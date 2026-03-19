El invierno se despide en Nueva York con un tono mucho más tranquilo de lo que muchos podrían imaginar, sobre todo después de una temporada que dejó nevadas por encima de lo habitual en toda la región del Tri-State y complicó la rutina de millones de personas que usan el subway, los buses o manejan hacia New Jersey, Connecticut o Long Island para ir a trabajar. A estas alturas, lo que más se percibe en la ciudad no es tanto el frío extremo, sino una especie de transición que empieza a sentirse en el ambiente: menos capas de ropa pesada en el Bronx, más gente caminando por Queens con su cafecito en mano, familias en Brooklyn pensando si ya pueden llevar a los niños al parque sin tantas capas y trabajadores en Manhattan revisando el pronóstico antes de decidir si guardan el abrigo grueso en el clóset por unos días.

Ahora bien, si estás pensando en si todavía queda espacio para la nieve o si ya es momento de guardar definitivamente el abrigo de invierno, la respuesta no es tan simple. Con la llegada oficial de la primavera, el clima se vuelve más cambiante, y eso es justamente lo que muestran los pronósticos más recientes de AccuWeather y del meteorólogo Lee Goldberg: días que empiezan fríos, tardes más suaves y algunos cambios bruscos que todavía nos recuerdan que el invierno se fue hace muy poco.

Nueva York ha soportado uno de los inviernos más fuertes de los últimos años (Foto: AFP)

JUEVES 19 DE MARZO: EL CIERRE DEL INVIERNO

El último día completo del invierno llega con un ambiente fresco y bastante nuboso. No es el frío más intenso de la temporada, pero tampoco es un día cálido, así que para salir a trabajar, llevar a los niños a la escuela o hacer diligencias por el barrio, todavía conviene llevar abrigo.

Condiciones clave:

Aspecto Detalle Temperatura máxima 44 °F (aprox. 7 °C) Cielo Mayormente nublado Precipitaciones Posibles lluvias o nieve ligera en zonas altas

En áreas como los Catskills podrían aparecer algunos copos de nieve, mientras que el Hudson Valley tendría lluvias o mezcla ligera. Para quienes viven en la ciudad de Nueva York, lo más probable es que solo se note un día frío, húmedo y algo gris, típico del final de la temporada.

VIERNES: LLEGA LA PRIMAVERA… PERO CON MATICES

La primavera inicia oficialmente, pero no esperes un cambio radical inmediato. El día comienza frío, con temperaturas en los 30 °F, aunque luego mejora, algo muy familiar para quienes ya están acostumbrados a salir por la mañana bien abrigados y regresar a casa en la tarde con menos capas.

Lo más importante:

Mañana con sol

Tarde más templada

Lluvias hacia la noche

Momento del día Condición Mañana Fría pero soleada Tarde Más cálida (hasta 52 °F / 11 °C) Noche Lluvias dispersas

En sectores del interior de Nueva Jersey incluso se podrían rozar temperaturas cercanas a los 57 °F, lo que se empieza a sentir mucho más primaveral para quienes se mueven diario entre NJ y NYC por trabajo o estudio.

FIN DE SEMANA: MEJORA GRADUAL, PERO INESTABLE

Aquí es donde muchos se preguntan si ya se siente la primavera de verdad. La respuesta: a ratos sí, a ratos no. Habrá momentos que invitan a caminar por el vecindario, ir a hacer compras a la tienda latina de confianza o dar una vuelta por el parque, pero también ratos de cielo gris y lluvia ligera.

Sábado: de gris a agradable

Inicio con lluvias

Mejora hacia el mediodía

Máximas cercanas a 61 °F (16 °C)

Es uno de los días más agradables del periodo, especialmente lejos de la costa. Puede ser un buen momento para salir por la tarde, hacer compras, visitar amigos o simplemente disfrutar un paseo por vecindarios como Jackson Heights, Washington Heights o Sunset Park sin tanto frío encima.

Domingo: el día más templado

Temperaturas entre 60 y 64 °F

Más nubes que sol

Posibles lluvias al final del día

Este día marca el punto más cálido antes de otro cambio. Es de esos domingos en los que mucha gente aprovecha para hacer parrilladas pequeñas, visitar a la familia o caminar por el barrio sin bufanda, aunque conviene tener a mano una chaqueta ligera por si la lluvia aparece al final del día.

Muchos en Nueva York dependen del clima para planificar su rutina, desde sus viajes en el subway, hasta sus jornadas de trabajo (Foto: MTA)

INICIO DE SEMANA: VUELVE EL AIRE FRÍO

Después del repunte del fin de semana, el clima vuelve a recordarnos que el invierno recién se fue. No regresa el frío extremo, pero sí se siente un bajón en las temperaturas que notarán quienes salen temprano a trabajar o a estudiar.

Día Temperatura Condición Lunes 45 °F Más frío, algunas lluvias Martes 46 °F Sol y nubes Miércoles 49 °F Mayormente nublado

Se trata de un enfriamiento moderado, nada extremo, pero suficiente para notar la diferencia cuando esperabas que la primavera ya estuviera instalada. Es ese tipo de clima en el que muchos dudan entre usar abrigo ligero o volver al coat de invierno por unos días más.

RESUMEN

Para que lo tengas claro de un vistazo, ideal si revisas el clima rápido antes de salir de casa:

Jueves: 44 °F, nublado

Viernes: 52 °F, mejora y luego lluvia

Sábado: 61 °F, mejora con sol

Domingo: 64 °F, templado con lluvia tardía

Lunes: 45 °F, más frío

Martes: 46 °F, variable

Miércoles: 49 °F, nublado

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