Estado del cielo Humedad (%) Viento (km/h) Precipitación (%) Los Ángeles 14 24 Soleado, aire seco 39 6 0 San Diego 15 22 Parcialmente nublado 53 10 3 San Francisco 14 21 Despejado / húmedo 74 14 10 Sacramento 12 21 Nublado, húmedo 94 2 8 Fresno 13 28 Soleado, seco 30 9 0 Riverside 19 38 Soleado, muy seco 14 18 0 Long Beach 15 22 Soleado, fresco 44 9 1 Santa Ana 14 24 Soleado, templado 42 4 0 Pasadena 14 24 Parcialmente nublado 41 8 0 Bakersfield 15 32 Soleado, seco 22 7 0

Consejos de seguridad y vestimenta

La recomendación clave en la mayor parte del estado es usar ropa ligera, sombrero y gafas de sol en las horas más calurosas, y mantener una hidratación frecuente. Para las zonas con mayor nubosidad y humedad, hay que llevar una chaqueta ligera. El pronóstico UV oscila entre 4 a 11 según el área, por lo que los bloqueadores solares de amplio espectro son obligatorios si se sale en bicicleta, a correr o a pasear. Las personas sensibles deben evitar actividades al aire libre en zonas con mala calidad de aire, especialmente Los Ángeles y Fresno.​

Contexto climático de noviembre en California

Noviembre marca el inicio del periodo más lluvioso en la costa central y norte californiana, aunque este año, por influencia de La Niña y condiciones oceánicas, la tendencia es de temperaturas por encima del promedio y lluvias muy escasas en casi todo el estado. El riesgo de incendios forestales continúa bajo, pero hay que tomar precauciones si se viaja a parques nacionales y áreas rurales.​

Actividades recomendadas y sugerencias útiles

Aprovecha las mañanas para caminar, hacer ejercicio o salir de paseo antes de que suban más las temperaturas en el interior.

En la costa y ciudades del norte, disfruta de las últimas horas de sol y no olvides el abrigo ligero para la tarde.

Consulta siempre alertas locales antes de conducir, ya que la niebla o humedad puede presentarse por la mañana en Sacramento y San Francisco.

Organiza productos y planes familiares según el clima de tu ciudad y prepárate para cambios rápidos, especialmente en áreas montañosas o valles.