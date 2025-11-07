Conoce cuáles son las temperaturas mínimas y máximas en Nueva York y sus principales ciudades este viernes 7 de noviembre de 2025. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Hoy viernes 7 de noviembre, el clima en el Estado de Nueva York se manifiesta frío y variable en cada ciudad, con predominio de cielos parcial a mayormente nublados y una baja probabilidad de lluvias en la mayoría de la región. En este artículo te brindo la mayor información a detalle para ayudarte a planificar tu jornada en cualquier pueblo o gran ciudad neoyorquina.

Panorama general del clima en Nueva York

En la ciudad de Nueva York, se esperan mínimas de 10 °C y máximas de hasta 19 °C, con brisas suaves y humedad rondando el 57%, y un día en que la sensación térmica puede ser más baja por vientos sostenidos de 5–16 km/h. La nubosidad será irregular, con momentos de cielo despejado y nubes pasajeras y sin probabilidades significativas de lluvia. El amanecer tarda hasta las 6:31 am y el atardecer llega a las 4:47 pm, señal clara de los días cortos en pleno noviembre.​

Tendencias meteorológicas por región

  • En Buffalo, el frío es protagonista, con mínimas de -1 °C y máximas de apenas 3 °C, y un ambiente seco marcado por vientos moderados.​
  • En Albany, la capital del estado, predominan cielos parcialmente nublados y temperaturas entre 4 °C y 12 °C.​
  • Rochester y Syracuse presentan condiciones frescas y cielo nublado y vientos en torno a los 10 km/h, sin lluvias relevantes.​
  • Ithaca y Binghamton se inclinan por días más fríos y despejados, ideales para abrigarse bien si se sale temprano o cae la noche.​

Tabla de clima por ciudades principales

CiudadMínima (°C)Máxima (°C)Estado del cieloHumedad (%)Viento (km/h)Precipitación (%)
Nueva York1019Parcialmente nublado575-1610
Manhattan1019Parcialmente nublado5610-1612
Buffalo-13Seco/Niebla matinal621210
Albany412Parcialmente nublado5998
Rochester513Nublado, viento suave601010
Syracuse412Nubes y claros60118
Binghamton210Despejado5885
Ithaca210Despejado, frío5775

Recomendaciones de seguridad y vestimenta

Ante la variabilidad térmica en todo el estado, es esencial vestirse en capas, especialmente por la mañana y tarde. Prendas térmicas, bufandas, guantes y gorros son aliados fundamentales, y el abrigo tipo plumas es tu mejor defensa ante los vientos y el frío. Usa calzado cómodo y cerrado, especialmente en el norte y oeste, donde el frío es más intenso.​

La hidratación y el uso de crema para piel seca ayudará a protegerse de la acción del viento y las bajas temperaturas, sobre todo si pasas mucho tiempo al aire libre.

Tendencias estacionales y contexto climático

Noviembre es el mes de transición hacia el invierno. Según la NOAA, se esperan temperaturas algo más suaves que el promedio histórico, gracias a un inicio de invierno moderado por el fenómeno “La Niña”. Sin embargo, las noches ya pueden traer heladas leves, por lo que conviene preparar la casa y el auto para eventuales descensos repentinos de temperatura.​

Las lluvias son escasas, pero pueden darse de forma ocasional y breve principalmente en la región sur y centro, mientras que la nieve podría aparecer en las regiones norte y oeste hacia el final de la semana.​

Actividades sugeridas y consejos ciudadanos

  • Aprovecha las horas centrales de luz para salir, pasear o hacer mandados; el atardecer es temprano y las tardes se nublan rápido.​
  • Consulta las alertas meteorológicas locales, especialmente si viajas entre ciudades del estado.
  • En zonas rurales, extrema precaución por posibles heladas en carretera o neblinas matinales.
  • Prepara paraguas y ropa impermeable si tu itinerario incluye Buffalo, Rochester o Syracuse, donde la precipitación puede ser más variable.

