Hoy viernes 7 de noviembre, el clima en el Estado de Nueva York se manifiesta frío y variable en cada ciudad, con predominio de cielos parcial a mayormente nublados y una baja probabilidad de lluvias en la mayoría de la región. En este artículo te brindo la mayor información a detalle para ayudarte a planificar tu jornada en cualquier pueblo o gran ciudad neoyorquina.

Panorama general del clima en Nueva York

En la ciudad de Nueva York, se esperan mínimas de 10 °C y máximas de hasta 19 °C , con brisas suaves y humedad rondando el 57%, y un día en que la sensación térmica puede ser más baja por vientos sostenidos de 5–16 km/h. La nubosidad será irregular, con momentos de cielo despejado y nubes pasajeras y sin probabilidades significativas de lluvia. El amanecer tarda hasta las 6:31 am y el atardecer llega a las 4:47 pm, señal clara de los días cortos en pleno noviembre.​

Tendencias meteorológicas por región

En Buffalo , el frío es protagonista, con mínimas de -1 °C y máximas de apenas 3 °C, y un ambiente seco marcado por vientos moderados.​

, el frío es protagonista, con mínimas de -1 °C y máximas de apenas 3 °C, y un ambiente seco marcado por vientos moderados.​ En Albany , la capital del estado, predominan cielos parcialmente nublados y temperaturas entre 4 °C y 12 °C.​

, la capital del estado, predominan cielos parcialmente nublados y temperaturas entre 4 °C y 12 °C.​ Rochester y Syracus e presentan condiciones frescas y cielo nublado y vientos en torno a los 10 km/h, sin lluvias relevantes.​

y e presentan condiciones frescas y cielo nublado y vientos en torno a los 10 km/h, sin lluvias relevantes.​ Ithaca y Binghamton se inclinan por días más fríos y despejados, ideales para abrigarse bien si se sale temprano o cae la noche.​

Tabla de clima por ciudades principales

Ciudad Mínima (°C) Máxima (°C) Estado del cielo Humedad (%) Viento (km/h) Precipitación (%) Nueva York 10 19 Parcialmente nublado 57 5-16 10 Manhattan 10 19 Parcialmente nublado 56 10-16 12 Buffalo -1 3 Seco/Niebla matinal 62 12 10 Albany 4 12 Parcialmente nublado 59 9 8 Rochester 5 13 Nublado, viento suave 60 10 10 Syracuse 4 12 Nubes y claros 60 11 8 Binghamton 2 10 Despejado 58 8 5 Ithaca 2 10 Despejado, frío 57 7 5

Recomendaciones de seguridad y vestimenta

Ante la variabilidad térmica en todo el estado, es esencial vestirse en capas, especialmente por la mañana y tarde. Prendas térmicas, bufandas, guantes y gorros son aliados fundamentales, y el abrigo tipo plumas es tu mejor defensa ante los vientos y el frío. Usa calzado cómodo y cerrado, especialmente en el norte y oeste, donde el frío es más intenso.​

La hidratación y el uso de crema para piel seca ayudará a protegerse de la acción del viento y las bajas temperaturas, sobre todo si pasas mucho tiempo al aire libre.

Tendencias estacionales y contexto climático

Noviembre es el mes de transición hacia el invierno. Según la NOAA, se esperan temperaturas algo más suaves que el promedio histórico, gracias a un inicio de invierno moderado por el fenómeno “La Niña”. Sin embargo, las noches ya pueden traer heladas leves, por lo que conviene preparar la casa y el auto para eventuales descensos repentinos de temperatura.​

Las lluvias son escasas, pero pueden darse de forma ocasional y breve principalmente en la región sur y centro, mientras que la nieve podría aparecer en las regiones norte y oeste hacia el final de la semana.​

Actividades sugeridas y consejos ciudadanos